Francesca von Habsburg wurde 1958 als Freiin Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva geboren. Bekannt wurde sie in den achtziger Jahren als It-Girl in der Londoner Society, später entdeckte sie die Kunst und begann wie schon ihr Vater Hans Heinrich mit dem Sammeln. 2002 gründete sie für ihre unzählige Kunstwerke umfassende Sammlung die Stiftung Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), die derzeit im Wiener Augarten einen Ausstellungsraum betreibt.

DIE ZEIT: Frau von Habsburg, Sie gelten als eine der einflussreichsten Spielerinnen in der Kunstwelt. Trotzdem scheint Sie das nicht auszufüllen. Glauben Sie nicht mehr an die Kunst?

Francesca von Habsburg: Das stimmt ganz und gar nicht, ich habe einen unbändigen Glauben an die Kunst, aber der Kunstmarkt interessiert mich nicht mehr! Er ist oberflächlich, vollkommen überdreht und krank. Der Kunstmarkt ist ganz mit sich selbst beschäftigt. Dabei kommt es jetzt darauf an, etwas zu tun.

ZEIT: Was denn? Die Welt zu retten?

Habsburg: Vielleicht ein bisschen. Wir sind gerade aus Jamaika zurückgekommen, wo einmal im Jahr die UN-Behörde für die Nutzung des Meeresbodens und den Tiefseebergbau tagt. Eine Vielzahl von Staaten und Organisationen sind daran interessiert, nicht nur die Meere, sondern auch den Meeresboden auszubeuten. Dort ruhen Manganknollen – das sind Gebilde, die Koltan enthalten, also den Stoff, den wir für unsere Handys brauchen. Niemand weiß bis heute, was ein solcher Bergbau unter dem Meeresgrund für Probleme mit sich bringen könnte. Manche sagen, die Aufwirbelungen könnten das Meer und sein Ökosystem für immer verändern.

ZEIT: Wie kommen Sie auf solch ein Thema?

Habsburg: Die Tagungen in Jamaika finden, ebenso wie die Vorbereitungskonferenz in London, hinter verschlossenen Türen statt. Kaum jemand in Deutschland oder Europa weiß davon – obwohl es um unser Überleben geht. Das versuchen wir zu korrigieren. Und der Impuls dazu kam von einem Künstler. Es zeigt, wie Kunst auf die Wirklichkeit einwirken kann und heute eventuell sogar muss.

ZEIT: Und wie?

Habsburg: Wir sind die erste Institution der Kunstwelt, die bei der UN Beobachterstatus erlangt hat. Wir wenden unsere transdisziplinäre Forschungspraxis auf die grundsätzlichen Fragen an und verankern diese Art des Denkens im bürokratischen Protokoll des UN-Organs.

ZEIT: Ist das Kunst? Oder Aktivismus?

Habsburg: Ich versuche etwas Neues: ein Engagement für das Meer und die Umwelt aus dem Blickwinkel der Kunst und der Wissenschaft. Ein interdisziplinäres Fellowship-Programm, das wir The Current nennen. Da kommen Künstler, Meeresbiologen, Kuratoren, Anthropologen zusammen, jenseits aller Grenzen. Das Ziel ist, gemeinsam unkonventionelle Lösungen für unseren Planeten zu entwickeln. Meine Kunststiftung TBA21 in Wien ist seit eineinhalb Jahren komplett darauf ausgerichtet, Künstler zu fördern, die über das Thema Ökologie arbeiten, und diese Arbeiten dann in unseren Ausstellungsräumen in Wien zu zeigen.