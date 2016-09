Die Meldung liefert alles, was eine gute Schlagzeile braucht: Sie ist brisant, eingängig und skandalträchtig. "Flüchtlinge arbeiten schwarz für Dumpinglöhne", meldet der Radiosender NDR Info am 30. August. Mitarbeiter oder Besucher von Flüchtlingsunterkünften vermittelten immer wieder Schwarzarbeiterjobs gegen Provision. Verlässliche Zahlen dazu gebe es zwar keine, heißt es in dem Bericht, aber immerhin glaubhafte Schätzungen. Etwa eine Studie, die nahelege, dass rund 300.000 Flüchtlinge hierzulande schwarzarbeiteten. Das entspräche gut einem Viertel der knapp 1,1 Millionen Menschen, die im vergangenen Jahr in Deutschland Schutz suchten.

Binnen Stunden verbreitet sich die Meldung auf allen großen Nachrichtenseiten im Internet, sie läuft in der News-Schleife im Radio, schafft es bis in die Tagesschau. Geschätzte Zahlen kommen bald als gesicherte Fakten daher. Selbst der seriöse Deutschlandfunk leitet einen Beitrag zum Thema mit einer scheinbaren Gewissheit ein: "In Deutschland arbeiten mindestens 100.000 Flüchtlinge, und zwar schwarz."

Die NDR-Meldung schlägt auch deshalb ein, weil sie Befürworter wie Gegner der Willkommenskultur in ihren eigenen Wahrheiten bestätigt. Die einen sehen in der Schwarzarbeit eine Ausbeutung von Flüchtlingen, die anderen einen weiteren Beleg dafür, dass sich die Neuankömmlinge nicht an die hier geltenden Regeln halten. Die Botschaft gräbt sich in die Köpfe von Tausenden Hörern, Zuschauern und Lesern ein. Nur: Stimmt sie auch?

Die ZEIT hat versucht, die Aussage von den möglicherweise Hunderttausenden Flüchtlingen in Schwarzarbeit zu überprüfen. Wir haben mit Flüchtlingshelfern, Heimbetreibern, Gewerkschaftern und Arbeitgebervertretern gesprochen. Nirgendwo fanden sich konkrete Hinweise darauf, dass Schwarzarbeit unter Asylsuchenden massenhaft verbreitet ist.

Für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung ist der deutsche Zoll zuständig. Bundesweit fahnden 6.700 Kontrolleure auf Baustellen, in Restaurantküchen, Fleischfabriken oder Speditionshallen nach derartigen Tatbeständen. Nach eigenen Angaben trifft der Zoll bei seinen Kontrollen lediglich sechs bis elf Flüchtlinge an, die nicht angemeldet sind. Pro Monat. Das sind ungefähr 100 im Jahr. "Wenn es diese hohen Fallzahlen gäbe, über die berichtet wird, dann würden wir die irgendwo sehen. Wir sehen sie aber nicht", sagt Klaus Salzsieder von der Generalzolldirektion.

Beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, der gleich zwei für Schwarzarbeit anfällige Branchen vertritt, heißt es: "Was wir definitiv nicht haben, sind valide Erkenntnisse zum Thema Flüchtlinge in Kombination mit Schwarzarbeit." Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sagt zum Aufregerthema: "Wir haben keinerlei Erkenntnisse dazu."

Im Baugewerbe, ebenfalls einer traditionellen Domäne von Schwarzarbeit, sind Flüchtlinge auch noch nicht in großer Zahl aufgefallen. "Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, die auf Schwarzarbeit unter Flüchtlingen auf dem Bau hindeuten", sagt Harald Schröer vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Und fragt man bei der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt nach, heißt es: "Das Problem sind eher Wanderarbeiter aus Bulgarien und Rumänien, die unangemeldet auf dem Bau arbeiten. Von Schwarzarbeitern aus Syrien oder Afghanistan, die die Baustellen überschwemmen, haben wir noch nichts gehört."

Ist der Flüchtling ohne Arbeitsvertrag also nur ein Phantom? "Asylsuchende, die hier Arbeit finden, sind häufig prekär beschäftigt, schlecht bezahlt und kaum abgesichert", sagt Norbert Grehl-Schmitt von der Caritas in Osnabrück. "Sicher arbeiten auch einige schwarz. Aber von einem Massenphänomen zu sprechen, dafür fehlt jede Grundlage." Emilija Mitrovic von der Beratungsstelle Migration und Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Hamburg fügt hinzu: "Die Schätzungen, die in den Medien kursieren, sind haltlos. Es gibt keine seriösen Zahlen."