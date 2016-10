Hannah Schild stieß in Tansania auf das Thema ihrer Bachelorarbeit.

Hannah Schild, 23, studiert an der HU Berlin Regionalwissenschaften Asien/Afrika. Ihr Auslandssemester machte sie an der University of Dar es Salaam in Tansania.

"Geduld, Geduld, Geduld lauteten die Zauberworte für den Anfang. Die Uni startete mit großer Verspätung. Erst wurde der Semesterbeginn wegen der Wahlen um einen Monat verschoben, dann dauerte es noch mal einige Wochen, bevor es richtig losging, weil alle Studenten von Hand registriert werden müssen. Davon hatte ich zwar vorher schon gehört, aber es war trotzdem nervig.

Eine meiner besten Erfahrungen habe ich vor dem Semesterstart gemacht: Es gab eine Feier an der Uni, und ich habe im Chor mitgesungen, unter anderem Lieder auf Kisuaheli. Das hat total Spaß gemacht. Kisuaheli hatte ich schon davor zwei Jahre an der Uni, so bin ich auch auf Tansania gekommen. Nach dem Abi war ich ein Jahr mit dem Weltwärts-Programm in Äthiopien, an einer Grundschule. Als ich mich dann über die Uni in Daressalam informiert habe, gefiel mir, dass es dort viele Kurse gibt, die einen regionalen Bezug herstellen. Das hat mir in Berlin manchmal gefehlt: Afrikawissenschaften aus der afrikanischen Perspektive und auch die Kolonialgeschichte.

Die Vorlesungen und Seminare waren auf Englisch. Ein Unterschied zu Deutschland war vor allem eine strengere Hierarchie zwischen Dozent und Studierenden. Zumindest in den Kursen, in denen ich war, gab es wenig Widerspruch. Es wurde selten diskutiert. Aber ansonsten unterscheidet sich das Uni-Leben nicht so sehr – jede Menge junge Leute, die ähnliche Interessen haben wie in Berlin. Einige sind sehr engagiert, es gab auch Studierendenproteste, als ich da war. Auf dem Campus finden sich Läden, eine Kirche, eine Moschee. Und die meisten Studierenden wohnen hier auch.

Ich wollte lieber in der Nähe der Stadt sein, die Uni lag mir zu weit außerhalb. Also habe ich bei einer Familie ein eigenes Zimmer mit Bad und einer Herdplatte gemietet. Das war genau die richtige Entscheidung, weil ich mit der Familie und den Leuten in der Nachbarschaft Kisuaheli sprechen konnte. Obwohl Daressalam eine riesige Stadt ist, sieht man bei Konzerten, Filmabenden oder Kunstausstellungen immer wieder dieselben Gesichter. Und am Wochenende ging es natürlich oft an den Strand.

Auslandssemester Wie kommt man hin? Wer ein Auslandssemester außerhalb der EU machen will, sollte am besten nach einer internationalen Partner-Uni seiner eigenen Hochschule suchen. Die Vorteile: Man wird bei der Organisation des Auslandssemesters betreut, die Studiengebühren werden einem häufig erlassen, manchmal hat man Chancen auf ein Stipendium. Auch beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) kann man sich nach Förderprogrammen erkundigen. Innerhalb Europas gehen die meisten Studenten mithilfe des Programms Erasmus+ ins Ausland.



Wer beschließt, auf eigene Faust ein Auslandssemester zu machen, kann sich direkt bei der Wunschhochschule bewerben.

Kriminalität war auch ein Thema. Eine gängige Masche ist zum Beispiel die Taxi-Entführung. Wenn man in nicht offiziell registrierten Autos mitfährt, kann es passieren, dass man ausgeraubt wird. Ich selbst war glücklicherweise nicht betroffen, aber andere Austauschstudierende und Touristen. Generell denke ich, dass einem überall etwas passieren kann. Man sollte sich eben vorher informieren und dann zum Beispiel mit einer Plastiktüte statt einer Handtasche auf die Straße gehen.

Mir hat das Auslandssemester auf jeden Fall eine andere Perspektive auf mein Studienfeld gebracht – und eine Inspiration für meine Bachelorarbeit. Ich schreibe über die Wahlen auf Sansibar, die gerade liefen, als ich da war, und dann annulliert wurden."