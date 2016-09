Das Büro im zweiten Stock des alten Gebäudes an der Via Aurelia ist von deckenhohen Archivschränken umgeben. Darin verwahrt Pater Thomas Klosterkamp die Andachtsbilder, Schädelknochen und andere Reliquien seiner Schützlinge. Auf dem Tisch davor liegt Papier in hohen Stapeln: der Schriftverkehr mit dem Vatikan. Klosterkamp ist Postulator, er schlägt dem Papst Kandidaten für die Heiligsprechung vor.

Einen Fall hat Klosterkamp bisher abschließen können: Josef Vaz, Missionar in Sri Lanka, wurde vergangenes Jahr heiliggesprochen. 300 Jahre nach seinem Tod und 30 Jahre nachdem Klosterkamps Vorvorgänger das Verfahren anstieß. Die meisten der Anträge auf Heiligsprechung lagen schon auf seinem Tisch, als der Pater das Amt in Rom übernahm – und viele werden noch da liegen, wenn der 51-Jährige es irgendwann an einen Nachfolger abgibt. Neben Kenntnissen der Geschichte und Theologie ist als Postulator besonders eine Qualifikation gefragt: langer Atem.

In der modernen Gesellschaft hat Arbeit die Religion ersetzt. Aus der allgemeinen Notwendigkeit zum Geldverdienen ist eine individuelle Glückssuche geworden. Arbeit soll sinnstiftend sein, unser Leben erfüllen, uns dabei helfen, uns selbst zu verwirklichen. Als erstrebenswert gelten Berufe, in denen sich der Mensch in den Mittelpunkt stellen kann, samt seinen Bedürfnissen und Eitelkeiten. Ein Job wie der von Thomas Klosterkamp wirkt da wie aus der Zeit gefallen. Und vielleicht ist er es auch. Es ist ein Beruf, der keine Selbstverwirklichung verspricht, sondern Selbstaufgabe verlangt. Und Demut, vor einer Aufgabe, die größer ist als man selbst.

Auch in weltlichen Berufen gibt es solche Aufgaben. Was für Menschen lassen sich darauf ein, in einer Zeit, die um die schnelle Selbstbestätigung kreist? Wie gehen sie mit diesem Wissen um? Woher nehmen sie ihre Motivation? Sind sie seltsam? Oder, ein ungeheurer Verdacht, sogar glücklicher als jene, die dem Glücksversprechen hinterherarbeiten?

Die Suche nach einer Antwort auf diese Fragen führte die Reporterin nicht nur zum Postulator Klosterkamp nach Rom, sondern auch nach Göttingen, wo eine junge Frau an einem niemals endenden Wörterbuch arbeitet, und zu einem Mediziner, der ein Medikament für Frühgeborene entwickeln will – erst mit, dann gegen die Pharmaindustrie. Es wird von Selbstdisziplin die Rede sein, von Weltabgewandtheit und von jenem Moment, in dem Beharrlichkeit zur Obsession wird.

Im Büro von Thomas Klosterkamp scheint die Welt keinen Platz zu haben. Wenn der Postulator über den Akten brütet, stört ihn nichts, außer vielleicht der Papst, der in seinem weißen Helikopter ab und zu draußen hinter den Baumwipfeln vorbeischwebt. Der Oblaten-Orden ("Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria") residiert in einem Park, rund einen Kilometer Luftlinie vom Petersdom entfernt. Dutzende dichter dunkelgrüner Pinien und Zypressen schirmen das Kloster ab von den Geräuschen der Ewigen und ewig hektischen Stadt.

In Klosterkamps Büro gibt es kein einziges elektrisches Gerät. Nur einen Wecker, der ihm hilft, die Zeit nicht ganz zu vergessen. Es sei eine bewusste Entscheidung, dass der Computer am anderen Ende des Flures steht, sagt Klosterkamp. Und dass er sein Handy nur anschalte, wenn er Besuch erwartet. Der moderne Mensch sei "visuell überreizt", meint der Pater. Er versucht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Viermal am Tag betet er mit den anderen Padres in der Kapelle. Den Rest seiner wachen Stunden widmet er der Arbeit.

Verfasst Klosterkamp ein Schreiben für den Vatikan, etwa eine der manchmal Hunderte Seiten langen Eingaben zur Heiligsprechung, macht er das im Sommer, solange das Haus leer ist. Den Winter, wenn Ordensbrüder aus aller Welt kommen, um hier Weihnachten zu feiern, hat er fürs Aktenstudium reserviert. Doch egal, ob er liest oder schreibt, er tut es immer nur 20 Minuten lang. Danach macht er eine Pause, beantwortet Mails, kümmert sich um die neue Website des Ordens, auf der man melden kann, wenn man einen Heiligen oder einen Heiligenkandidaten des Ordens um himmlischen Beistand angerufen und seine Fürbitte Wirkung gezeigt hat. Ansonsten will er nicht gestört werden – schon gar nicht von einer Maschine.

In der Welt von Nathalie Mederake war der Computer nicht vorgesehen. Heute ist er für sie Freund und Feind zugleich. Das Deutsche Wörterbuch, 1838 gegründet, ist das umfassendste Nachschlagewerk zur deutschen Sprache. Doch als 1961 der letzte Band in Druck ging, waren die ersten Bände schon veraltet. Die Aktualisierung dauert bis heute an. Gerade schließt Mederake eine Lücke, die im Zettelkasten vor ihr klafft. "Chrom bis Confiserie" steht darauf. Was darin fehlt, ist die Herkunft des Wortes "Computer".