Gehen Sie in die Porschestraße, gehen Sie direkt dorthin, gehen Sie nicht über die Autostadt, lassen Sie kein Geld im Designer-Outlet. Werfen Sie nur einen Blick auf das Science-Center der kürzlich verstorbenen Star-Architektin Zaha Hadid. Ein exzentrischer Betonbau am Bahnhof, der den Betrachter frösteln lässt. Aber nicht verzagen, beim strammen Marsch durch die Porschestraße wird Ihnen gleich wärmer. In dieser Stadt geben die Autos das Tempo vor, also bloß nicht trödeln.

Leider klingt die Porschestraße nach mehr Klasse, als sie in Wahrheit zu bieten hat. Sowieso ist Wolfsburg keine Stadt fürs Auge, abgesehen von den vielen top gepflegten Neuwagen, die hier herumkurven. Sie müssen nicht fürchten, dass einer von ihnen Sie umfährt. Hier fahren alle im wahrsten Sinne vorausschauend: Man will doch für den Jahreswagen einen guten Verkaufspreis erzielen.

Lassen Sie die Ladenzeilen mit Nordsee, Cadera (in Wolfsburg geht man nicht zum Bäcker, man geht zu Cadera) und dem Sechziger-Jahre-Kaufhaus WKS hinter sich, und laufen Sie auf das Alvar-Aalto-Kulturhaus zu. Wenn Skandinavier Ufos entwürfen, sähen die so aus. Der finnische Architekt hat das Gebäude 1962 als ästhetischen Ruhepol für die damals noch junge Industriestadt gebaut. Schauen Sie sich das Foyer und die öffentliche Bibliothek an: klare Linien, grafische Decke, helles Holz und Midcentury-Sitzgelegenheiten, die jeder Design-Fan gerne in der Wohnung stehen hätte.

Nur ein paar Schritte weiter liegen der Hollerplatz und das Kunstmuseum. Der große, transparente Bau ist der Stolz der Wolfsburger – zu Recht. Das Museum zieht mit Ausstellungen wie der von James Turrell oder kürzlich Jeppe Hein internationales Publikum in die Stadt.

Generell gilt: Wenn die Wolfsburger etwas tun, dann immer mit großen Namen und Unterstützung von Volkswagen. Große Teile der Stadt entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg als traditionslose, aber reiche Wohnsiedlung der Fahrzeugwerke. Aus dieser Zeit stammt auch ihr heutiger Name. Gegründet worden war sie 1938 noch als "Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben".

Die Wolfsburg gibt es aber tatsächlich. Und sie ist nicht nur sechs Jahrhunderte älter als der Käfer, sondern ein veritables Schloss. Dahin zu laufen wäre zu weit. Falls also kein VW bei der Hand ist, bietet sich Busfahren an. Sie springen am Museum in den Omnibus 202 und fahren vorbei an der Volkswagen Arena fast direkt auf das Schloss zu. Links sehen Sie die Türme der Autostadt, rechts in weiter Ferne das Spaßbad Badeland.

Zehn Minuten später stehen Sie in Alt-Wolfsburg und wähnen sich in einer anderen Stadt. Die Weiden vor der Burg tanzen im Wind, der Kies knirscht, die Mauern im Innenhof sind von Efeu umrankt. Spätestens wenn Sie durch den Barockgarten schlendern, haben Sie die Piefigkeit der Porschestraße vergessen. Nur: Wie kommen Sie hier wieder weg? Zwei Möglichkeiten: Sie rufen Tobias Senft, den irre netten Besitzer des Atelier Cafés, an; vielleicht holt er Sie mit seinem "Tobi-Mobil" ab. Oder Sie gönnen sich ein Taxi, das schnell kommen wird, denn die meisten Wolfsburger fahren halt ihr eigenes Auto.

Infobox 2 Stunden in Wolfsburg 2 Stunden in Wolfsburg Theater Wolfsburg 1973 am Klieversberg nach Plänen von Hans Scharoun erbaut; gerade frisch renoviert. Gleich nebenan: Das Planetarium. Hoffmann-von-Fallersleben-Museum Für alle Fans des Nationalhymnen-Dichters. Zu finden in einem Fachwerkschlösschen im Stadtteil Fallersleben.

Das Atelier Café ist in einem renovierten Fachwerkhaus neben der St.-Annen-Kirche untergebracht. Serviert wird neben Frühstück, Kuchen und Co. auch die Original-VW-Currywurst, wie sie in der Werksfleischerei hergestellt und in der Kantine angeboten wird (schon ab acht Uhr morgens). Wer Kalorien lieber verbrennen will, fährt ins Hotel Ritz-Carlton, kauft sich für 35 Euro einen Tagespass und geht im 40 Meter langen Außenpool im Hafenbecken schwimmen. Von hier sieht man das Heizkraftwerk und das beleuchtete VW-Logo auf dem Hochhaus der Fabrik. Am schönsten bei Nacht, aber dann sitzen Sie ja schon wieder im Zug.