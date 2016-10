DIE ZEIT: Der FC Köln steht auf dem vierten Tabellenplatz. Nach dem Unentschieden in München am vergangenen Wochenende gilt der Verein gar als Konkurrent der Bayern in der Meisterschaft. Sind wir Zeuge eines Wunders?

Wolfgang Niedecken: Nein. Für mich fühlt sich die Situation sehr solide an. Dies ist das Ergebnis von harter Arbeit, nicht von Zufall. Und auch davon, dass man die Nerven behält.

ZEIT: Was etwas heißen will in Köln ...

Niedecken: ... ja, der Kölner frohlockt oder ist zu Tode betrübt. In den deutschen Fußballarenen sind die Kölner als Gäste beliebt, sie wollen ja nichts Böses. Es handelt sich aber um einen Menschenschlag, der dann und wann Erdung braucht. Dafür hat Jörg Schmadtke aus dem fernen Düsseldorf gesorgt.

Jörg Schmadtke: Dank für die netten Worte, aber wir sind noch früh in der Saison! Trainer Peter Stöger und ich machen mit der Mannschaft viele kleine Schritte für einen hoffentlich großen Schritt am Ende. Wir profitieren dabei auch von den fünf Abstiegen seit 1998. Die haben Wirkung gezeigt. Die Leute sind nachdenklicher geworden ...

Niedecken: ... und auch demütiger. Köln heißt ja für viele immer auch Real Madrid vom Rhein, bloß weil man oft in weißen Trikots aufgelaufen ist. Und wenn man lange genug an der Theke steht, dann glaubt man das auch. Und dann trifft dich ein Nackenschlag nach dem anderen. Also ist es nur gut, dass da ein Nicht-Kölner gekommen ist. Jemand mit Kölner Mentalität hätte das nicht hingekriegt.

Als Ort für das Gespräch hat Wolfgang Niedecken das Sport- und Olympiamuseum am Kölner Rheinufer vorgeschlagen. Im Eingangsbereich ist ein Rennwagen von Michael Schumacher abgestellt, darüber und daneben gibt es Vitrinen mit alten Fotos, Medaillen und Boxhandschuhen, signiert von Muhammad Ali. "Genieße das Leben, es ist kürzer, als du denkst", hat der Größte auf rotem Leder notiert. Schmadtke gefällt das Motto. Alles besser als dieses Kölsche "Man muss auch jönne könne". Anderen was gönnen? Quatsch. Damit komme man nicht weit im Fußball.

ZEIT: Die Fans sind wieder ganz oben auf, was ist denn das Geheimnis Ihrer Arbeit? Was war Ihre erste Amtshandlung als Sportchef des 1. FC Köln, als Sie 2013 Ihren Dienst antraten? Ich nehme an, Sie haben sich als Erstes mit dem Kölner Klüngel vertraut gemacht.

Schmadtke: Ach Klüngel. Klüngel gibt es in jeder Stadt. Es gibt dafür nur unterschiedliche Namen. In Hannover habe ich es erlebt, da heißt das Hannover-Connection. Wenn Sie in Düsseldorf auf fünf Partys gehen, dann treffen Sie fünfmal fast die gleichen Leute.

ZEIT: Was war denn dann der erste Schritt?

Schmadtke: Zusammen mit dem Trainer habe ich mir damals lieber den Laden ganz genau angeguckt: Wie müssen wir die Mannschaft des 1. FC verändern, wer sollte besser gehen, wen wollen wir forcieren.