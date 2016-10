Herzoperation. Das klingt bedrohlich. Chirurgen sägen einem den Brustkorb auf, klinken eine Herz-Lungen-Maschine in den Blutkreislauf ein und bringen das Zentralorgan vorübergehend zum Stillstand, um daran operieren zu können. Dreimal habe ich das schon hinter mich gebracht. Jeden dieser drastischen Eingriffe habe ich gut überstanden. Trotzdem bin ich offen für eine angenehmere Lösung – und womöglich gibt es die sogar. Aber von vorn.

Notwendig wurden die drei Operationen wegen meiner Herzklappen. In einem gesunden Herzen sorgen vier solcher "Ventile" dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt. Durch die Aortenklappe zum Beispiel drückt der Herzmuskel bei jedem Schlag sauerstoffreiches Blut in den Körperkreislauf. Zwischen den Schlägen schließt sie sich und verhindert so, dass Blut ins Herz zurückfließt. Bei mir war die Aortenklappe von Geburt an falsch angelegt und verengt. Das belastet das Herz und kann im schlimmsten Fall schon in der Jugend tödlich enden.

Die meisten Klappenpatienten sind allerdings deutlich älter als ich mit meinen 55 Jahren. Bei Senioren hat das Ventil in der Regel keinen angeborenen Fehler, sondern ist im Laufe der Jahre verschlissen: Drei Prozent aller 75-Jährigen haben eine verkalkte, beschädigte Aortenklappe. Sie schließt nicht mehr richtig, ist zu eng oder beides. Oft hilft nur noch ein Ersatz des kaputten Ventils. Auch ich muss wahrscheinlich noch einmal unters Messer, trotz der drei Operationen.

Zumindest medizintechnisch scheint die Zeit günstig dafür. Denn inzwischen gibt es auch eine minimalinvasive Methode ohne Eröffnung des Brustkorbs. Heute werden nicht mehr nur Gallenblasen oder Herzkranzgefäße in sogenannten Schlüsselloch-Eingriffen operiert, sondern auch Aortenklappen. Anstatt Herzchirurgen, die das Brustbein ihrer Patienten aufsägen, dringen Kardiologen seit etwa zehn Jahren vermehrt mit speziellen Sonden ins Innerste des Körpers. Die neue Technik heißt Transkatheter-Aortenklappenimplantation oder kurz Tavi.

Die Ärzte legen dazu in der Leiste eine Arterie frei und öffnen sie mit einem kleinen Schnitt. Durch das Blutgefäß schieben sie einen Draht rund einen Meter weit gegen den Blutstrom bis vor die defekte Klappe und weiter hindurch bis in die linke Herzkammer. Das aber ist nur der Führungsdraht, der eigentliche Reparaturkatheter folgt erst noch. An dessen Spitze sitzt ein technisches Wunderwerk: eine Art Maschendrahtröhre, in die mit insgesamt 5.000 Stichen drei winzige Dreiecke aus Schweine- oder Rindergewebe sorgsam eingenäht wurden. Diese drei sogenannten Taschen bilden zusammen die neue Aortenklappe. Das Hightech-Ersatzventil wird im zusammengeklappten Zustand auf einen entlüfteten, daumenlangen Ballon gequetscht und über den Draht bis zur defekten Aortenklappe geführt – während das Herz weiterschlägt.

Das macht die Angelegenheit für den Arzt knifflig, schließlich muss er das zusammengeklappte Ventil am größten Ausflussstutzen des Herzens millimetergenau einpassen. Mit Stromimpulsen wird die Herzfrequenz des Patienten für einige Sekunden stark beschleunigt. Dadurch pocht das Herz nur noch so flach, dass die Kardiologen den entscheidenden Schritt wagen können: Sie pumpen den Ballon auf und entfalten auf diese Weise das Drahtgeflecht samt eingenähter Taschen. Die alte, beschädigte Klappe wird dabei aufgesprengt und einfach an die Wand des großen Blutgefäßes gepresst. Nun darf jeder Herzschlag wieder ungebremst Blut in den Kreislauf fördern. Die Kardiologen müssen nur noch die Sonde vorsichtig zurückziehen und das Loch in der Leistenarterie gründlich verschließen.

Gerade einmal 50 Minuten dauert der Eingriff. Eine Vollnarkose ist nicht notwendig, beruhigende und schmerzstillende Medikamente reichen für eine Tavi aus. Etwa vier Tage später können die Patienten nach Hause oder in die Reha gehen. Und weil das eingesetzte Ventil im Kern eine biologische Klappe ist, sich daran also keine Blutgerinnsel bilden, brauchen die Patienten anders als bei vollständig künstlichen Ersatzklappen nur für wenige Monate gerinnungshemmende Medikamente. Dann ist das Drahtgeflecht mit eigenen Zellen überwuchert.

