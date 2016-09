DIE ZEIT: Herr Strock, vor einem Jahr enthüllte die amerikanische Umweltbehörde EPA den Dieselbetrug von Volkswagen. Wie haben Sie diesen Fall erlebt?

James Strock: Ich war wirklich überrascht, dass Volkswagen zumindest erwogen hat, auf vielen verschiedenen Ebenen des Managements einen Betrug von dieser Größenordnung durchzuziehen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man damit durchkommt.

ZEIT: Haben Sie geahnt, dass der Abgasskandal so ein großes Thema wird?

Strock: Überlegen Sie mal: Volkswagen hat in Amerika eine lange Geschichte und wird sehr bewundert. Die gesamten Marketingaktivitäten beim Diesel waren darauf ausgelegt, wie sauber er ist. Das war ein großer Teil ihres Wertversprechens, und zwar unter dem Dach der Marke Volkswagen.

ZEIT: Was macht den Betrug so einzigartig?

James Strock 60, war von 1991 bis 1997 erster Umweltminister in Kalifornien.

Strock: Da ist zum einen die Größenordnung der Straftat, durch die Zahl der Fahrzeuge. Volkswagen hatte einen hohen Marktanteil bei Dieselfahrzeugen. Zum anderen ist aber auch die Art des Verbrechens besonders. Aus Sicht des US-Verbrauchers ist es ja so: Den größten Einfluss, den er auf die Umwelt im täglichen Leben hat, ist der Autokauf. Diese Verbraucher wurden von Volkswagen betrogen.

ZEIT: Warum konnte es derart eskalieren?

Strock: Das liegt an der Unternehmenskultur, das ist wie im Watergate-Fall. Präsident Richard Nixon konnte immer behaupten, keine Anweisung für Gesetzesbrüche gegeben zu haben. Aber er hat eine Kultur etabliert, die all das möglich machte. Volkswagen hatte offenbar eine ähnlich enttäuschende Kultur im Unternehmen.

ZEIT: Wann hätte sich Volkswagen an die Öffentlichkeit wenden müssen?

Strock: Spätestens 2014, als amerikanische Behörden auf die Abweichungen hinwiesen. In einem funktionierenden Unternehmen hätte jemand schon viel früher die Hand gehoben. Entweder intern, oder er hätte den Unternehmenschef direkt informiert, in dem Wissen, der Chef würde dann umgehend handeln und gegensteuern. Die Tatsache, dass das nicht passiert ist, lässt mich vermuten, dass die gesamte Unternehmenskultur verdorben war.

ZEIT: Kann es stimmen, dass Vorstandschef Martin Winterkorn seinerzeit keine Kenntnis von den Missetaten hatte?

Strock: Wenn es stimmt, bestätigt das nur die Wahrscheinlichkeit, dass die Kultur im Konzern kaputt war. Kein CEO kann jedes Detail regeln, aber wenn sie die Unternehmenskultur in Ordnung haben, dann gibt es viele Schutzmaßnahmen, die ein Unternehmen davor bewahren.

ZEIT: Wurde VW so hart angegangen, weil es kein US-Konzern ist?

Strock: Dieses Gerücht hört man immer wieder. Das ist einfach nicht wahr. Jedes Unternehmen, das sich in Amerika so verhält, wird mit sehr ernsten Konsequenzen rechnen müssen. Das ist eine Mahnung an die Welt, nichts weiter.