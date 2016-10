Nein, sagt Mariam Fazazi, radikal sei sie nie gewesen. Niemals. "Warum sollte ich radikal sein?", fragt sie. "Für uns Frauen ist es doch nur schädlich, sich zu radikalisieren. Wir dürfen nicht aus dem Haus ohne Begleitung, wir müssen uns verhüllen. Es gibt keinen Grund für Frauen, der dafürspricht." Sie sitzt in dem türkischen Café am Steindamm, in dem ihre älteste Tochter, die 19-jährige Safae, eine Ausbildung macht. Ihre beiden jüngeren Kinder, 12 und 13 Jahre alt, rennen rein und raus, haben sich das Handy der Mutter ausgeliehen, jagen Pokémon. Mariam möchte die Namen ihrer Jüngsten nicht in der Zeitung lesen. Sie möchte nicht, dass sie auf diese Geschichte angesprochen werden. Auf ihre Geschichte.

Die Geschichte der Tochter des Hasspredigers.

Die Geschichte der Frau des Dschihadisten.

Die Geschichte einer Frau, die sich aus dieser Welt losreißt.

Die Geschichte spielt in St. Georg und doch in einer ganz eigenen, abgeschotteten Welt. Lange hat Mariam Fazazi überlegt, ob sie sich überhaupt öffnen möchte. 2009, als ihr Mann eines Tages verschwunden war und sie von nichts wusste, als plötzlich die Polizei vor der Tür stand und ihr erklärte, der Vater ihrer Kinder sei nach Afghanistan gereist, um Krieg gegen die Ungläubigen zu führen – da wurde sie von Journalisten verfolgt. Jetzt ist sie es, die frei entschieden hat: Ja, ich möchte, dass meine Geschichte öffentlich wird.

Mariam trägt eine enge Jeans, hochhackige Espadrilles, ein weites Hemd, Kopftuch – sie ist angezogen wie unzählige andere Muslimas in dieser Stadt, in diesem Land. Doch für Mariam war es ein weiter Weg, sich so zu zeigen: modern, ungebunden.

Zwei Drittel ihres Lebens hat sie unter der Aufsicht islamistischer Männer verbracht. Acht Jahre lang hat sie in St. Georg gelebt, ohne Deutsch zu sprechen, mit spärlichem Kontakt zu Menschen außerhalb des islamistischen Milieus. Heute hilft sie Flüchtlingen dabei, in diesem Deutschland klarzukommen, das ihr selbst vor ein paar Jahren noch so fremd war.

Fremd wegen ihres Vaters: Mohammed Fazazi ist der Imam, dem man nachsagt, die Attentäter des 11. Septembers fanatisiert zu haben. Eingeladen vom Imam der Al-Quds-Moschee in St. Georg, hielt Fazazi zur Jahrtausendwende eine Reihe von Hasspredigten, die als Videoaufzeichnungen in der Islamistenszene von Hand zu Hand gingen. Er ermutigte seine Hörer zum Dschihad, ermahnte sie, Frauen keinesfalls alleine reisen zu lassen, erklärte, warum es in Ordnung ist, zu täuschen und zu betrügen, wenn der Heilige Krieg es erfordert.

Mariams Eltern radikalisierten sich im Tanger der frühen neunziger Jahre, als in der gesamten Maghreb-Region – Tunesien, Algerien, Marokko – der politische Islam an die Macht strebte. Die Regierungen bekämpften die Islamisten hart. Mariams Vater, ein charismatischer und hochintelligenter Redner, wurde ein Star in der Szene. Gemeinsam mit seiner Frau reiste er durch die Welt und predigte eine Rückkehr zu einer angeblich unverfälschten, strengen Auslegung des Korans.

Mariam war die älteste Tochter und sollte ihren fünf jüngeren Schwestern ein Vorbild sein. Als sie 13 wurde, nahm die Mutter sie aus der Schule, damit sie nicht zusammen mit Jungen unterrichtet würde, und zwang sie, einen Gesichtsschleier zu tragen. "Das war eine schwere Zeit", sagt Mariam, "plötzlich war ich vollkommen isoliert – weg von meinen Mitschülern und allen sozialen Kontakten." Doch sie lehnte sich gegen die rigiden Vorschriften der Eltern auf. Heimlich las sie Yusuf al Qaradawis Das Verbotene und das Erlaubte im Islam, das empfiehlt, Frauen studieren und sich entwickeln zu lassen. Als die Ehe ihrer Eltern in eine Krise gerät, weil der Vater sich eine zweite Frau nehmen will, legt sie ihren Gesichtsschleier ab. Ihr Bruder hatte die Idee: "Deine Mutter hat gerade andere Sorgen", sagte er. "Wenn du das Ding loswerden willst, dann ist jetzt die Gelegenheit."

Als ihr Vater in der Hamburger Al-Quds-Moschee predigte, lebte Mariam in Tanger. Mit 17 hatte sie zum ersten Mal geheiratet, mit 19 ihre erste Tochter bekommen. Mariams erste Ehe funktioniert nicht, der Vater willigt in eine Scheidung ein – und stellt ihr drei Jahre später ihren zweiten Ehemann vor: Naamen Meziche. 30 Jahre alt ist er, als sie sich in Tanger kennenlernen, der Vater kennt ihn aus der Al-Quds-Moschee in St. Georg und bringt ihn mit nach Marokko. Der fromme Meziche gefällt dem Vater, und auch die Tochter mag den schmalen, gut aussehenden Algerier.

Tatsächlich wird Meziche der zweite Dschihadist in Mariams engster Familie.