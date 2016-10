Es sei an der Zeit, dass auch Irland ein Referendum starte, um die EU zu verlassen, meint Ken Purcell von der Lobbygruppe Right2Water. Sein wichtigstes Anliegen ist, dass die Regierungspläne scheitern und die Wasserversorgung in Irland auch künftig kostenlos bleibt. Aber das ist nicht alles. "Wir brauchen ein neues System, weit weg von der EU", sagt Purcell. Da wären ja schließlich noch die 13 Milliarden Euro Steuernachzahlung von Apple, die Irland nicht annehmen will, obwohl die EU den amerikanischen Technikkonzern dazu verdonnert hat – während viele Iren noch immer unter den Sparmaßnahmen leiden, die während der Finanzkrise 2008 eingeführt wurden. Viele denken so. Sollen die in Dublin doch lieber was gegen die Obdachlosigkeit und die überfüllten Krankenhäuser tun, statt Milliarden von Apple abzulehnen und zugleich Wasserrechnungen an die Ärmsten zu verschicken, so das Credo von Wohlfahrtsverbänden und Protestgruppen im Land.

Der Regierung dagegen ist es wichtiger, die Unternehmensbesteuerung auch künftig selbst zu regeln, als die Apple-Milliarden zu kassieren. Schließlich geht es darum, möglichst viele der Unternehmen nach Irland zu locken, die Großbritannien nach dem Brexit-Referendum verlassen wollen. Die Chancen dafür stehen gar nicht mal schlecht, denn Irland ist nach dem Austritt der Briten das einzig verbleibende englischsprachige Land in der EU. Eine vergleichsweise niedrige Steuerbelastung der Betriebe – Irlands Körperschaftsteuersatz von 12,5 Prozent beispielsweise wird nur noch von der Schweiz und Bulgarien unterboten – ist wichtig für das Ziel, global agierende Unternehmen ins Land zu ziehen und dort zu halten. Apple zum Beispiel lässt einen großen Teil der internationalen Geschäfte über Irland laufen, weil eine Vereinbarung mit der irischen Regierung es ermöglicht, die Besteuerung fast des gesamten Gewinns aus dem europäischen Binnenmarkt zu vermeiden.

Der Premierminister sorgt sich sogar um den Frieden im benachbarten Nordirland

Solche Konstruktionen sind verlockend, und Zahlen der amerikanischen Handelskammer in Irland zeigen, dass Dublins fiskalpolitische Botschaft im Ausland gehört wird: In den vergangenen 20 Jahren haben sich 700 US-Unternehmen in der irischen Republik angesiedelt, die 130.000 Menschen beschäftigen und 277 Milliarden Dollar an Investitionen mitgebracht haben. Bei einer Gesamtbevölkerung von nur 4,5 Millionen Menschen und einem Bruttoinlandsprodukt von umgerechnet 238 Milliarden Dollar im Jahr 2015 hat das durchaus Gewicht.

Nach dem Brexit-Votum heißt es nun aber, den Kollateralschaden auszugleichen, den der britische Ausstieg zunächst einmal in Irland anrichten wird. Schließlich hat kein anderes Land der Europäischen Union eine Landesgrenze mit dem Königreich und kaum eine andere Nation wird mehr unter dem Abgang der Nachbarn leiden als Irland. Das legen Zahlen des Dubliner Economic and Social Research Institute (ESRI) vom November vergangenen Jahres nahe. Aus ihnen geht hervor, dass das irische Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent sinkt, wenn das der Briten um ein Prozent fällt. Auch die Beschäftigungsquote in Irland ginge dann um 0,2 Prozent zurück.

Der Handel zwischen den beiden Inseln könnte nach dem Austritt laut ESRI gar um bis zu 20 Prozent einbrechen. Derzeit gehen rund 16 Prozent aller irischen Exporte ins Königreich – insgesamt etwa 35 Milliarden Euro an Produkten und Dienstleistungen. Rechnet man die Exporte der ausländischen Firmen heraus, die in Irland operieren, sind es sogar 44 Prozent. So landen landwirtschaftliche Produkte zu 42 Prozent auf der Nachbarinsel; beim Rindfleisch sind es dem irischen Food Board zufolge gar 54 Prozent. Für 2017 hat Irland vorsorglich seine Wachstumserwartung von 3,9 Prozent auf 3,4 Prozent gekürzt. Immer verbunden mit dem Hinweis, dass es noch schlechter kommen könnte, wenn die Brexit-Konditionen der EU hart ausfallen. Sollte es beispielsweise künftig wieder eine harte Grenze mit Zäunen, Zöllen und Kontrollen zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland geben – eine Entwicklung, die angesichts der Furcht der Briten vor weiterer unerwünschter Einwanderung naheliegt –, wäre das nicht nur ein Ärgernis für die 30.000 Pendler, die täglich zwischen den Ländern hin- und herfahren. Es würde auch den Handel deutlich verteuern. Die Transaktionskosten mit Großbritannien würden sich um bis zu fünf Prozent erhöhen, schätzt Alan Matthews, Professor für Europäische Landwirtschaftspolitik am Trinity College in Dublin.

Am härtesten jedoch wird der Brexit Nordirland treffen: 56 Prozent seiner Exporte gehen in die Europäische Union. Einem Bericht der Lokalregierung Northern Ireland Assembly zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt im Norden im Zuge des Brexit um drei Prozent einbrechen, was die Wirtschaftsleistung rund um Belfast um eine Milliarde Euro senken wird. Zu allem Überfluss werden nach dem Ausstieg der Briten auch noch die rund 3,5 Milliarden Euro an EU-Subventionen für Nordirland wegfallen, die eigentlich für den Zeitraum bis 2020 vorgesehen sind.

Enda Kenny, konservativer Premierminister der Republik Irland in Dublin, fürchtet daher schon um die Ruhe in der britischen Provinz und um das Friedensabkommen mit der IRA vom Karfreitag 1998. Die Europäische Union – sowie das Geld und die Arbeitsplätze, die sie mit sich brachte – waren "ein wichtiger und vielleicht unterschätzter Friedensfaktor in Nordirland", sagt Kenny. Im Klartext heißt das: Nach dem Ende des bewaffneten Kampfs sorgte das von der EU gesponserte Wirtschaftswachstum dafür, dass Nordirlands junge Männer heute mehrheitlich mit ihren Jobs und Familien beschäftigt sind und damit, die Hypothek für ihr Häuschen abzutragen.