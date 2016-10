Die Gedanken sind frei. Kein Mensch kann sie wissen. So heißt es in dem bekannten Volkslied, und so erleben wir es auch im Alltag. Man kann dem anderen nicht in den Kopf blicken. Und selbst wenn er sich verrät, in Worten oder in Gesten, wir werden nie vollständig wissen, wie es ist, er zu sein.

Oder vielleicht doch? In Michael Pauens Buch Die Natur des Geistes geht es nur um ein Problem: Kann man von außen jemals vollständig wissen, was drinnen vor sich geht? In dieser harmlosen kleinen Frage steckt das hartnäckigste Rätsel der Gegenwartsphilosophie. Wenn wir wirklich in einem Kosmos der physikalischen Dinge leben, der nichts kennt außer den ewigen Gesetzen der Physik, dann muss auch alles, was in ihm ist, letztlich einer objektiven wissenschaftlichen Erklärung zugänglich sein. In der Philosophie schlug man deshalb vor, den Geist wie eine Maschine zu verstehen, die wie ein unendlich komplexer Cola-Automat auf bestimmte Inputs hin bestimmte Outputs produziert. Eine solche funktionale Erklärung würde dann, auch wenn man die Details noch erforschen müsste, alles erklären, was es zu wissen gibt.

Das Problem war nur, kein Cola-Automat und auch kein Supercomputer hat ein Erleben seiner eigenen Funktionen. Es fühlt sich für den Automaten nicht irgendwie an, etwas zu tun. Selbst wenn wir die perfekte Kopie eines Menschen herstellen könnten, die in ihrem Verhalten vollkommen normal erscheint, würde diese vermutlich kein qualitatives Bewusstsein von sich selbst gewinnen. Der Philosoph Thomas Nagel hat daher sogar den Schluss gezogen, dass es eben niemals eine physikalische Erklärung unseres Erlebens geben könne und deshalb auch unser naturwissenschaftliches Weltbild "so gut wie sicher falsch ist". Gibt es etwa doch jenseits der Physik noch etwas anderes, das eine eigene Wirklichkeit hat? Etwas Geistiges, das den physikalischen Dingen vielleicht sogar vorausgeht und das man früher einmal Gott genannt hat?

Doch hinfort, Gespenster! Michael Pauen dreht den Spieß einfach um und fragt: Wie steht es eigentlich mit unserem eigenen Wissen um unsere Erfahrung? Wissen wir denn selbst immer genau, wie es uns geht? In seinem Buch versucht er zu zeigen, dass es sich hierbei eher um ein historisches Vorurteil handelt. Seit Descartes sei man davon ausgegangen, dass, wenn schon die Außenwelt unsicher sei, wir uns zumindest im Blick nach innen nicht irren könnten. Deshalb glaubten wir noch heute, dass derjenige, der eine Erfahrung mache, auch ein privilegiertes Wissen davon habe. Pauen meint aber, es gebe einen sachlichen Unterschied zwischen unseren subjektiven Erfahrungen und unserem Wissen von diesen. Ein Säugling habe zwar Ängste oder Schmerzen, aber wisse er deshalb auch, dass er Ängste oder Schmerzen habe? Pauen behauptet, ein introspektives Wissen vom eigenen Erleben sei ein kognitiver Prozess und genau deshalb auch so fehleranfällig wie jeder andere menschliche Erkenntnisprozess. Mehr noch, er berichtet von einer ganzen Reihe psychologischer Experimente, bei denen ein äußerer Beobachter wesentlich genauer bestimmen konnte, welche Erfahrungen der Einzelne gerade durchlebte. Wenn aber ein Außenstehender besser wissen kann, wie eine Person subjektiv fühlt, dann gibt es auch keine notwendige Grenze der naturwissenschaftlichen Erkenntnis menschlicher Subjektivität.

Das Buch des Berliner Philosophen ist argumentativ vorbildlich. Mit philosophischen Gedankenexperimenten und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen weckt er Zweifel daran, dass unsere innere Welt so unsichtbar ist, wie wir vielleicht denken. Dennoch wird man das Gefühl nicht los, mit der Unterscheidung von subjektiver Erfahrung und introspektivem Wissen habe sich das Problem nur begrifflich verschoben und nicht etwa aufgelöst. Dass eine objektive Beschreibung jemals erklären wird, nicht wie das Gehirn funktioniert, sondern wie es ist, dieses Gehirn zu sein, das bleibt schwer zu glauben. Und so hat Pauen wohl recht: "Wenn uns morgen aber jemand die endgültige Lösung präsentieren würde, könnten wir damit vermutlich genauso wenig anfangen wie Descartes mit den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung".

