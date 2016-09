Eine Dienstanweisung im Landesbetrieb Erziehung und Beratung sorgt für Irritation unter den Mitarbeitern. Die sogenannte Erstberatungspauschale von 150 Euro für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge sei ab sofort gestrichen, erfuhren die Angestellten Mitte August. Wenn junge Flüchtlinge den Rat eines Rechtsanwalts benötigen, kommt die Behörde in Zukunft also nicht mehr für die Kosten auf. "Sehr überrascht" seien sie gewesen, sagen Mitarbeiter, eine "merkwürdige Entscheidung" sei das – auch weil parallel die Pauschale für Klassenreisen auf 350 Euro erhöht worden sei, obwohl die wenigsten Schulausflüge so viel kosten.

Die Gruppe der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge besteht aus Kindern und Jugendlichen, die, auf sich allein gestellt, manchmal große Probleme verursachen und oft viel Unterstützung brauchen. Die "umF", wie Sozialarbeiter sagen, stehen deshalb im Fokus, nicht erst seit in Würzburg ein junger Pakistaner Zugpassagiere mit einer Axt lebensgefährlich verletzte. Warum will die Behörde ausgerechnet bei ihnen sparen?

In der Sozialbehörde heißt es dazu, die Unterstützung für Anwaltskosten sei eine Hamburger Besonderheit gewesen. Grundsätzlich "bestand und besteht kein Anspruch auf Übernahme von Rechtsanwaltskosten für das Asylverfahren aus Mitteln der Jugendhilfe". Ein Ersatz sei deshalb auch nicht vorgesehen. Im vorigen Jahr sei das Asylgesetz so geändert worden, dass Jugendliche den Asylantrag nicht mehr selbst stellen dürfen, sondern ein Vormund die Sache übernehmen muss. Der Vormund sei demnach auch für die Rechtsberatung und deren Kosten zuständig. Außerdem, sagt der Behördensprecher, könnten die jungen Flüchtlinge die Öffentliche Rechtsauskunft nutzen, bei der Bedürftige kostenlose Beratung bekommen.

Sevil Dietzel, Sozialpädagogin beim Kinderschutzbund und zuständig für Vormundschaften junger Flüchtlinge, befürchtet, dass viele ihrer Klienten künftig nicht mehr den Rat eines Anwalts in Anspruch nehmen werden. Von den rund 1300 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen in der Stadt haben nur etwa 200 einen privaten Vormund. Die übrigen 1100 werden von sogenannten Amtsvormündern betreut, die teils für bis zu 50 Mündel zuständig sind und sich um sie kaum kümmern können.

Abgesehen von den Erlebnissen in ihrer Heimat gebe es kaum etwas, was die Jugendlichen so beschäftige wie ihr Asylverfahren, sagt Dietzel. Deshalb sei die Beratung durch einen Juristen wichtig: "Wenn die gehört haben, dass sich ein Anwalt ihren Sachverhalt ansieht, hatte das eine unheimlich beruhigende Wirkung." Doch die Jugendlichen mit Amtsvormund, so die Befürchtung, müssten die Anwaltskosten von ihrem Taschengeld abstottern und würden im Zweifel wohl eher auf die Rechtsberatung verzichten und Nachteile in Kauf nehmen.