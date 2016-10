18 Regionalflughäfen gibt es in Deutschland, einen davon in Lübeck. 1917 in Betrieb genommen, diente er als deutscher, nach 1945 als britischer Militärstützpunkt. Seit 2000 gab es in Lübeck Linienflüge, zu Spitzenzeiten wurden 700.000 Passagiere abgefertigt. Heute steuern Lübeck nur noch private Flieger an.