Auf den ersten Blick sieht die teuerste Handtasche der Welt, gefertigt vom Pariser Modehaus Hermès, aus wie eine normale Handtasche. Doch die Tasche, deren Name eher nach einer seltenen Pflanzengattung klingt als nach einem Modeaccessoire (Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Birkin 30), ist aus Krokodilleder gefertigt, hat Weißgoldbeschläge und ist mit 245 Diamanten besetzt. Das macht aus einer normalen Tasche eine Superlativ-Tasche: 300.168 US-Dollar hat ein anonymer Sammler Ende Mai bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie’s dafür gezahlt – das ist Weltrekord. Die teure Tasche ist eine sogenannte Birkin Bag, die zu besitzen per se schon als Eintrittskarte gilt in die Welt der Reichen. Allerdings kostet das Basismodell gerade einmal 5.000 Euro (plus monatelanges Warten auf die Zuteilung), eine Birkin Bag aus Krokodilleder dagegen mindestens dreimal so viel. Und wer eine besondere Farbe, Gold oder Diamanten obendrauf wünscht, zahlt schnell einen hohen fünf- oder sechsstelligen Betrag.

Die Tasche erzählt viel über ihre Kunden. Denn sie zeigt etwas, worüber Normalverdiener selten nachdenken: Reich ist nicht gleich reich. Es gibt Neureiche und Altreiche, Millionäre, zigfache und hundertfache Millionäre und Milliardäre. Mit der Birkin Bag kann man signalisieren, welcher Gruppe man angehört. Auch mit Uhren, Schuhen, Autos, Kunst kann das gelingen. Die Hersteller sind längst darauf eingestellt. Porsche etwa verkauft Hunderttausende Fahrzeuge des Geländewagens Cayenne zum Basispreis von rund 60.000 Euro. Und Spezial-Editionen anderer Baureihen wie den Porsche 918 Spyder mit Plug-in-Hybridmotor, 345 Stundenkilometer schnell, 768.026 Euro teuer und streng limitiert auf 918 Exemplare.

Der Trick dabei: Normalverdiener sehen das Porsche-Emblem und ahnen nur, dass dies ein teures Auto ist. Es sind die anderen Reichen, die erkennen, wie wohlhabend der Besitzer tatsächlich ist. Denn nur sie haben schon einmal ernsthaft erwogen, sich eine Piaget-Uhr oder rahmengenähte Schuhe, eine Birkin Bag oder eben einen Porsche 918 zuzulegen. Sie wissen um die Unterschiede. Die Luxusfirmen haben das längst erkannt und bieten heute Produkte für jede Reichen-Klasse.

Dass dies überhaupt zu einem Trend wurde, hat damit zu tun, dass Vermögende auch im traditionell zurückhaltenden Deutschland zeigefreudiger geworden sind, glaubt der Soziologe Heinz Bude. In den achtziger und neunziger Jahren habe das begonnen. "Grundbedingung war das Aufkommen der Trickle-down-Theorie", sagt Bude. Das ist die These, dass der Reichtum einiger weniger von oben in die Gesellschaft einsickert, weil die Reichen das Geld ausgeben oder Arbeitsplätze schaffen. "Heute glaubt keiner mehr so richtig daran", sagt Bude. Doch die Zeigefreude eines Teils der Reichen bleibt.

Das liegt auch daran, dass mittlerweile Menschen zu den oberen zehn Prozent gehören, die es früher nicht dorthin geschafft hätten. Insbesondere Doppelverdienerpaare, die zwei sehr gute, aber nicht spektakuläre Einkommen zu einem Haushaltseinkommen kombinieren, das die Reichtumsgrenze überschreitet. Bude zählt alle Haushalte, die netto im Monat mehr als 10.000 Euro zur Verfügung haben, zu dieser Gruppe. "Das sind hart arbeitende Leute", sagt er. "Die haben oft das Gefühl, nichts von ihrem Reichtum zu haben und kaufen sich dann auch mal ein Kleid für 10.000 Euro." Um sich von diesen noch abzuheben, kaufen Reichere dann eben die noch teureren Luxusprodukte.

Unter den Superreichen hingegen, den obersten ein Prozent der Bevölkerung, gibt es – mal wieder ausgehend von den USA – eine Bewegung zurück, hin zu mehr Dezenz. Protzige Autos gelten dort als Proll-Konsum, auch sehr teure zeitgenössische Kunst, etwa von Jeff Koons. "Den Superreichtum zeigt man heute, indem man die Welt verändern will", sagt Bude. Stiftungen, die das Unmögliche versuchen – Aids bekämpfen oder Langzeitarbeitslosigkeit –, sind das neue Statussymbol. Bill Gates macht es vor.