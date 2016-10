Bisweilen höre ich Klagen über meinen Gesichtsausdruck. Die zusammengebissenen Zähne, das Botox-Lächeln, die Augen, die das Fenster suchen, den Boden oder die Decke. Kein Grund zur Sorge, ich warte dann bloß. Auf dieses rettende "Ziiiuuum", wie es bei Star Trek ertönt, wenn einer der Guten im letzten Moment vom Monsterplaneten zurück aufs Raumschiff gebeamt wird. Leider aber habe ich es bis heute noch niemals gehört. Stattdessen passiert immer dasselbe. Eines der Monster reckt sein Haupt und sagt mir, was ich bin: "Du bist so, so ... passiv-aggressiv."

Na klar, sage ich dann, absolut richtig. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Am Anfang war das ironisch gemeint. Inzwischen aber weiß ich, dass ich wirklich ein Problem habe – euch. Ihr seid viele, furchtbar viele, und ihr haltet mich für das Monster.

Ihr seid die Gewinner des Kommunikationszeitalters. Wenn euch was nicht passt, dann redet ihr drüber. Und redet und redet und redet. Es gibt aber Menschen, die dieses Rumgerede nicht ertragen, weil sie ein ungewöhnliches Temperament mitbringen: Sie sind ruhig und reizbar zugleich. Wenn man sie bedrängt, reagieren sie etwas sonderbar oder, in euren Worten: passiv-aggressiv.

Der Angestellte, der die Vorschriften sklavisch befolgt, um zu beweisen, wie albern sie sind. Der Rentner, der so lang durch den Bus humpelt, bis jemand ihm einen Platz anbietet. Der Autofahrer, der im Schneckentempo vor den Rasern herschleicht. Der Nachbar, der Kinderlärm mit Heavy Metal beantwortet. Der Partner, der Migräne kriegt, wenn man ihm zu nahe rückt. Was diese Leute verbindet: Sie sind sauer, aber sie sprechen nicht darüber, sondern kontern mit Bockigkeit.

Schon klar, das kann nerven. Aber es nervt auch, deswegen von Hobbypsychologen als verrückt abgestempelt zu werden. Wer einen anderen passiv-aggressiv nennt, sagt ja nicht bloß "Du Stinkstiefel!". Er bringt ihn in Verbindung mit einer Persönlichkeitsstörung.

So oft, wie das Wort derzeit fällt, wird es langsam eng in der Schmollecke. In den westlichen Gesellschaften soll einer Schätzung nach jeder zwanzigste Bürger passiv-aggressiv sein. Wie die New York Times schreibt, gerät das Wort zur "Allzweck- Diagnose für so gut wie jeden schwierigen Charakter".

Eine Modekrankheit? Nicht ganz. Denn der Passiv-Aggressive darf auf kein Mitgefühl hoffen. Leute erzählen von ihrem Burn-out, ihrer Bindungsunfähigkeit, ihren Aufmerksamkeitsdefiziten. Aber niemand sagt freiwillig: Ich bin passiv-aggressiv. Na schön. Dann mache ich halt den Anfang.

Ihr haltet uns für gestört. Knapp daneben: Wir werden gestört. Ein psychisch Kranker leidet ja vor allem an sich selbst. Der Schizophrene hört sogar auf einer einsamen Insel Stimmen, und der Choleriker tritt gegen die Palme. Ein Passiv-Aggressiver dagegen ist allein gar nicht denkbar. Er reagiert auf andere, die etwas von ihm wollen. Reagiert unangemessen, vielleicht. Aber könnte das nicht daher kommen, dass man zuvor etwas Unangemessenes von ihm verlangt hat?

Schlagt mal nach, woher euer Schmähwort stammt. Geprägt hat es der amerikanische Psychiater William Menninger. Colonel Menninger. Er beschrieb damit eine neue Form der Aufsässigkeit bei Soldaten der U. S. Army: Sie befolgten zwar ihre Befehle, protestierten aber indirekt durch "Passivität, Obstruktion oder aggressive Ausbrüche". Und wann trat dieses Leiden auf: im Jahr 1945. Bei Wehrpflichtigen, die in den Wahnsinn eines Weltkriegs gescheucht worden waren und nicht einfach kehrtmachen durften. Ihre einzige verbliebene Freiheit war, das "Jawohl!" ein wenig leiser zu brüllen.

Halten wir fest: Die ersten amtlich Passiv-Aggressiven waren arme Schweine in einer ausweglosen Lage, vielleicht sogar Pazifisten. Der Begriff stammt aus einer Welt des unbedingten Gehorsams. Bezeichnend, dass er seinen Weg von dort ins zivile und ins private Leben fand.

Einer seiner eifrigsten Verbreiter ist der amerikanische Therapeut Scott Wetzler. In seinem Buch Warum Männer mauern vollbringt er das Kunststück, dieses Konzept ausgerechnet für sein Fachgebiet, die Paartherapie, einzuspannen: "Der ungehorsame Soldat des Zweiten Weltkriegs ist in einem gewissen Sinne das Musterbeispiel für den modernen passiv-aggressiven Mann, der es ebenfalls ablehnt, das zu tun, was von ihm erwartet wird."