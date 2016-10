Die Erde ist keine Scheibe, sondern annähernd eine Kugel, und wenn wir einen freien Blick auf den Horizont haben, dann sehen wir keine gerade Linie, sondern einen Ausschnitt aus einem Kreisbogen. Die Frage ist nur: Erkennen wir die Krümmung, oder sieht der Horizont gerade aus?

Aus sehr großer Höhe ist diese Krümmung sichtbar, das wissen wir von Fotos aus der Internationalen Raumstation, die in einigen Hundert Kilometern Höhe fliegt. Aber wie hoch muss man mindestens steigen? Es gibt einige Faktoren, die eine Antwort darauf schwer machen. Erstens fragen wir nach einer subjektiven Wahrnehmung – wenn ein Urlauber am Strand fest davon überzeugt ist, die Krümmung zu sehen, kann man das schlecht widerlegen. Zweitens ist der Horizont keine scharf gezogene Linie, sondern ein diffuser Verlauf aus Blau- und Grautönen.

Und drittens spielt die Größe des Blickwinkels eine wichtige Rolle. Stellen Sie sich eine Scheibe mit einem Durchmesser von 20 Metern vor, und Sie werden einen halben Meter vor deren Rand platziert – das entspricht der Krümmung des Horizonts in einer Höhe von 10.000 Metern, der Reiseflughöhe vieler Flugzeuge. Wenn Sie den Kopf hin- und herwenden können, haben Sie größere Chancen, die Krümmung zu erkennen, als wenn Sie mit Scheuklappen nur einen kleinen Ausschnitt sehen dürfen.

Trotz all dieser Einschränkungen sind sich die Experten, vor allem Physiker und Piloten, erstaunlich einig: Von der Erde aus, auch vom höchsten Berg, hat noch kein Mensch den gekrümmten Horizont gesehen. Fotos zählen nicht als Beleg, denn deren Optik verbiegt die Linien, sodass der Horizont manchmal sogar nach unten eingedellt wirkt. Die magische Grenze scheint tatsächlich in der Nähe der erwähnten 10.000 Meter zu liegen. Die Passagiere der Concorde konnten in knapp 18.000 Metern Höhe die Krümmung des Horizonts deutlich sehen.

