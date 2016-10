Am Anfang war der Verlust. Arnold Stadler gehört zu den aus bäuerlichen Verhältnissen stammenden Autoren, denen früh der Hund und die Katz und die Sau abhandenkamen und denen der Geruch des frisch gepflügten Ackers beglückendes Erinnerungszeichen ist. Als gescheiter Lebensaufschreiber gehört er zu den literarisch hochgestimmten Sentimentalisten, die wissen, dass sie historisch zu spät kommen, um noch einfach so die repressive Tradition oder umgekehrt die verflachende Moderne zu beklagen.

Stadler hat daraus schon mit seinen ersten drei Romanen, die als Trilogie daherkommen, die Konsequenz gezogen, und sich als chaplinesker Clown in die Kulissen des Verschwindens gestellt. Erinnerungsselig und skeptisch zugleich, was zum Stolpern und Stottern seines linkischen Helden führte. Der neue Roman Rauschzeit knüpft daran an, wie jedes seiner Bücher bisher: im Selbstzitat, in der Vertiefung, Korrektur und Abweichung, "con variatione", wie es immer wieder heißt. Nur ist das Verlorene diesmal arg konzentriert, die alte Welt ist nämlich vor allem eine des sexuellen Glücks. "Damals" meint in diesem Fall das "Schwanzglück" in der jugendlichen WG, als man noch zwanzig war und die Welt scheinbar auch, in Freiburg und in Arcachon an der Atlantikküste, wo Alain, der Ich-Erzähler, herkommt, und wo er mit Mausi, seiner jetzigen Ehefrau, und mit der verführerischen Babette eine geile Zeit hatte, zwischen deutschem Bunker, Brombeeren und Meeresgischt. Herrlich! Nur dass Babette eines Tages ihr Velosolex einfach liegen ließ und mit dem attraktiven Tobey verschwand. Ein Tort, eine ewige Leerstelle. Vor zwanzig Jahren war das und ist nun der Erinnerungsfokus des vierzigjährigen Alain, der zur Gegenwartszeit des Romans, 2004, auf einem Übersetzerkongress in Köln weilt und an Babette denkt; die, weil das Wünschen in Romanen, die Märchen sein wollen, hilft, auch wieder auftaucht; für eine Nacht, die "tonight" heißt, um die der Roman wie um einen heißen Kern sich in Wiederholungen herumschreibt. In immer wieder neuen Liebesbeschwörungsanläufen, gefühlte tausend Seiten lang. Als sie da ist, die Nacht, ist der Roman konsequenterweise zu Ende, denn er weiß, "dass das Warten auf die Liebe die Liebe war".

Stadler erzählt aus zwei Perspektiven. Neben dem erinnernden Ich-Erzähler Alain gibt es noch Mausi, von der in der dritten Person berichtet wird. Mausi sitzt in ihrer Schöneberger Wohnung und denkt an baldige Hingabe, genauer: ans Ficken – und zwischendurch an ihre Freundin Elfi, die Fotografin ist, bei der sie in einem Fotoalbum statt glücklicher Gesichter Fotos von Schwänzen entdeckt hatte, darunter blöderweise auch den Alains.

Der Roman entfaltet in üppigster Ab- und Ausschweifung und zugleich redundanter sprachlicher Orchestrierung zwei sexuelle Vorspiele: Alains Erinnerung an und Vorlust auf Babette und Mausis Vorlust auf einen frischen blonden Dänen namens Jesper, mit dem sie am Abend in die Oper geht. Sie sitzen nebeneinander, sie spürt, sie kann ihn haben, aber dann ist er erst mal weg. Und wir warten mit Mausi zweihundert Seiten auf seine Wiederkehr. Zwei Liebesnächte und ein Todesfall – denn überraschend ist Elfi gestorben. Und weil Arnold Stadler mit dem Tod, gut katholisch, auf Du und Du ist, wird dieser gleich dem sexuellen Treiben untergeordnet. So erfahren Mausi und Alain vom Tod ihrer Elfe Elfi per Traueranzeige: "Elida Elfriede Rauschzeit, 1964 – 2004". Doch da der blonde Däne lockt, fährt Mausi vorfreudig erregt am Dahlemer Waldfriedhof samt Trauerfeier vorbei direktemang zum Jesper-Körper-Glück am Wannsee hinaus.

Die beiden qua Wiederholung eher schablonesk als chaplinesk geratenen Hauptfiguren haben ihren Sex am Ende pünktlich zum Begräbnis. Das ist kein zufälliger Ausrutscher. Nein, Stadler will mit aller Wucht das Sexuelle hochjubeln, hochjubilieren, will es dem transzendenten Glück der Kunst und Religion gleichsetzen. Halleluja! Er kippt das Erhabene ins Lächerliche und jazzt das Obszöne hoch zur Ehre der Altäre. Längst nicht mehr mit dem umstürzlerischen Elan Georges Batailles oder Jean Genets, sondern mit dem naiven Ernst des Propheten, der das Pornografische und Vulgäre heiligt, weil es Liebesspannung erzeugt in einer literarischen Liebesreligion. Hier geht Stadler entschieden weiter als in früheren Werken, auch wenn die Motive alle schon da waren, bis in die ausschweifenden Sätze und sprechenden Namen hinein. Zwischen Kölner Dom und Puff werden Sehnsucht und Samen ständig zusammengereimt. Die Auferstehung, das wahre Erlösungswunder, feiert er in der wiederkehrenden Erhebung des Fleisches in der Erregung. Egal, ob sein Idiom ins Philosophische oder Platte rutscht, ins Kalauerhafte, Derbe oder Sentenziöse: Es bleibt eine Anbetung des sexuellen Dings, ein Rosenkranz für Schritt und Schwanz. Derart herbe Reime liebt der Roman. Man fragt sich, wie ein frommer Badener so viele Frivolitäten rhetorisch verarbeiten kann. Als ob er in fremden Zungen redete. Ein stilisiertes Stottern, ein penetrantes Wiederholen, um das Kommen hinauszuzögern: Erguss und Parusie. Eine literarische Idee ist darin erkennbar. Ein literarisches Vergnügen nur für Eingeweihte.

Arnold Stadler: Rauschzeit; S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2016; 544 S., 26,– €, als E-Book 22,99 €