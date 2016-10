Der beste Eishockeyverein der Stadt ist die Abteilung eines Turnvereins, Farmsener TV, gegründet 1926. Der Verein spielt in einer Halle, die 1978 eröffnete und seitdem nicht schöner geworden ist, in der Schlittschuhlaufen für Erwachsene 5,20 kostet und in der es eine Eisdisco gibt, samstagabends um acht. Der beste Eishockeyverein der Stadt tritt an in der dritten Liga. Gegen Mannschaften aus Braunlage, Timmendorf und Duisburg. Mit Spielern, die im Hauptberuf als Lieferfahrer arbeiten oder Jura studieren. Im letzten Jahr wäre er fast abgestiegen.

Und ausgerechnet dieser Eishockeyverein ist zurzeit eines der packendsten Sportprojekte des Landes.

Das liegt an einem einzigen Mann. 34 Jahre ist er alt, 1,90 Meter groß, 100 Kilo schwer, an diesem Abend trägt er ein rotes T-Shirt zur blauen Jeans – zwei Farben, die noch wichtig werden in dieser Geschichte. Bis zum Frühjahr war der Mann Kapitän des damals noch besten Eishockeyteams der Stadt, der Hamburg Freezers. Jetzt ist er Kapitän der Hamburg Crocodiles.

"Servus", sagt Christoph Schubert, weil Christoph Schubert ein Bayer geblieben ist, obwohl er seit sechs Jahren in Hamburg lebt. Schubert ist einer der härtesten und besten Verteidiger, die es je im deutschen Eishockey gegeben hat. Jetzt setzt er sich an einen runden Tisch aus dunklem Holz, und man muss das Ambiente um den Holztisch ein wenig beschreiben, um zu verstehen, wo der Ausnahmespieler angekommen ist: Der Tisch steht in Claudia’s Vereinshaus. Claudia’s Vereinshaus ist die Kneipe des Farmsener TV und "Home of Crocodiles", so steht es draußen auf einem mit Tesafilm angeklebten Blatt Papier. In der Kneipe hängen HSV-Wimpel und eine HSV-Dartscheibe, zu essen gibt es Würstchen, Bratkartoffeln mit Spiegelei, Kartoffelsalat.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 40 vom 22.9. 2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Hier also ist das Hamburger Spitzen-Eishockey gelandet. Was heißt gelandet! Hier lebt es seit 1990. So lange gibt es die Crocodiles schon. Nur ist es so, dass bei den Crocodiles von heute nur noch wenig erinnert an die Crocodiles von 1990, ja, sie haben selbst mit den Crocodiles von vor einem halben Jahr kaum mehr was zu tun. Denn dieses Eishockeyteam ist nicht mehr irgendeine Oberliga-Mannschaft, zu der im Schnitt 350 Zuschauer kommen. Dieses Eishockeyteam ist ein Projekt. Sein Projekt.

Christoph Schubert will mit den Crocodiles erreichen, was mit den Freezers nie möglich war: ein langsamer, wirtschaftlich gesunder Aufstieg mit einer Mannschaft, die nicht einem Milliardär gehört, sondern einem Verein. Selbst wenn das nicht ohne Risiko ist – für das Team und für die Fans.

Im Frühjahr, als der amerikanische Milliardär Philip F. Anschutz entschied, die Hamburg Freezers untergehen zu lassen, war das der zweite Schock in der Hamburger Sportwelt innerhalb weniger Monate. Erst gingen die Handballer des HSV pleite, dann die Freezers. Und mit beiden Teams verschwand in der Stadt ein Modell der Sportfinanzierung, das aus Nordamerika nach Deutschland gekommen war: Ein sehr reicher Mann aus Amerika (Freezers) oder aus Ahrensburg (HSV Handball) sucht sich einen Verein, bringt ihn nach Hamburg und finanziert ihn mit Millionen. Die Handballer gewannen die Champions League, die Freezers erreichten immerhin das Halbfinale der höchsten deutschen Liga. Sie spielten in der großen Arena neben dem Volksparkstadion und füllten sie mehr als ordentlich.

Dann kam der Knall: Die Investoren stiegen aus. Und das Bangen: War’s das mit Spitzen-Handball? War’s das mit Spitzen-Eishockey?