DIE ZEIT: Auf keinen anderen deutschen Autor richten sich derzeit so viele öffentliche Erwartungen wie auf Sie. Sie sind Reporter, Schriftsteller, Bundestagsredner und womöglich eines Tages Bundespräsident. Was macht das mit Ihnen?

Navid Kermani: Möglichst wenig. Das stellt man sich von außen vielleicht nicht so vor. Aber ich bin sehr viele Stunden am Tag einfach allein. Also wirklich allein. Auch ohne Internet, so gut wie kein Telefon. Was von außen an mich herankommt, das sind kurze Irritationen.

ZEIT: Nach dem Tod von Günter Grass war die Stelle des öffentlichen Intellektuellen vakant, jetzt sieht es so aus, als könnten Sie sie ausfüllen.

Kermani: Aber bei Grass ist das nicht gut gegangen. Ich bin niemand, der hämisch über ihn redet, einige seiner Bücher gehören zum Größten, was in der Bundesrepublik geschrieben wurde. Aber in dieser Rolle war er viel weniger bedeutend. Das waren mir immer zu viele Meinungen, zu wenige Fragen, zu viele Urteile, zu wenige Beschreibungen und Versuche, zu verstehen – geschweige denn das Eingeständnis, etwas auch mal nicht zu verstehen.

ZEIT: Ist es für Sie überhaupt denkbar, sich zum Bundespräsidentschaftskandidaten küren zu lassen?

Kermani: Ich möchte nicht auf Fragen antworten, die sich nicht stellen.

ZEIT: Ihr neuer Roman handelt von der Liebe. Und zwar auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene zitieren Sie ausführlich, was Proust und andere französische Romanautoren über die Liebe und ihr Scheitern geschrieben haben. Auf der zweiten Ebene trifft der Erzähler seine Jugendliebe aus Ihrem Roman Große Liebe nach dreißig Jahren wieder. Die beiden verbringen die Nacht in einem deutschen Provinzwohnzimmer und unterhalten sich über die Liebe haargenau so, wie man schon immer befürchtet hat, dass in solchen Wohnzimmern über die Liebe geredet wird. Gleichzeitig reflektiert der Erzähler ständig über das Schreiben des Buches, das er schreibt, und diskutiert mit dem Leser und dem Lektor darüber, wie er seine Sache zu Papier bringen soll. Sie machen die Türen des Romans sehr weit auf und lassen viel Zufälliges und Triviales herein.

Kermani: Das macht ja die neuzeitliche Literatur aus, dass sie sich ständig selbst reflektiert. Dass sie zugleich immer zur Seite spricht. Das beginnt schon bei Don Quijote, dem Urroman der Moderne – denken Sie an den zweiten Teil, der so tut, als beziehe er sich auf die Veröffentlichung des ersten. Und der erste Teil gibt sich als eine Übersetzung aus dem Arabischen aus. So wie ich den Roman verstehe, ist er eine Zwischenwelt zwischen Erfundenem und Nichterfundenem, er hat offene Grenzen, wir leben ja auch in einer Wirklichkeit mit offenen Grenzen. Was Menschen träumen, kommt ihnen von jeher wirklicher vor als ein guter Teil des Alltags – wie erst heute der Nachrichtenwelt. Und auch wir stehen, wenn wir mit Menschen reden, mit der Liebsten streiten oder unser Kind schimpfen, oft neben uns und fragen, was wir da eigentlich tun.

ZEIT: Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mit diesem sich so übereifrig selbst thematisierenden Erzählen Probleme habe. Warum ist es nötig, ständig mit der Nase darauf gestoßen zu werden, dass Literatur nur aus Literatur besteht? In Ihrem Roman kommt sogar noch der Lektor vor, der das Manuskript mit seinen Wurstfingern betatscht.

Kermani: Es tut mir leid, dass Sie in Ihrem Beruf Bücher lesen müssen, die Sie nicht interessieren. Das muss sehr ermüdend sein.