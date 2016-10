Breites Kreuz, muskulöse Oberarme, auf dem rechten ein Tattoo der olympischen Ringe: Man sieht, dass Markus Deibler Profisportler war. Er wurde Weltmeister und schwamm einen Weltrekord. Dann hörte er auf und wurde Unternehmer, mit 24. Heute, zwei Jahre später, besitzt er zwei Eissalons auf St. Pauli und in St. Georg und schimpfte gerade öffentlich über das Verhältnis der Deutschen zum Sport.

DIE ZEIT: Herr Deibler, sind Sie neidisch auf den Dschungelkönig?

Markus Deibler: Nein.

ZEIT: Sie haben sich aber gerade beschwert, dass ein Dschungelkönig mehr Geld bekommt als ein Olympiasieger.

Deibler: Mir ist klar, dass der Vergleich hinkt. Im Endeffekt ist es egal, was der Dschungelkönig von RTL kriegt. Aber was nicht zusammenpasst, ist die hohe Erwartungshaltung gegenüber den Sportlern in Deutschland und das wenige, was für den Sport getan wird.

ZEIT: Es geht Ihnen also um Geld.

Deibler: Auch. Aber genauso um gesellschaftliche Anerkennung. In den USA ist man ein Held, wenn man ein guter Schwimmer ist. In Deutschland sagen die Leute morgens in der Uni, wenn du schon sechs Kilometer geschwommen bist: Bist du bescheuert? Berühmt wird man in Deutschland als Schwimmer nicht, reich erst recht nicht.

ZEIT: Warum sind Sie dann geschwommen?

Deibler: Ich hatte Bock drauf. Es ist ja auch cool, Leistungssportler zu sein. Man kommt viel herum, lernt viele Leute kennen. Und Erfolg macht natürlich Spaß. Aber ich hätte bestimmt mehr verdient, wenn ich die Zeit, die ich ins Schwimmen gesteckt habe, Zeitung ausgetragen hätte.

ZEIT: Wie viele Stunden haben Sie denn pro Woche trainiert?

Deibler: Ich habe mit fünf angefangen zu schwimmen, mit zehn habe ich schon viermal die Woche trainiert. Das waren acht Stunden die Woche.

ZEIT: Auch wenn es wenig war – wann haben Sie begriffen, dass man mit Schwimmen Geld verdienen kann?

Deibler: Ich weiß noch, als mein älterer Bruder Steffen mit 15 Jahren 50 Euro monatliche Sporthilfe bekam, da haben wir anderen gesagt: Boa, geil, da kann man sich ja einen Handyvertrag von leisten! Die 50 Euro musste man aber eigentlich an den Verein weiterüberweisen, als Mitgliedsbeitrag.

ZEIT: Wie viel Sporthilfe haben Sie bekommen?

Deibler: Zu Hochzeiten habe ich 600 Euro im Monat erhalten, meist aber eher 350. Besser als nichts. Die Sporthilfe ist eine gemeinnützige Stiftung, staatlich kriegt man nichts.

ZEIT: Dann konnten Sie also nie vom Schwimmen leben?

Deibler: Doch. Ich hatte die Sporthilfe, einen Ausrüster, bekam was vom Verein und von der Olympia-Förderung. Ich hatte insgesamt etwa 1.500 Euro im Monat zur Verfügung plus Sponsoren, mir ging es gut.