Herzklappe Aortenklappe aus Kunststoff Das klassische Modell für den Ersatz defekter Aortenklappen war und ist das künstliche Ventil. Schon im Jahr 1952 setzte der US-amerikanische Arzt Charles A. Hufnagel das erste Exemplar ein. In den sechziger Jahren montierten die Herzchirurgen sogenannte Kugelklappen. Sie bestanden aus einem Ring, an dem ein kleiner Metallkäfig befestigt war, in dem wiederum ein Ball lag. Das vom Herzen herausgepumpte Blut hob den Ball an und öffnete so das Ventil, beim Rückstrom setzte er sich fest auf den Ring und blockierte den Weg. Mit diesen frühen Kugelklappen gab es indes mehrere Probleme: Die grobe Konstruktion zerschlug die empfindlichen Blutkörperchen, es bildeten sich schnell Gerinnsel, und die Kunstklappe machte sich bei jedem Herzschlag mit einem lauten Klicken bemerkbar. Die heute verwendeten Modelle sind aus Hightech-Material wie Karbon und enthalten kippende Scheiben statt Kugeln, dadurch sind die alten Probleme fast gelöst. Die Patienten müssen ihre Blutgerinnung allerdings immer noch mit Medikamenten hemmen, damit sich an der Kunststoffoberfläche keine Gerinnsel bilden. Weil künstliche Ventile praktisch ewig halten, werden sie vor allem jüngeren Menschen empfohlen, die nach dem Eingriff noch lange mit der Ersatzklappe leben müssen. Das Problem: Die gerinnungshemmenden Medikamente erhöhen das Risiko für Einblutungen, sodass sich die Patienten im Alltag vor Verletzungen hüten müssen. Gerade für sehr junge, sportliche Menschen ist das keine angenehme Lebensperspektive. Biologischer Ersatz Auf der Suche nach Alternativen zur Kunstklappe entwickelten Medizintechniker biologische Herzklappen, die zum großen Teil aus Gewebe vom Schwein oder Rind bestehen. Der größte Vorteil dieser Ventile ist, dass die organischen Oberflächen die Blutgerinnung viel weniger stark aktivieren als Kunststoff. Der Träger muss deshalb nicht dauerhaft gerinnungshemmende Tabletten schlucken. Zudem ist das Gewebe der tierischen Herzklappen so neutral, dass es vom Immunsystem des Empfängers kaum angegriffen wird. Das gilt allerdings nur kurzfristig: Auf längere Sicht attackiert das Abwehrsystem die tierischen Klappen schon; je jünger der Patient, desto schneller. Das Ergebnis: Im Schnitt verkalken die Bio-Prothesen nach 15 Jahren. Dann ist wieder ein Ersatz fällig – das kann auch eine Tavi-Klappe sein. Bei älteren Patienten sind die Abstoßungsvorgänge langsamer und die Lebenserwartung naturgemäß geringer, die Klappe muss also nicht über Jahrzehnte halten. Deshalb empfehlen Herzchirurgen alten Menschen meist biologische Rinder- oder Schweineklappen. Nachwachsendes Ventil Bis jetzt gibt es keinen perfekten Ersatz für die eigene Aortenklappe. Das ist besonders für Menschen mit angeborenem Herzklappendefekt ein Problem, denn die sind schon früh und deshalb für lange Zeit auf ein Ersatzventil angewiesen. Herzchirurgen an der Medizinischen Hochschule Hannover erproben nun eine neue Methode: das kardiale Tissue-Engineering (TE). Bei diesem Verfahren werden zunächst einmal alle Zellen aus der Herzklappe eines Verstorbenen chemisch entfernt. Zurück bleibt das Grundgerüst aus Bindegewebe. Damit ersetzen die Chirurgen die defekte Klappe. Nach und nach schwemmt dann der Blutstrom des Patienten lebende Stammzellen in dieses fremde Klappengerüst, die es besiedeln. Der Vorteil: Eigene Zellen rufen keine Abwehrreaktion hervor, die Klappe hält ewig und wächst womöglich sogar mit. Zumindest theoretisch, denn bisher gibt es nur wenig Erfahrung mit den TE-Klappen und vor allem noch keine Langzeitergebnisse. Seit dem Jahr 2008 wurden nur etwas mehr als 90 dieser Aortenklappen implantiert.

Erhielten im Jahr 2006 nur 600 Patienten in Deutschland eine neue Aortenklappe per Tavi, waren es 2015 bereits 15.000. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der konventionellen herzchirurgischen Aortenklappen-Operationen von rund 11.000 auf rund 9.000. An den Zahlen lässt sich ablesen, dass die Kardiologen den Herzchirurgen nicht einfach die Patienten abgejagt haben. Durch die Tavi-Technik erhalten heute insgesamt erheblich mehr Menschen einen Aortenklappenersatz. Wenn vor zehn Jahren ein 80-Jähriger mit diversen Leiden beim Herzchirurgen antrat, lehnte dieser wegen des großen Risikos eine Operation am offenen Herzen häufig ab. Mit der schonenden Kathetertechnik können auch diese Patienten eine neue Klappe bekommen. "Das hat in jedem Fall unser Therapiespektrum gewaltig erweitert", sagt Armin Welz, Herzchirurg am Universitätsklinikum Bonn. In der Gruppe der sehr betagten Patienten, das hat eine neue Metaanalyse aus dem European Heart Journal ergeben, brachte die Tavi im Vergleich zum chirurgischen Klappenersatz einen Überlebensvorteil. "Bei sehr alten und schwer kranken Patienten ist diese Technik inzwischen oft die einzige und häufig die bessere Option", sagt Johann Bauersachs, Kardiologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).