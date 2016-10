"Faceless" ("Ohne Gesicht"), Fotoarbeit von Shirin Neshat aus dem Jahr 1994 © Shirin Neshat/Courtesy Gladstone Gallery New York and Brussels (Ausschnitt)

Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht: Hier geht es ums Ganze. Um Raum und Zeit, Bild und Blick, Geheimnis und Offenbarung, um Gott und die Welt. Und um Gender und Interreferentialität sowieso. Denn "der Vorhang in der Kunst" ist der Vorhang zur Kunst an sich. Er provoziert Fragen zum Sehen und Zeigen, zum Verhüllen (Achtung, Burka-Debatte!) und Enthüllen (Achtung, WikiLeaks-Debatte!). Umso verblüffender, dass dem Vorhang noch nie eine große Ausstellung vergönnt war, nicht einmal 1995, als die genialen Einwickler Christo und Jeanne-Claude den Berliner Reichstag verpackten.

In Düsseldorf wird das jetzt fundamental nachgeholt: Hinter dem Vorhang heißt die Schau im Kunstpalast am Rhein, die das schleierhafte Motiv quer durch die Zeiten verfolgt, von Tizian bis heute. Gewiss, der spektakulärste aller Vorhänge, der grüne Stoff, der sich um Raffaels Sixtinische Madonna bauscht, ist in Dresden geblieben. Aber es gibt Prachtvolles genug zu sehen. Und zu den Leihgaben, die von den Kuratoren – Museumsdirektor Beat Wismer und der Berliner Kunsthistorikerin Claudia Blümle – aus aller Welt herbeigeschafft wurden, zählt Kostbarstes wie Tizians Porträt des Filippo Archinto aus dem Museum in Philadelphia.

"Jalusien aufgemacht, Jalusien zugemacht." Dies sei, so erinnerte sich Oskar Pastior, sein erstes Gedicht gewesen: "Es veranschaulichte den siebenbürgischen Sommernachmittag eines Kindes im Hinblick auf die Nichtverläßlichkeit von geschlossenen Räumen." Und mehr noch, es evoziert den Augenblick des Augen-Blicks, des Augenaufschlagens. Denn ist das Lid nicht der allererste, der Vorhang des Auges? Eine Urszene des Lebens und der Kunst: Augen auf! Und Augen zu.

Viele Bilder und Geschichten von Vorhang, Wandschirm, Schleier und Hülle beginnen so. Sie führen zurück zum Anfang des Sehens und an den Anfang der Malerei. Wie die antike Anekdote von Zeuxis und Parrhasios. Die beiden Maler begaben sich in einen Wettstreit, wem die bessere Illusion gelänge. Zeuxis beginnt, und als Parrhasios an das Bild tritt, den Vorhang zur Seite zieht, der es bedeckt, leuchten ihm die herrlichsten Trauben entgegen. Sofort fliegen Vögel herbei, von den köstlichen Früchten gelockt – und picken vergeblich auf das Bild ein. Nun ist Parrhasios am Zug. Als er sein Bild vollendet hat, greift Zeuxis nach dem Vorhang, um zu sehen, was dem Rivalen gelungen ist. Doch vergeblich. Denn der Vorhang – er ist nur gemalt. So hat Zeuxis zwar die Natur, Parrhasios aber den Blick des Menschen selbst bezwungen.

Immer wieder, bis heute, wird diese Urgeschichte der Malerei zitiert. Der Vorhang im Selbstporträt Jean-Étienne Liotards aus dem Jahre 1770 erinnert daran genauso wie der Große Vorhang Gerhard Richters von 1967 oder der sehr reale Vorhang Rot des Hans-Peter Feldmann, den er in seiner kleinen Installation an einer Stange vor die bloße Wand hängt.

Aber was heißt hier real? Und was gemalt? Was Welt, was Abbild? Vor allem: Wo verläuft die Grenze zwischen den beiden?

Das irrwitzige Spiel mit dem fiktiven Stoff, der den Raum des Bildes vom Raum des Betrachters trennt und doch die Welt zum Bild hin öffnet und das Bild zur Welt – es geht zurück auf die blickdichten Vorhänge, die zu Zeiten des Mittelalters manch heiliges Bildnis ehrfürchtig verdeckten. Ein Brauch, der in Palästen und Bürgerhäusern weiterlebte. Im 17. Jahrhundert noch, in Hollands Gouden Eeuw, sehen wir bei Gabriel Metsu eine brieflesende Dame, während ihre Magd im Hintergrund den Vorhang vor einem Bild wegzieht. Das Gemälde zeigt Schiffe auf hoher See, wir blicken wieder zu der Briefleserin hin und ahnen die Ferne des Glücks.

Schreine und Altäre waren eingebunden ins Kirchenjahr, in ein heiligmäßiges Zeremoniell des Öffnens und Verschließens. Es gab Altarflügel und Tücher, wie die großen Hungertücher, die in den Fastenwochen vor Ostern den Altarraum verhängten. Auch in orthodoxen Kirchen finden sich viele Ikonen verhüllt, berühmt war ein byzantinisches Marienbildnis, dessen Tuch sich eigenständig bewegte und den Anblick der Madonna nur gewährte, wenn sie selber es gebot. Schon das Allerheiligste des Jerusalemer Tempels blieb hinter einem Vorhang verborgen. Es war jener Vorhang, der zerriss, als Jesus auf Golgatha starb, als die fleischliche Hülle von ihm abfiel und jene Wandlung begann, die in der Auferstehung triumphierte, in der Offenbarung seiner göttlichen Gestalt.

Selbst wenn die Schau die fromme Vorgeschichte ausspart und erst mit der Renaissance einsetzt, so wendet sich die Erzählung doch oft – wie könnte es bei diesem Thema anders sein? – ins Theologische. Auch bei Rembrandt. In Düsseldorf sehen wir sein Abendmahl in Emmaus aus der Nationalgalerie in Kopenhagen, das Gegenstück zu seinem Vorhangklassiker Die Heilige Familie aus der Wilhelmshöher Sammlung. Hier der fleischgewordene, dort der wieder Gott gewordene Christus. Beide Male entrückt der Vorhang die sehr irdische Szene ins Sakrale, Magische und bringt sie als Repoussoir zugleich dem Betrachter nahe. Und beide Male annonciert der zur Seite gezogene Vorhang die heilsgeschichtliche Metamorphose.

Besonders inniglich verschränken sich die Sphären im Motiv des Schweißtuchs der Veronika, des vera icon, des wahren Bildnisses Jesu. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Abbild und Erscheinung endgültig im Mystischen, und das Tuch, ein Bild im Bild, geht auf in der himmlischen Vision.