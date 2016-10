Starke Parteien sind für die deutsche Geschichte ebenso markant wie starke Ressentiments gegen sie. Viele weltweit einflussreiche Parteitypen haben in Deutschland ihre erste große Blüte erlebt − von den Sozialdemokraten über die Nationalsozialisten bis hin zu den Grünen. In den westlichen Nachbarländern beginnen die großen Parteien in den siebziger Jahren zu schrumpfen – in der Bundesrepublik aber wachsen sie noch einmal kräftig an und bleiben bis heute, trotz Mitgliederschwundes, vergleichsweise einflussreich. Und trotzdem wird gerade in Deutschland seit dem Kaiserreich besonders lebhaft gegen Parteien gewettert, und immer wieder formieren sich Anti-Parteien-Parteien, die den "Parteienstaat" abschaffen wollen.

Frank Bösch lehrt Europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts in Potsdam. Der Text ist eine leicht gekürzte Fassung seines Beitrags aus dem aktuellen Heft von ZEIT Geschichte.

Die starke Stellung der Parteien und die vielfältigen Anti-Parteien-Bewegungen sind die zwei Seiten einer Medaille: Viele Parteien entstehen erst, um der Macht der anderen etwas entgegenzusetzen. Sie versprechen Alternativen. Doch sobald sie etabliert sind, stärken sie die Parteienlandschaft und rufen neue Ressentiments hervor.

Diese Dialektik zeigt sich bereits im 19. Jahrhundert: Nach der Revolution von 1848/49 und der Reichsgründung 1871 finden insbesondere die Konservativen nur widerwillig in Parteien zusammen. Sie setzen lieber auf Honoratioren, auf Staats- und Regierungsvertreter. Entsprechend schwach bleiben ihre programmatischen Positionen und Parteizeitungen. Die Sozialdemokratie mit ihren bezahlten Funktionären, ihrer Massenbasis und ihrem straffen Aufbau wird Vor- und Schreckensbild zugleich. Aber erst die Weimarer Demokratie zwingt die Konservativen, im Wettbewerb um Wähler Parteien mit breiter gesellschaftlicher Verankerung und einflussreichen Presseorganen aufzubauen.

Um die bürgerliche Abneigung gegen Parteien zu verstehen, muss man sich vor Augen halten: Das Wort Partei kommt vom lateinischen pars, steht also für einen "Teil". Parteien vertreten per definitionem nicht die Meinung aller. Sie müssen Konflikte austragen und Mehrheitsentscheidungen erdulden. Seit dem späten 19. Jahrhundert ist jedoch gerade in Deutschland die Sehnsucht nach der Einheit des Volkes besonders ausgeprägt. Die späte Nationalstaatsbildung, die konfessionellen und sozioökonomischen Konflikte gelten im bürgerlichen Lager als Schwächung; während der Weimarer Republik propagieren sämtliche Parteien die "Volksgemeinschaft", wenn auch mit konkurrierenden Ideen.

Viele Konservative verstehen sich selbst als "überparteilich" – der vornehme Ausdruck dafür, Parteien geringzuschätzen. Bei Staatsämtern auf die Überparteilichkeit zu pochen verdeckt meist eine Machtfrage: So schließen konservative und später auch liberale Beamte vor allem Sozialdemokraten von Posten aus. Überparteilich ist für sie nur der eigene Standpunkt. Bei den Linken wird dagegen die Parteizugehörigkeit mit Stolz betont und bewusst auf Standpunkte der Partei verwiesen.

Auch der sehr deutsche Begriff "Volkspartei" umschreibt diesen Spagat zwischen Gemeinschaftssehnsucht und Interessenvertretung: Volksparteien behaupten, für alle zu stehen, obwohl auch sie bestimmte Weltanschauungen repräsentieren. Gerade konservative Parteien nehmen das Wort nach 1918 in ihren Namen auf, wie die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) und die Deutsche Volkspartei (DVP). Von ihrer Wählerschaft und Mitgliederbasis her ist eigentlich die NSDAP die erste Volkspartei, denn trotz ihrer überproportional starken Unterstützung aus dem Mittelstand hat sie breiten Zulauf aus allen sozialen Gruppen. Die Nationalsozialisten bekämpfen die Parteien, indem sie eine besonders schlagkräftige eigene Partei aufbauen. Gerechtfertigt wird dies – ähnlich wie bei den Kommunisten – mit dem Argument, die unkorrumpierbare Alternative zu sein.

Nach 1945 ist der Begriff "Volksgemeinschaft" diskreditiert. Mit dem Terminus "Volkspartei" aber kann sich die CDU als politische Kraft profilieren, die Angehörige aller Schichten und Konfessionen vereinen will. Dabei formieren sich die Christdemokraten unter Konrad Adenauer nur rudimentär als Partei, was die Fortexistenz von Ressentiments belegt. In den fünfziger Jahren besitzt die CDU kaum Mitglieder, keine feste Organisation und verzichtet auf programmatische Debatten. Sie ist ein Dach für unterschiedliche Strömungen und nennt sich Union, nicht Partei. Gestaltet und gesteuert wird sie von Kanzleramt und Regierungsapparat. So gelingt es, Bürger mit Partei-Ressentiments einzufangen: Sie wählen die Person Adenauer, weniger die CDU.