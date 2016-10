"Im Netz kann jeder an einer weltweit sichtbaren Humorproduktion teilnehmen. Gefeiert wird nicht der geniale Urheber. Gefeiert wird die Entdeckung"

Nichts macht mich wütender als dieser eine Satz, vorgetragen in jovial-spöttischem Tonfall: "Na, was ist los im Internet?" Ein Kollege sagt ihn gerne, wenn er sich hinter mir rumdrückt und mir mal wieder auf den Bildschirm blickt. Und es ist kein nsfw-Material (not safe for work), das er dann sieht, es sind keine Busenbilder.

Es sind Witze. Einen nicht geringen Teil meines Online-Tages hüpfe ich von einer Chatgruppe zur nächsten, ich treibe mich auf dubiosen Seiten herum, scanne Facebook. Kurz: Ich mache Quatsch. Dennoch weiß ich, dass ich Wichtiges leiste. Und dass die Welt besser wäre, wenn mehr Menschen im Internet Witze machen und verbreiten würden.

Natürlich gibt es die Warner. Die sind so diskursmächtig, dass auch ich mich davon nicht ganz frei machen kann, aus irgendeinem Grund fühle ich mich von meinem Kollegen ja ertappt. Da ist etwa der Hirnforscher Manfred Spitzer, die Digital-Kassandra. Der könnte mich in einen Glaskasten setzen und seinen Jüngern als Beispiel für das vorführen, was er "digitale Demenz" nennt. Wie kein Zweiter warnt Spitzer vor der Verflachung der Welt durch digitale Angebote. Seine Rechnung: je mehr Internet, umso weniger Konzentration und Sozialkompetenz.

Dann gibt es zahlreiche Studien, die vor netzgestörten Persönlichkeiten warnen. Etwa eine ganz neue aus Südkorea, die zeigt, dass Narzissten auf Facebook ein besonderes Unwesen treiben: Ständig posteten sie Selfies, studierten misstrauisch die Bilder anderer User und reagierten aggressiv auf Kritik. Und wirklich: Was ist trauriger als der leere Gesichtsausdruck nach einem Selfie? Diese gespielte Fröhlichkeit für Follower und Freunde?

Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, im Netz zu verdummen. Im Gegenteil. Und das liegt fast nur an der Art von Humor, die hier gezüchtet wird. Der Soziologe Niklas Luhmann prägte im Bezug auf Kunst den Begriff "Kompaktkommunikation". Ein Kunstwerk ist nach Luhmann viel mehr als das, was man sieht. Stimmungen, Diskurse, Konzepte, Traditionen – all das "dockt an" das Objekt an und lädt es auf. Humor im Netz funktioniert oft genau so.

Ein Freund, leidenschaftlicher Skifahrer, postete kürzlich ein Selfie. Darauf zu sehen sind der Ski-Guide, ein stattlicher Bergmensch mit vereistem Bart, und dahinter, mit nacktem Gesicht und etwas mausäugig dreinblickend, mein Freund. Dazu der Satz: "Mein Gott, wieso hast du mir keinen Bart wachsen lassen?" Hier wurde eine Menge kompaktkommuniziert: ein komplexes Gebilde aus Stolz und Neid. Die Persönlichkeit meines Freundes erstand aus dieser Bild-Spruch-Kombination wie ein Hologramm. Es hagelte Likes.

Meine Facebook-Persönlichkeit funktioniert anders. Ich poste kaum Bilder von mir, sondern eigentlich nur Dinge, die mich belustigen. Kürzlich etwa einen besonders hässlichen, darmartigen Pudding, den ich gekocht hatte – als Kommentar zur grassierenden Food-Fotografie, food porn genannt. Oder, ein persönlicher Spleen, Werbebilder von Lebensmitteln, die sich selbst verspeisen: eine Eistüte, die ein Eis schleckt. Oder ein Schwein, das ein Schnitzel klopft. Diese Bilder gehen nicht gerade viral, aber doch erkennt jeder, der sie sieht, mich darin wieder.

Für makabre Metzgerschilder konnte ich mich schon immer begeistern. Im real life sieht man aber vielleicht nur zwei lustige Exemplare im Jahr. Anders im Netz. Hier findet man zu jedem noch so abwegigen Thema umfangreiche Galerien. Humor im Internet findet hauptsächlich auf der Bildebene statt. Oft reicht schon die Absurdität des Bildes. Wunderbar sind Sammlungen unter Titeln wie "Completely Unusable Stock Photos": etwa ein alter, dicker Mann mit Basecap und Unterhemd, der an einem riesigen, bunten Lolli leckt.

Handelt es sich bei den Netzwitzen – wie im Fall der lächerlichen Agenturbilder – um wiedererkennbare Elemente, spricht man von Memes. Der Begriff geht auf den Biologen Richard Dawkins zurück, der damit die Bausteine der soziokulturellen Evolution benennen wollte. In der Wissenschaft konnte sich der Begriff nicht durchsetzen, dafür im Netz umso schneller. Man bezeichnet damit Elemente – Bilder, Videosequenzen, Sprüche –, die immer wieder abgewandelt werden und deren Inhalt sich dadurch graduell verändert. Eines der besten Memes, die es je gab, und ein gutes Beispiel dafür, wie Netzhumor funktioniert, ist "Confused Travolta".

Dahinter verbirgt sich eine kurze Sequenz aus dem Quentin-Tarantino-Film Pulp Fiction (1994). Darin betritt Travolta eine Wohnung und ist offensichtlich verwirrt. Er blickt fragend nach links und rechts, zuckt die Schultern, hilflos. Vergangenen Dezember dann montierte ein User den verwirrten Travolta in einen Spielwarenladen mit Tausenden von Puppen. Darunter der Spruch: "Ich fragte meine Tochter, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Sie sagte: eine Puppe."