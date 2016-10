Wie viele Städte, die durch einen Bahnhof groß geworden sind, ist das 14.000 Seelen starke Plochingen vor den Toren Stuttgarts ein transitorischer Ort im Sinne von Walter Benjamin: Nur durch das Hindurchgehen entfaltet sich ihr Sinn. Weil das Leben auf Dasein beruht und nicht auf Wegsein, gilt auch in Plochingen die Erkenntnis, dass man viel mehr da sein sollte als weg, und wenn Sie nun schon mal da sind, sollten Sie zunächst die Stadtkirche besuchen. Sie steht auf einem Hügel über dem Neckartal, daneben liegen ein Pfarrhaus und ein Jägerhaus. Hier steht der Plochinger gern auf dem südlichen Sonnenhang und erfreut sich daran, dass das Nachbardorf Deizisau auf dem Gegenhang im Schatten liegt.

Der zweite große Turm der Stadt gehört zum Hundertwasserhaus. Hier hat nicht nur Friedensreich, sondern auch das schwäbische Obstwasser eine segensreiche Wirkung entfaltet. Es wurde den Handwerkern eingeflößt, damit sie die bunten Kacheln nicht schwäbisch gerade, sondern österreichisch beschwingt an die Fassade klebten.

Besteht eine Stadt aus Steinen oder aus Menschen? Wenn ein zwei Meter großer Grieche mit Händen wie Schraubstöcken und Haaren wie die Borsten einer Autowaschstraße zu Ihnen sagt: "Salut, alles gut?", dann stehen Sie in der Marktstraße im legendären Pub Red Bull, wo sich Handballer, Fußballer und die letzten VfB-Fans friedlich zum Hefeweizen treffen. Heute genießt man in Plochingen das Leben, früher jedoch waren sie verschrien, die Plochinger, als finster und pietistisch-orthodox. Ihren bedeutendsten Sohn, einen Dichter und Wanderprediger mit dem sinnreichen Namen Gottlieb Füßle, wollten sie einst mit Holzscheiten verhauen, weil er gar zu gewaltig ihre Sünden angeprangert hatte.

Etwas oberhalb vom Red Bull strömt schon seit Römerzeiten aus dem Ottilienbrunnen heilkräftiges Wasser, das Augenleiden lindert. Allerdings schmeckt es so bitter, dass man gut verstehen kann, warum die Römer den Ort einst räumten und den Plochingern mit ihren eisernen Mägen überließen. Denn die tranken tapfer dieses Wasser, das so viel Eisenoxid enthält, dass es, zusammen mit Fleisch genossen, dem Wort Rostbraten eine ganz andere Bedeutung schenkt.

Wie sehr Plochingen am Hang liegt, lernt man 200 Höhenmeter höher im Stadtteil Stumpenhof. Dort gibt es einen Klettergarten und einen einzigartigen Blick auf die Schwäbische Alb – auf die "blaue Mauer", wie sie Eduard Mörike nannte, der im Nachbardorf Köngen residierte. "Kommsch aus Kengga, kosch de henka", sagt man dazu im toleranten Plochingen. Die Alb zieht sich hier von Horizont zu Horizont, eingebettet ins Panorama liegt der Berg Teck, der Fudschijama der Schwäbischen Alb. Mehr als 100 Kilometer weit blickt man hier vom Kraftzentrum des Schwabentums, der Burg Hohenstaufen, bis zum Kraftzentrum des Preußentums, der Burg Hohenzollern.

2 Stunden in Plochingen 2 Stunden in Plochingen Dampf ablassen

Sonn- und feiertags kann man herrlich mit den Plochinger Dampfbahnern auf dem Bruckenwasen seine Runden drehen. Fragen, ob offen ist: dampfbahner.org, Tel. 07153/89 95 22 Druck ablassen

Gepflegt austreten kann man in einem quietschbunten Klo, das Tomi Ungerer gestaltet hat. Es steht in der Schorndorfer Straße bei der Ottilienkapelle. Rund um die Uhr geöffnet

Hinterher kann man bei Uli und Beate in der Gaststätte Stumpenhof einkehren. Uli hat übrigens einen Bulli, den er einst Willi abkaufte, aber das kann er Ihnen ja selbst erzählen. Sollte über seiner schwäbischen Kraftbrühe, der Flädlesuppe, und einem guten Spätburgunder die Nacht einbrechen, dann müssen Sie noch einmal ein paar Schritte den Berg hoch in Richtung Ostdeutsche Straße oder zum Aussichtsturm. Dann sehen Sie das Ballungsgebiet Stuttgart als Ozean aus Licht, in dem ein dunkler Eisberg schwimmt.

Das ist der unbesiedelte Plochinger Kopf, der mystische Hausberg des wackeren Städtchens. Jetzt haben Sie das meiste gesehen und könnten weiter nach Stuttgart rollen, aber wetten: Sie sind so ergriffen von diesem Anblick, dass Sie bleiben werden, lost in transitions.