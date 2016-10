DIE ZEIT: Angenommen, eine gute Fee gäbe Ihnen die Chance, die SPD zu retten. Was würden Sie tun?

Teresa Bücker: Ich würde ihr beibringen, wie man mit jungen Menschen spricht. Die SPD hat bis heute nicht verstanden, wie das Netz funktioniert. Eine Website ist kein Selbstzweck, soziale Netzwerke sind keine Abspielstation für die immer gleichen, glatten Botschaften. So wie die SPD soziale Medien nutzt, ist es nicht nur Verschwendung von Ressourcen, es schadet auch, da es einseitige PR ist. Die Leute im Netz erwarten, dass man gemeinsam über Probleme nachdenkt. Dass eine Partei Ideen entwickelt, zu denen sie sich äußern, die sie beeinflussen können. Der SPD fehlt aber der Mut, sich selbst von der Leine zu lassen.

Stefán Dellwo: Ich würde die Selbstzerfleischung stoppen. Wie sollen wir andere für uns gewinnen, wenn wir permanent über uns selbst jammern?

Björn Uhde: Ich würde eine klare Linie durchsetzen. Bevor ich vor einem Jahr im Netz einen offenen Brief an Sigmar Gabriel schrieb, habe ich etliche Mitglieder angerufen und gefragt: Wie seht ihr die Partei? Wie stehen wir da? Am Ende kamen alle auf den gleichen Punkt: Sigmar ändert seine Meinung zu oft. Gegen den Grexit, für den Grexit; gegen die Vorratsdatenspeicherung, für die Vorratsdatenspeicherung; für TTIP, gegen TTIP. Zickzack-Sigmar eben. Der SPD fehlt die Richtung.

Björn Uhde, 37, hat im Juli 2015 für bundesweite Schlagzeilen gesorgt, als er auf der Website Deine SPD mit dem Kurs des Parteichefs abrechnete. An "vielleicht 20 Leser" habe er gedacht, sagt der selbstständige Grafiker. Aber dann wurde "No more Zickzack" binnen drei Tagen mehr als 40.000-mal geklickt und über Facebook und Twitter geteilt. Der Text schlug solche Wellen, dass zahlreiche überregionale Medien darüber berichteten. Uhdes Gruppe "SPD in Facebook" mit mehr als 10.600 Mitgliedern gilt seitdem als Stimmungsbarometer für sozialdemokratische Befindlichkeiten.

ZEIT: Frau Bücker, Sie haben bis 2012 in der SPD-Zentrale gearbeitet und dort den Newsdesk mit aufgebaut. Warum sind Sie dann ausgestiegen?

Bücker: Ich dachte, ich komme in das Herz einer der größten Parteien Europas; dorthin, wo Politik hochprofessionell gemanagt wird – und dann war es chaotisch und intransparent. In zwei Jahren hatte ich vier Abteilungsleiter. Der Newsdesk wurde hin- und hergeschoben zwischen Pressestelle und Kommunikationsabteilung. Ich ticke zwar nicht so, aber das hat meine innere Unternehmensberaterin geweckt: Die SPD hätte sich in der Binnen- wie Außenkommunikation komplett neu aufstellen müssen. Ich bin vor allem deswegen gegangen, weil die Gestaltungsfreiheit, die mir anfangs zugesagt worden war, nicht vorhanden und nur wenig Raum für neue Ideen da war.

Teresa Bücker, 33, hat nach ihrer Zeit im Willy-Brandt-Haus noch für die SPD-Bundestagsfraktion gearbeitet, bevor sie Chefredakteurin des Online-Magazins "Edition F" wurde. Bücker stammt aus dem tiefschwarzen Sauerland, hat aber "irgendwie ein sozialdemokratisches Werteprofil" mitbekommen, wie sie meint, "dieses Ding mit dem Gerechtigkeitsempfinden" halt. In die Partei eingetreten ist sie trotzdem nicht.

Uhde: Es reden zu viele nur vom "Jubel-Newsletter" aus dem Willy-Brandt-Haus. Niemand will den mehr lesen. Alles ist da immer großartig, wir feiern Sieg auf Sieg. Politik wird als Hochglanzprospekt verkauft. Wir müssen ehrlicher sein, den Mut haben, zuzugeben, dass etwas misslungen ist, ein Ziel nicht erreicht wurde. Nur so werden wir wieder glaubwürdig.

Bücker: Die SPD ist ein Symbol dafür, was in der Leistungsgesellschaft falsch läuft. Sie steht ein bisschen trotzig und beleidigt da und sagt: Ich möchte jetzt aber belohnt werden für all die Wahlversprechen, die ich gehalten habe. Die meisten von uns mögen aber keine Leute, die mit ihrer Leistungsbilanz hausieren gehen und nach Anerkennung gieren. Wir mögen Freigeister, Leute, die nach vorne denken, die Fehler haben, diese Fehler auch zugeben.