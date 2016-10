Ein halbes Dutzend Bürocontainer, ein kleiner Flecken Rasen, sorgfältig gestutzt, darauf ein weißer Anker aus Stein. Dahinter der Hafen von Misrata und das Mittelmeer. Und dann noch dieser Geruch von verwesendem Fisch. "Libysche Küstenwache" steht an der Containertür.

Drinnen dreht Reda Essa die Klimaanlage auf, dass es einen fröstelt, schiebt seine Visitenkarte mit dem Titel "Kommandant, Mittlerer Sektor" über den Schreibtisch und sticht mit dem Zeigefinger einmal kurz vor Tripolis und einmal weit hinter Misrata auf die Landkarte. "Mittlerer Sektor. Wir haben vier eigene Boote, von denen drei in die Reparatur müssen", sagt Essa. "Und ein Fiberglasboot, das uns ein Geschäftsmann geliehen hat." Also insgesamt fünf, um rund 700 Kilometer Küste nach Migranten und Schmugglern abzusuchen, illegale Fischerei zu unterbinden und Stellungen des "Islamischen Staates" (IS) vom Wasser aus zu beschießen.

"Wir tun unser Bestes", kommentiert Essa die klaffende Lücke zwischen Auftrag und Ausstattung. "Am Ende müssen wir uns ohnehin alle vor Gott verantworten." Auch die Europäer, auf die er nicht gut zu sprechen ist.

Reda Essa, Kommandant des Zentralen Abschnitts der libyschen Küstenwache, in seinem Büro in Misrata. © Stanislav Krupar für DIE ZEIT

Reda Essa ist ein kleiner stämmiger Mann mit ledernem Gesicht, Reibeisenstimme und über 20 Berufsjahren auf See. Die libysche Küste kennt er aus mehreren Perspektiven: als Grenzschützer während der Gaddafi-Diktatur; als Regimegegner, der während des Aufstands 2011 seine Familie im Boot außer Landes brachte; und nun als ranghoher Offizier der Küstenwache eines Staates, dessen Zukunft – vorsichtig formuliert – ungewiss ist.

Sein Bürocontainer ist ein guter Ausgangspunkt, um Europas gegenwärtige Schreckensvision in Augenschein zu nehmen. Nach der Schließung der Balkanroute ist die libysche Küste das derzeit größte Loch in der Festung Europa. Über 150.000 Menschen kamen 2015 über die zentrale Mittelmeerroute nach Italien, in diesem Jahr hat die Internationale Organisation für Migration (IOM) bis Ende August bereits über 100.000 gezählt.

Libyen gilt in Europas Hauptstädten als Synonym für Staatszerfall und als kommende Hochburg des IS, weswegen man in Misrata zunächst das Gefühl hat, ins falsche Land geraten zu sein. Die Abfertigungshalle des Flughafens ist nagelneu; auf den Straßen regeln weiß uniformierte Polizisten den Verkehr. Am Strand erholen sich Freiwillige von der Front, die im 140 Kilometer entfernten Syrte liegt, wo sie den IS, wenn auch quälend langsam, zurückdrängen. Die Migranten wiederum finden sich am Morgen an jeder größeren Kreuzung ein, wo sie auf Arbeit warten, manche bereits ausgerüstet mit Kellen, Hammer, Meißel, Schwingschleifer.

So beginnt diese Reise: Erst verschwimmen die Bilder, die man im Kopf hat. Dann schärft sich der Blick für die Zeichen der Krise.

Libyen sah nach dem Sturz der Gaddafi-Diktatur 2011 und den ersten friedlichen Wahlen für kurze Zeit wie eine Erfolgsgeschichte des Arabischen Frühlings aus. Doch der Aufbruch ist bis auf Weiteres gescheitert: an der Selbstüberschätzung und Überforderung libyscher Politiker; an einer Vielzahl von Milizen, die nie entwaffnet wurden; an ausländischen Störern wie Katar und Ägypten, die dort einen Stellvertreterkonflikt austrugen; und nicht zuletzt an einer ratlosen Europäischen Union.

Derzeit ist das Land faktisch in einen West- und einen Ostteil gespalten und diese wiederum in Einflusszonen, halb autarke Stammesgebiete und informelle Stadtstaaten. Seit März versucht eine von den UN unterstützte Einheitsregierung das Land zusammenzuführen – bislang ohne Erfolg. Misrata gehört zu ihren Unterstützern. Reiche Händlerfamilien haben hier das Sagen. Eine funktionierende Regierung in Tripolis, die endlich wieder die Ölproduktion ankurbelt, wäre gut für ihr Geschäft. Bilder toter Migranten an libyschen Stränden sind es nicht. Auch deswegen hat die Küstenwache rund um Misrata den Ruf, motivierter zu arbeiten als Kollegen anderswo im Land.

"Wenn ich ein Boot auftreiben kann, könnt ihr mitfahren", sagt Reda Essa. Über 23.000 Bootsflüchtlinge hat die libysche Küstenwache nach eigenen Angaben in den vergangenen vier Jahren abgefangen oder geborgen, fast 400 Leichen aus dem Wasser gezogen. Für die Toten macht Essa auch Europa verantwortlich. "Würdet ihr uns endlich Schiffe geben, könnten wir mehr Menschen vor dem Ertrinken retten." Das klingt einleuchtend, ist dann aber doch komplizierter.