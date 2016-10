Es gibt diese drei Bilder, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an Barack Obama denke. Da ist zum einen das Bild von den Mandeln, nur leicht gesalzen und angeblich exakt sieben Stück. Das sei der Snack, den Barack Obama sich jeden Abend erlaube, wenn er nach dem Essen mit der Familie im Weißen Haus zurück in sein Studierzimmer gehe, um zu arbeiten, hatte Obamas Koch kürzlich erzählt. Das stimme zwar nicht, stellte der US-Präsident später klar, er esse auch schon mal ein paar Mandeln mehr – aber in der Sache ist das Bild gleichwohl zutreffend: Während die meisten Amerikaner unter dem Stress des ganz normalen Alltags in die Breite gehen, schaffte es Obama sogar im anstrengendsten Job der Welt, auf gesunde Ernährung zu achten. Disziplin bis hin zum abendlichen Snack. Obama, die unerschütterliche Vernunftmaschine, die in acht Jahren Amtszeit von keinem politischen oder privaten Skandal erschüttert wurde und die obendrein noch am liebsten Hip-Hop von Kendrick Lamar hört.

Als zweites ist da das Bild des 29-jährigen Barack Obama, der alleine an einem Schreibtisch in der Universität von Chicago sitzt und über sich nachdenkt. Ein Verlag hat ihm, dem ersten Schwarzen, der je zum Chefredakteur der einflussreichen Harvard Law Review gewählt worden war, einen Buchvertrag angeboten. Fünf Jahre wird sich Obama an diesem Schreibtisch quälen. Das Buch wird er Dreams from My Father nennen, und es wird eine Auseinandersetzung mit der Frage werden, was die eigene Identität ausmacht. Obama am Schreibtisch in Chicago – ein intellektueller Mensch, der seinen Platz in der Welt sucht. Und der sich Zeit nimmt, zu verstehen, wonach er eigentlich sucht.

Das dritte Bild ist das Bild von Obama in Charleston hinter der Kanzel der Emanuel African Methodist Episcopal Church, im Juni 2015. Der Reverend der Kirche sowie acht ihrer Mitglieder sind wenige Tage zuvor von einem Neonazi erschossen worden. Im Angesicht dieser Tragödie spricht Obama von seinem Amerika. Von einem Land, das sich stets verbessere, das sich quäle, ein "work in progress". Er spricht dort auf der Kanzel ohne Hass und ohne Anklage. Stattdessen versprüht er Hoffnung. Er malt die großen Linien, von Abraham Lincoln bis heute, und erinnert immer wieder daran, wie sehr sich Amerika zum Besseren verändert habe. Zum Schluss ruht er für einen Moment in sich, um dann zuerst ganz leise, dann immer lauter Amazing Grace zu singen. Es ist, als wolle Obama den Amerikanern Mut machen, das Leiden als vorübergehendes Opfer zu ertragen. Die Zukunft werde sie dafür belohnen.

Drei Bilder, die einen Präsidenten zeigen, dessen zentrale Frage an sich und an Amerika lautet: Wer will ich sein? Es sind Bilder, die ich vermissen werde. Doch natürlich ergeben diese Bilder kein vollständiges Bild von Obama und dem Amerika unter seiner Präsidentschaft. Auf ihnen fehlen all diejenigen Amerikaner, deren Frage an das Leben längst nicht mehr lautet: Wer will ich sein?, sondern: Und was ist mit mir? Denn dass sie die Verlierer sein werden, in Obamas gesundheitsbewusstem, liberalem Amerika, scheint längst entschieden zu sein. Das ist die Kehrseite dieser drei Bilder.

Drehen wir also das erste Bild um und gucken uns an, was auf der Rückseite zu sehen ist. Während Obama auf der Vorderseite die modernen Werte eines gesundheitsbewussten, coolen Liberalen demonstriert, erscheint dort das Bild eines Obama, der nicht ganz verbergen kann, was er über diejenigen denkt, die anders leben.

Eine Spendenveranstaltung im liberalen Silicon Valley. Obama spricht über die weißen Arbeiter in ländlichen Gebieten. Die Globalisierung fresse ihre Jobs auf, ihre Löhne stagnierten, und das mache sie bitter, analysiert er. Deshalb klammerten sie sich an ihre Waffen, ihre Religion und die Abneigung gegen alles Fremde. Das Festhalten an konservativen Werten, scheint Obama zu sagen, ist ein zwanghafter Reflex, ein verzweifeltes, ängstliches Klammern. Es ist das Gegenteil einer rationalen, aufgeklärten Wahl. Obama kann nicht verbergen, dass er diesen emotionalen Konservatismus als gestrig betrachtet, als ein letztendlich aussterbendes, historisches Phänomen.

Wendet man das zweite Bild, das des coolen Intellektuellen, kommt eine Aufnahme aus dem Sommer 2014 zum Vorschein. Es ist der Sommer, in dem der "Islamische Staat" (IS) Amerikanern im Nahen Osten die Köpfe abhackt. Obama spielt im Urlaub auf Martha’s Vineyard gut gelaunt Golf. Der IS macht seine ersten großen Landgewinne in Syrien und im Irak. Obama kommentiert kühl: Die Welt sei eben ein chaotischer Ort. Provozieren, scheint Obama zeigen zu wollen, lassen sich nur die Dummen. Diejenigen, denen es an Selbstbewusstsein und dem nötigen geschichtlichen Weitblick fehlt. Diese Überheblichkeit ist bei vielen Amerikanern nicht gut angekommen.