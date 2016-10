Die Flüchtlinge haben die Oper erreicht. Schon vor drei Jahren sah man die Überlebenden von Lampedusa nebst Schlauchboot im Magdeburger Macbeth, vor einem Jahr erreichten sie Osnabrück, Kopenhagen, Mainz, Nürnberg, Berlin, Karlsruhe. Afrikaner mit Schlauchboot in der Götterdämmerung, Flüchtlinge in Gurlitts Soldaten, in Meyerbeers Vasco da Gama, Glucks Iphigénie en Tauride und Cherubinis Medée, gern flankiert von Krieg auf Videowänden, Verweisen auf Abu Ghraib und 9/11. Das letzte Opernjahr begann in Zürich in einer Fähre, mit einem Seelenverkäufer für die Hamletmaschine von Wolfgang Rihm, und im neuen Bayreuther Parsifal sah man einen ertrunkenen Jungen liegen, während UN-Soldaten ihre Gewehre im Anschlag hielten.

Bernd Loebe, Intendant in Frankfurt, bekannte im Januar, "dass wir zu mehr Zeitbezug gezwungen werden". Es war seine Antwort auf die Frage, ob "Theater und Oper angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen eine neue Relevanz haben". Eine bohrende Frage. Denn die Opernhäuser stehen sowieso unter Rechtfertigungsdruck, weil es kostspielige Maschinen sind, die der Subvention bedürfen und einen öffentlichen Auftrag haben. Wenn die Versorgung der Flüchtlinge Milliarden Euro kostet, wächst dieser Druck weiter, obwohl die 140 Theater in Deutschland jährlich dreimal so viele Besucher haben wie die Erste Bundesliga und jedes Haus längst an Vermittlung, Auslastungssteigerung, Rentabilität arbeitet.

Das vermehrte Auftauchen von Schutzsuchenden und Schlauchbooten im Musiktheater ist dabei nicht gleich ein Zeichen beflissener Aktualisierung mit Blick auf die nächste Sparandrohung. Man kann sie ebenso verstehen als sensibles Reagieren autarker Regisseure auf die Welt – auch wenn, sagen wir, eine spätere Zeit vielleicht eher den Rollkoffer als Leitfossil der Bühnenästhetik im frühen 21. Jahrhundert ausmachen wird. Trotzdem: Wer jetzt zum Beispiel Ariadne auf Naxos von Richard Strauss mit deutlich erkennbarem Mittelmeer-Bezug inszeniert und auf diesem kein Schlauchboot zeigt, hat unter Garantie eine sehr bewusste Entscheidung getroffen.

Freilich muss eine Entscheidung gegen die Signale des kritischen Bewusstseins nicht gleich so extrem ausfallen wie beim lettischen Regisseur Alvis Hermanis in Salzburg, der aus Strauss’ Liebe der Danae eine dezidiert zeitlose Ausstattungsorgie machte. Der 51-Jährige vertritt klar eine Gegenposition zum Theater als einem Ort auch der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Die Danae von 1944, Strauss’ letzte Oper für das "Dritte Reich", als wasserdichte Festung wider alle Zeitläufte und Verunsicherungen? Die meisten Kritiker waren entsetzt, die Zuschauer weniger. "Ich bin in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich tätig und war sehr erleichtert, dass mir in der Inszenierung der Alltagsstaub von der Seele gewaschen wurde", schrieb eine Leserin der ZEIT, froh, für drei Stunden die "Dramen in der Kriegswelt" vergessen zu können.

Man braucht die Freunde konservativer Opulenz nicht für empathielose Wohlstandsegomanen zu halten, um in Hermanis’ Position eine gewisse Bequemlichkeit zu erkennen. Gerard Mortier, der vor zwei Jahren verstorbene große Erneuerer der europäischen Opernlandschaft, begegnete der verbreiteten Forderung nach bruchlos schönen Träumen mit dem Satz: "Der Zuschauer, der beim Verlassen des Theaters auf dem Umweg über seine eigenen Gefühle die Welt, so wie sie ist, entdeckt hat, wird sich besser fühlen als jener, der im Theater die Welt vergessen will, weil das Theater ihn belogen haben wird."

Wer auf die tagesaktuell unsicheren Seiten unserer Welt verweist, befindet sich jedenfalls auf der sicheren Seite im Relevanz-Diskurs. Dieser scheint auch einen selbstbewussten Intendanten wie Bernd Loebe zu mehr Zeitbezug zu zwingen, sodass er fast entschuldigend zu bedenken gibt: "Wir können nicht so schnell reagieren. Die Tagesaktualität kann uns immer einholen." Doch zählen zur Welt, "so wie sie ist", nicht auch Emotionen und Motive, die sich in Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht ändern?

Da ist es doch gut, dass das Mittelmeer schon immer da war, durchkreuzt von den Helden und Migranten griechischer Sagen, ohne die es wiederum die Oper gar nicht gäbe. "Menschen flüchten, vom erbarmungslosen Krieg in ihrer Heimat aufs Äußerste traumatisiert, über das Mittelmeer in ein reiches Land ..." So kündigt die Oper Frankfurt die Neuproduktion der Trojaner von Hector Berlioz an, während in der Komischen Oper Berlin Aribert Reimanns Mittelmeerreisende Medea als Protagonistin einer "atemberaubend aktuellen Geschichte über Verzweiflung und tragischen Widerstand" beworben wird. Betont wird allseits die Aktualität, nicht die seelische Vielschichtigkeit der Gestalten.