Wenn nachts Heuers Handy klingelt, ist Krise. Sein Smartphone hat keine Mailbox, das Piano Riff läutet, bis Heuer hochschreckt, aufsteht und im Nebenzimmer den Anruf annimmt, um seine Frau nicht zu wecken. Ulrich Heuer, 58, ist der Krisenchef der TUI, ein kräftiger hemdsärmeliger Kerl, den am Arbeitsplatz alle "Uli" nennen.

In der Nacht auf den 12. August schlägt das Piano Riff seines Handys regelmäßig an. Jedes Mal meldet sich die 24-Stunden-Notfallzentrale der TUI. An fünf verschiedenen Orten in Thailand, sagt die Kollegin der Nachtschicht, habe es insgesamt elf Explosionen gegeben, mit Todesopfern und Verletzten im Badeort Hua Hin und auf der Touristeninsel Phuket. Als Leiter des Krisenstabs ist Heuer nun verantwortlich für mehrere Tausend Kunden, die gerade nahe der Explosionsorte Urlaub machen. Seine Einschätzung kann Menschenleben kosten – und Hunderttausende Euro. Zwei Stunden schläft Heuer in jener Nacht, am frühen Morgen beruft er den Krisenstab ein.

Ab 9 Uhr sitzt er in 0B13, einem nüchternen Erdgeschossraum der Firmenzentrale in Hannover. Hier tagt zwischen hellgrauen Büromöbeln das Krisenteam. Jetzt geht es darum, die Lage zu bewerten und eine Kommunikationsstrategie vorzubereiten. Setzt Heuer den Fall Thailand auf der TUI-Krisenampel auf Rot, muss das Unternehmen alle Kunden im Umkreis der betroffenen Gebiete schnellstmöglich evakuieren.

Der Sommer 2016 ist ein Sommer des Blutvergießens, mit Amok, Terror, Massenmord. In Nizza überfährt ein Attentäter 86 Menschen auf der Promenade des Anglais. In St.-Étienne-du-Rouvray bei Rouen töten zwei junge Islamisten den Priester Jacques Hamel in einer Kirche. In Istanbul detonieren Bomben am Flughafen, wenig später putscht in Ankara das Militär. Der IS hat mit Anschlägen auf Urlaubsorte in Ägypten und Tunesien gedroht. Dann die Explosionen in Thailand.

Die TUI Group, mit 30 Millionen Kunden pro Jahr der größte Touristikkonzern der Welt, muss auf all das schnell reagieren. Krisenbewältigung erfordert für ein Unternehmen, das mit "Rundum-sorglos-Paketen" wirbt, rundherum Sorgfalt. Offiziell heißt Heuers Abteilung "Business Continuity Management Health and Safety". Heuer, gelernter Reiseverkehrskaufmann und seit 1984 beim Konzern, ist hier seit 2008 der Chef. "Solche Typen wachsen nicht am Baum", meint einer der Kollegen.

Wenn Heuer die Kollegen in Raum 0B13 ruft, leuchtet an der Stirnseite ein Großbildschirm mit interaktiver Weltkarte, das "A3M Global Monitoring Communication System". Per Mausklick erfährt man, wie viele TUI-Gäste sich gerade wo auf der Welt aufhalten, welcher Reiseleiter eine Gefahr gemeldet hat, wo sich Krisenherde befinden, aus welcher Quelle welche Warnung stammt.

A3M bereitet für den Krisenstab Informationen aus dreierlei Quellen auf: Reisehinweise des Auswärtigen Amts, Meldungen der dpa und vom National Hurricane Center der USA laufen automatisch ein; spezifische Informationen, etwa über Streiks, Brände oder Terrorgefahr werden von den A3M-Mitarbeitern erfasst, verortet und mithilfe von Symbolen und Icons markiert; die TUI-Kollegen speisen schließlich die Geodaten der konzerneigenen Hotels und die Buchungsdaten der Kunden ein. Doch die konkrete Einschätzung der Lage bleibt Heuer und seinen Leuten vorbehalten.

Am 12. August, dem Tag nach den Anschlägen in Thailand, entscheiden sie sich gegen Alarmstufe Rot. In der Frühe will das Auswärtige Amt weitere Anschläge in Thailand zwar noch nicht ausschließen. Doch wenig später heißt es: Das wird es gewesen sein, die Lage ist ruhig. Ulrich Heuer lässt niemanden ausfliegen, zeigt aber Kulanz: Alle Kunden, die in den nächsten drei Tagen eine Thailand-Reise gebucht haben, können gebührenfrei umbuchen oder stornieren.

Beim wöchentlichen Jour fixe von Heuers Krisenteam sind die Fenster in 0B13 mit Lamellen verhängt, die Tische stehen in Hufeisenform, an acht Plätzen jeweils dünne 13-Zoll-Bildschirme. Heuers Stimme stark und dringlich, der Mann ist ein Freund von Hauptsätzen, der Konjunktiv ist seine Sache nicht. Müßig, überflüssig und zeitraubend. Wenn es Fakten gibt, kann man diskutieren. Basta.