In Deutschland gibt es ein Rätsel, das auf den ersten Blick unlösbar erscheint. Obwohl die soziale Ungleichheit seit zehn Jahren kaum zugenommen hat, breiten sich in der Bevölkerung Unmut und Zorn über die angeblich ungerechten Verhältnisse aus. Viel Wut entlädt sich an der Flüchtlingsfrage. Aber das Gefühl, es gehe im Land nicht fair zu, wächst schon seit längerer Zeit und reicht tief.

Wie kann das sein? Versucht man, dem Rätsel auf die Spur zu kommen, trifft man auf eine Gesellschaft, die ihre eigenen Versprechen gebrochen hat. Eine Gesellschaft, die es auch unabhängig von der Einkommensverteilung den Reicheren leichter und den Ärmeren schwerer macht.

Zu den öffentlich vorgetragenen Rechtfertigungen der Wohlhabenden gehört der beliebte Satz: Wir haben es uns verdient. Weil es vor allem die Erfolgreichen sind, die das behaupten, geben sie den Erfolglosen indirekt zu verstehen: Ihr habt eure soziale Lage auch verdient. Nicht nur Autorennfahrer, Profigolfer und Filmstars reden so daher. Verbreitet ist die arrogante Haltung auch unter Spitzenmanagern.

Martin Winterkorn, bis zum vergangenen Jahr Chef des Volkswagen-Konzerns, stieg im Jahr 2010 zum bestbezahlten Chef eines Dax-Unternehmens auf. Bis auf rund 17 Millionen Euro schraubte sich sein Jahresverdienst in den folgenden Jahren hoch. Darauf angesprochen, ob ein VW-Arbeiter am Band diese Gehälter noch verstehe, reagierte Winterkorn ungehalten. Für ihn war die Sache klar und gerecht. Nach Winterkorns Logik gab es Entgeltregeln im Konzern, die jeder Angestellte unterschrieben hatte, und der gewaltige Bonus spiegelte nur seine Erfolgsgeschichte wider: den Versuch, VW an die Weltspitze der Industrie zu führen.

Anshu Jain, indisch-britischer Chef der Deutschen Bank bis 2015, hatte sein Ego besser im Griff als deutsche Spitzenmanager, die persönlich gekränkt sind, sobald die Höhe ihres Gehalts infrage gestellt wird. Fragte man Jain aber, was ihn als jungen Mann zum Investmentbanking gezogen hatte, gab er eine irritierende Antwort. Für ihn war diese Branche eine reine Leistungsgesellschaft, in der nur zählt, was man kann. Wer gescheiter und fleißiger ist als die anderen, der schafft es nach oben und verdient am meisten.

Egal, ob im Vorstand eines Industriekonzerns oder auf dem Handelsflur einer Bank: In einer solchen Kultur zählt nur der Vergleich untereinander und nicht der Abstand zu gewöhnlichen Arbeitern und Angestellten. Ebenso wenig sorgt sich da jemand um wirtschaftliche Schäden, die durch extremes Konkurrenzstreben entstehen können. Aber diese Schäden sind eingetreten, sowohl bei VW als auch bei der Deutschen Bank. Heute müssen beide Konzerne enorme Strafsummen für unternehmerische Fehler und illegale Machenschaften zusammenkratzen.

Auch ohne solche Vorfälle greift die Ideologie von der vermeintlichen Leistungsgerechtigkeit das allgemeine Gerechtigkeitsempfinden an und gefährdet im Extremfall sogar den sozialen Frieden. Das wusste schon der britische Soziologe Michael Dunlop Young, der von 1915 bis 2002 lebte. Inmitten armer Menschen in London betrieb der strenge und unprätentiöse Mann eine Stiftung, die jungen Sozialunternehmern den Start ins Berufsleben erleichterte.

Seine größte Wirkung erzielte er jedoch auf andere Weise. Ende der fünfziger Jahre schrieb er eine Satire über den "Aufstieg der Meritokratie", die zeigen sollte: Eine solche Gesellschaft, die Menschen einzig nach Talent und Anstrengung sortiert, wird zu einer Leistungsdiktatur ohne Hoffnung für die Verlierer und zerstört sich am Ende selbst.

In der Öffentlichkeit blieb aber nur das eine von Young geprägte Wort hängen: Meritokratie. Es wurde zur Monstranz einer abgehobenen Schicht, die wirtschaftlich alles liberalisieren wollte. Young schrieb noch kurz vor seinem Tod im Jahr 2002: "Ich bin furchtbar enttäuscht von der Wirkung meines Buches aus dem Jahr 1958."

Was er schon damals ahnte, lässt sich heute wissenschaftlich belegen: Die einseitige Ausrichtung auf die Leistung des Einzelnen rächt sich, weil sie die Bereitschaft der Menschen zu Kooperation und gegenseitiger Hilfe zerstört. Wie das genau geht, zeigte der israelische Wirtschaftsforscher Uri Gneezy in einem Experiment. Und zwar ausgerechnet dort, wo es ständig ums Kümmern geht – im Kindergarten.