Lange war viel Abstraktion in der Kunst und noch mehr Konzept, jetzt aber scheint der Mensch zurückzukehren. Überall in Museen und Galerien werden sie auch in diesem Herbst von den Wänden und Bildschirmen blicken: Menschen, die jedoch in Wahrheit keine Menschen sind. Oft sind es maschinenhafte Wesen, humanoide Roboter oder am Computer entworfene Männer und Frauen.

Mal lässt der Künstler Jordan Wolfson eine zwei Meter große Jungenfigur an Eisenketten tanzen, ein Marionettenspiel voller Gewalt, denn immer wieder wird der Junge abrupt hochgerissen und wieder fallengelassen. Mal modelliert der Brite Ed Atkins digitale Ebenbilder seiner selbst, die in einem fort saufen, rauchen und selbst dann noch von der Liebe faseln, wenn sie längst in ihre Einzelteile zerfallen sind. Mal lässt die Künstlerin Cécile B. Evans den Schauspieler Philip Seymour Hoffman wiederauferstehen, der an einer Überdosis gestorben war und nun mit hölzerner Mimik den Betrachter darum bittet, ihn nicht "unheimlich" zu nennen.

Wovon erzählen all diese Figuren? Was steckt hinter dem neuen Interesse am Menschen und seinem digitalisierten Dasein? Bereits in den neunziger Jahren erkundeten viele Künstler, wie sich das Verhältnis von Maschinen und Körpern verändert. Sie wollten wissen, was menschliche Identität im Angesicht von Genmanipulation und Virtual Reality ausmacht. So versuchte der australische Künstler Stelarc seinen Körper durch robotische Gliedmaßen wie eine dritte Hand zu erweitern. Zur gleichen Zeit sprach der Philosoph Paul Virilio bereits von der "Stilllegung der menschlichen Physiologie."

Und jetzt? Jetzt werden die Fantasien von damals Realität. Der menschliche Körper, den uns die Kunst gerade in so ungewohnter Vielzahl und Eindringlichkeit vorführt, scheint nun tatsächlich zu verschwinden. Oft sind es kleine, fast unmerkliche Abschiede vom Fühlen, Schauen und Riechen, schleichend übernehmen Computer, was einst die Körper zu leisten hatten. Was eben noch ein Handgriff war, bedarf nur noch eines flüchtigen Wischens auf dem Bildschirm. Wir starren Dinge an, anstatt sie zu berühren. Wir stieren auf unsere Screens, ohne jemals eine unmittelbare Erfahrung zu machen.

Das Zentrum moderner Wohnzimmer bilden nun Polsterlandschaften, die auf ganztägiges Liegen, Essen und Digitaldösen ausgelegt scheinen. Entsprechend werden die Menschen in den Industrienationen immer dicker und haben weniger Sex. Unsere Körper entgleiten uns. Und, so könnte man meinen, kehren in der Kunst zurück.

Dort erleben die Körper, woran wir uns sehr bald schon nicht mehr erinnern werden. Während wir in körperlosen, narzisstischen Schleifen behaglich um uns selbst kreisen, erleiden die Körper in der Kunst an unserer statt, was wir unter allen Umständen verhindern wollen: Leidenschaft, Tod, Verfall. Sie sind, genau wie wir, vor allem mit sich selbst beschäftigt und sind sich ihrer selbst auf eine Weise bewusst, die uns irritieren muss – schließlich sind es doch nur Pixel!

Was uns die Künstler mit ihren Körperbildern vorführen, mag manchmal laut sein und effekthascherisch wirken, und doch besitzt diese Kunst einen entscheidenden Vorteil: Jeder versteht sie. Ihre Figuren polarisieren, lösen Empathie aus oder Widerwillen. Vor allem aber führen sie uns vor, wie tiefgehend die digitale Technik unser Leben verändert. Schon jetzt prägt sie das, was wir fühlen, wie wir die Welt wahrnehmen und in ihr agieren.

Daher ist diese Kunst dann auch politischer, als man zunächst glauben könnte. Der Künstler Zach Blas tritt beispielsweise mit einer amorphen Gesichtsmaske auf, zusammengesetzt aus Tausenden Einzelporträts schwuler Männer, um so vor biometrischen Erkennungsverfahren und den technischen Möglichkeiten der Diskriminierung zu warnen. Julius von Bismarck stellt eine Truppe hochgerüsteter Polizisten in die Ausstellungsräume, und für niemanden lässt sich entscheiden, wer Mensch und wer Roboter ist. Leslie Kulesh schließlich hat sich auf Onlineplattformen durch einen Cyborg ersetzt, der ihr eine private Existenz in völliger Anonymität ermöglicht.

Alle diese Künstler nehmen ihr Sujet ernst, sie mahnen, aber sie gerieren sich dabei nicht moralisch. Es bleibt jedem Betrachter selbst überlassen, was er aus dem plötzlichen Schrecken macht, der ihn beschleicht, wenn Wolfsons Riesenmarionette ihn plötzlich ansieht; was es ihm bedeutet, dass er sich dem virtuellen Philip Seymour Hoffman näher fühlt als seinem Nachbarn; wie er auf das körperlich spürbare Unbehagen reagiert, wenn Ed Atkins’ Protagonisten sich ihre Haut mit einem lauten Ratsch vom Gesicht reißen. Doch immer stellen diese neuen Wiedergänger unsere Identität und Individualität infrage, denn sie verkörpern zentrale Ambivalenzen: sind gruselig und vertraut, verführerisch und abstoßend, menschlich und technoid. Sie zeigen uns, dass das, was uns als Menschen ausmacht, sich gerade grundlegend verändert.

Die erwähnten Künstler sind in diesen Ausstellungen zu sehen: Ed Atkins vom 27. 9. 16 bis 29. 1. 17 im Castello di Rivoli, Turin; Cécile B. Evans vom 21. 10. 16 bis 19. 3. 17 in der Tate Liverpool; Jordan Wolfson in "Manic/Love, Truth/Love"vom 27. 11. 16 bis 7. 5. 17 im Stedelijk, Amsterdam