Man möge ihn bitte ja nicht anstoßen, sagt Ulay, er habe starke Schmerzen. So begrüßt einen der Mann, der sich für seine Kunst einst heftig malträtieren ließ, in einem Café am Berliner Savigny-Platz. Er sei an diesem Morgen schon im Krankenhaus gewesen. Was ist passiert? Beim Stolpern im Hotelzimmer habe er sich eine Rippe gebrochen, seine Frau Lena musste den Krankenwagen holen.

Ulay: Zum Glück hatte ich noch die Rückenstütze wegen eines Bandscheibenvorfalls von vergangener Woche dabei, die habe ich jetzt einfach über die Rippe gezogen, schauen Sie mal ... (Ulay hebt seinen dünnen, eleganten Pullover, zeigt den nackten Oberkörper und ein schwarzes Korsett.)

DIE ZEIT: Sollen wir das Interview nicht besser verschieben?

Ulay: Nein, ich will reden. Das sind die ganz normalen Risiken des Alterns.

ZEIT: Was hat Sie nach Berlin geführt?

Ulay: Ich habe in der Galerie Gnyp eine Ausstellung und verbinde dies mit der Suche nach meiner Vergangenheit. Ich will in einem Archiv nach Dokumenten forschen, die meine Eltern betreffen. 1943 wurde ich in einem Bunker in Solingen geboren, später zogen wir in den Westerwald. Der Vater verstarb dann im Alter von 64 Jahren, ich war damals 14. Meine traumatisierte Mutter zog sich ein Jahr später in ein Häuschen im Wald zurück, ich war mit 15 praktisch Waise und sollte ins Heim. Ich bin dann abgehauen und ein Jahr durch Skandinavien gereist.

ZEIT: Sie hatten keinerlei Bindungen?

Ulay: Keinen festen Wohnsitz, keine Erbschaft, nichts. Seitdem bin ich ein Reisender geblieben und lebe aus dem Koffer.

ZEIT: Ist das Auf-sich-Gestelltsein für Sie eine Urerfahrung des Künstlers?

Ulay: Damals hatte das noch nichts mit Kunst zu tun, sondern nur mit meinen Gefühlen, meiner Psyche. Ich bin wie in einem Kühlschrank geboren. Man wird eigenständig, wenn man so allein ist, aber auch sehr eigenwillig. Ich bekenne mich als nicht sozialer Sozialist: ein Sozialist, aber kein wirklich sozialer Mensch. Ich liebe meine Anonymität. Sie ist meine persönliche Freiheit.

ZEIT: Und wie wurden Sie Künstler?

Ulay: Zufällig las ich in der Zeitung über die Provo-Bewegung in Amsterdam. Ich bin hingefahren, habe mich diesen konstruktiven Anarchisten angeschlossen und Dokumentarfotos von Straßenschlachten gemacht. Nebenbei schrieb ich Aphorismen. Ich mischte auch Bilder und Texte, tippte mit der Schreibmaschine Gedichte auf Polaroidfotos. Nach und nach entschied ich mich dann aber für das gefühlsmäßige Bild und gegen das intellektuelle Wort.

ZEIT: Sie fotografierten Obdachlose und Transvestiten. Sie spielten auch selbst für Ihre Fotos mit den Geschlechterrollen, inszenierten und schminkten sich als Frau ...

Ulay: Ich übte mich im Gender-Crossing.

ZEIT: Waren Sie ein Transvestit?

Ulay: Ja, aber anders als meine damaligen Freunde bin ich nie auf den Strich gegangen.

ZEIT: Wie ging es dann los mit der Performance-Kunst? Stand das Verkleiden am Anfang?

Ulay: Ab 1974 leuchtete mir langsam ein, dass ich durch die Fotografie auf die Frage "Wer bin ich?" keine Antwort bekomme. Die Medien, die ich dann wählte, die Videos, die Performances, waren subversiv. Das hat mir sehr gut gefallen. Es gab dafür keine Galerie, kein Museum, kein Geld. Damals herrschte auf dem Markt noch der späte Modernismus, da ging es nur um formalistische Ästhetik. Und dementsprechend war es für einen wie mich, der kein Signatur-Künstler ist, sehr schwierig zu überleben.

ZEIT: Warum musste es die Performance-Kunst sein?

Ulay: Ich war auf junge amerikanische Performance-Künstler aufmerksam geworden, auf Vito Acconci und Chris Burden ...

ZEIT: ... der sich bei einer Performance in den Arm schießen ließ.

Ulay: Genau, das war bei Burden der Einfluss aus Europa. Bei der europäischen Performance-Kunst spielte nämlich von Anfang an die Selbstverletzung eine wichtige Rolle. Sie war eine Antwort auf den Weltschmerz. Auf all das Leiden, das – wie viele andere meiner Generation – auch ich in der Kindheit erfahren hatte. Meine Frau gab mir heute morgen im Krankenwagen übrigens den Rat, doch endlich mal einen Psychoanalytiker zu besuchen.

ZEIT: Haben Sie sich nicht schon mit Ihren Selbstfotografien und Performances therapiert?

Ulay: Doch, das waren teilweise sehr intime Performances. Das Wichtigste an dieser Kunst war jedoch, dass hier der Körper zum Medium wurde. Er ist so viel stärker als ein Blatt Fotopapier.