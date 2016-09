Ich sehe mich immer noch mit dem Blaupunkt-Kofferradio und einem Kassettenrekorder nach der Schule in meinem Zimmer sitzen, um seine Mucke aufzunehmen", schreibt ein Hörer in den Kommentarspalten der NDR-Website. "Während meine Mutter ärgerlich war, dass das Mittagessen immer kälter wurde. ›Du mit deiner Affenmusik!‹, rief sie dann gerne mal. Danke Klaus!!!!"

Der Klaus, dem das Danke mit den vielen Ausrufezeichen gilt, ist Klaus Wellershaus, geboren am 26. Juli 1938, gestorben nach langer Krankheit am 21. September 2016. Fast vier Jahrzehnte lang war Wellershaus im NDR der Pate des Neuen: Er ließ den Beat, den Rock, den Punk, den Hip-Hop, den Postrock über den Äther laufen – und all die anderen Musikstile, die zu ihrer Zeit aktuell, aufregend und für den Mainstream befremdlich waren.

1965 kam er als junger Cellist und Dirigent in die Unterhaltungsabteilung des NDR und wechselte das Fach: Er wurde vom Klassikmusiker zum Experten für neue Sounds, der all die modernen Platten spielte, die bei den sogenannten Abhörkonferenzen der NDR-Redaktionen den Vermerk "Nur für junge Leute" bekamen. 1967 sorgte er dafür, dass ein Konzert von Jimi Hendrix mitgeschnitten wurde – damals versuchte der NDR-Tonmann noch, aus dem Gitarrenverstärker das stilprägende Feedback herauszudrehen.

Wellershaus moderierte die Sendung Musik für junge Leute, in den ersten Jahren täglich 25 Minuten nach Schulschluss, im Laufe der Siebziger konnte sich die Sendung auf anderthalb Stunden ausdehnen. Anderthalb Stunden neue Musik im Öffentlich-Rechtlichen zur besten Sendezeit – ohne Quotendruck und Chart-Rotation? Heute unvorstellbar.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 41 vom 29.9.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Klaus Wellershaus, beim NDR der "Redakteur für progressive Musik", wie er selbst seine Position nannte, hatte noch die Autorität und die Neugier, den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag ernst zu nehmen, wenn es um Musik ging.

"Nur was mich selbst überrascht, mute ich auch anderen zu", so zitiert Tim Renner, Musikmanager und heute Berliner Staatssekretär für Kultur, den Mann, der ihn mit gerade mal 16 Jahren vor ein NDR-Mikrofon gesetzt hat. Anfang der Achtziger war das, Wellershaus sah sich inzwischen mehr als "Gastgeber", der interessante Leute ins Radio holte – und eben auch für sie geradestand, wenn es Ärger gab. Zum Beispiel als Renner zum Jahrestag des Attentats auf Papst Johannes Paul II. eine Punk-Single von Der Favorit auflegte, auf der eine Papstpredigt mit Gewehrsalven gepaart war.

"Er hatte eine klare Vision: Er suchte nach Authentizität, musikalisch und personell, und er stand dafür gerade", sagt Ruben Schnell, Moderator und Gründer des Webradiosenders ByteFM, den Wellershaus Mitte der Neunziger zum NDR holte. "Gleichzeitig legte er Wert auf eine präzise Sprache, redigierte mit seinem Rotstift die falschen Genitive aus unseren Manuskripten."

In den letzten Jahren vor seinem Ruhestand sorgte Wellershaus dafür, dass die Bands der sogenannten Hamburger Schule in NDR-Radiokonzerten aufgezeichnet wurden. Oft saß er selbst im Ü-Wagen, wenn Blumfeld, Tocotronic oder Die Sterne spielten.

Doch die große Zeit des redaktionellen Musikradios im NDR ging zu Ende. Es gibt sie zwar noch, die Sendungen der von Wellershaus gegründeten Nachtclub- Redaktion, aber sie sind im Laufe der Jahre immer tiefer in den Nachtstunden verschwunden. Dort, wo sie keine Quotenbilanz stören. Und gerade deshalb für die eine oder andere Überraschung sorgen können.



Der Autor ist freier Mitarbeiter der "NDR Nachtclub"-Redaktion und moderiert seit 2004 die Sendung "Nachtclub-Domingo".