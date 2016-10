Herzen haben sie schon viele verschenkt, gewonnen nur wenige. Jedes Mal, wenn die Passagiere eine der 144 Maschinen von Air Berlin verlassen, steht da eine Flugbegleiterin, ein Lächeln im Gesicht und einen Korb voller Schokoladenherzen in der Hand, rot verpackt, in der Farbe des Konzerns. Geliebt wird Air Berlin trotzdem nicht: Als die Beratungsfirma Skytrax im Sommer Reisende aus aller Welt befragte, welche Fluggesellschaft sie am meisten schätzten, erreichte Air Berlin bloß Platz 75 von 100. In der Gunst der Passagiere schnitten sogar kaum bekannte Fluglinien wie Azerbaijan Airlines, Air Astana oder AirAsiaX besser ab.

Rot wie die Schokoherzen sind auch die Zahlen der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft. In der vergangenen Woche kündigte der Vorstandschef Stefan Pichler eine "umfassende Neuausrichtung" an, die "langfristiges Wachstum" ermögliche. Wieder einmal, denn ähnliche Worte hat man in der fast 40 Jahre langen Unternehmensgeschichte von Air Berlin schon oft gehört. Diesmal soll das Touristikgeschäft in einen gesonderten Geschäftsbereich ausgegliedert werden. Die Kurz- und Mittelstrecken zu "den wichtigsten europäischen Wirtschaftsstandorten" würden künftig aber weiter bedient, genau wie zahlreiche "attraktive Langstreckenziele weltweit".

Das klingt, als würde sich nicht viel ändern. Tatsächlich stehen im Konzern riesige Umbauten an. 40 Flugzeuge werden demnächst an den Konkurrenten Lufthansa abgegeben, etwa 1.200 der 8.600 Mitarbeiter sollen Air Berlin verlassen. Immerhin gelang es Pichler am vergangenen Wochenende, einen Dauerstreit mit der Gewerkschaft zu beenden und einen neuen Tarifvertrag mit den Flugbegleitern abzuschließen. Ansonsten soll der Schrumpfkurs zu mehr Wachstum führen. Gewinn wird zum großen Fernziel, der Weg dahin wie ein Langstreckenflug bei schlechtem Wetter in der Holzklasse. Und Pichler ist schon der vierte Vorstandschef, der versucht, irgendwann unbeschädigt ans Ziel zu gelangen.

Mit schlechten Nachrichten ging es unmittelbar nach Bekanntgabe des jüngsten Sparkonzepts weiter. Zu Wochenbeginn strich Air Berlin mehrere Flüge von und nach Mallorca. Schuld daran war eine ganz andere Gesellschaft – der Ferienflieger TUIfly. TUIflys Mutterkonzern TUI nutzt die Gelegenheit offenbar, um ihr verlustreiches Fluggeschäft auszugliedern. Die Mitarbeiter sind verunsichert, viele Crews meldeten sich spontan krank. Weil TUIfly aber 14 Maschinen samt Besatzung an Air Berlin vermietet hat, mussten auch deren Passagiere am Flughafen bleiben.

Dabei fing die Geschichte von Air Berlin so romantisch an. 1978 gründete der US-amerikanische Pilot Kim Lundgren eine Charterfluglinie, er nannte sie Air Berlin, zu Beginn hatte er nur zwei Flugzeuge. Sie flogen von West-Berlin vor allem zu Zielen am Mittelmeer. Damals waren nur den Alliierten Starts und Landungen in der Stadt erlaubt. Als die Mauer fiel, verlor Air Berlin diese Sonderrechte, gewann aber durch die Wiedervereinigung unzählige neue Kunden. Die guten Jahre begannen. Gleichzeitig machte das Management aber auch einen gewaltigen Fehler – den die Airline bis heute spürt.

Der Privatmann Joachim Hunold kaufte 1991 die Mehrheitsanteile an Air Berlin und machte das Unternehmen nach und nach zur Linienfluggesellschaft. Hunold war clever und mit Methoden erfolgreich, die später viele Billigflieger kopierten: Er wich auf schlecht ausgelastete Regionalflughäfen wie Münster-Osnabrück oder Paderborn-Lippstadt aus, die nur niedrige Start- und Landegebühren verlangten. Außerdem drückte er Personalkosten, indem er Flugbegleiter nicht direkt anstellte, sondern über Subunternehmen beschäftigte. Hunold gründete einen Kundenservice, der rund um die Uhr erreichbar war und der Devise folgte: "Kein Anrufer wartet länger als 20 Sekunden." Heute hängt man bei Air Berlin schon mal 20 Minuten in der Warteschleife.

Hunold war aber auch ein sprunghafter Sprücheklopfer. Erst wollte er Pilot werden, dann versuchte er es vergeblich mit Jura. Er kellnerte in Düsseldorf, half als Bühnenarbeiter bei Marius Müller-Westernhagen und arbeitete beim Touristikunternehmen LTU. Dort machte er Karriere und erhielt beim Weggang eine Abfindung, die ihm auch den Einstieg bei Air Berlin erleichtert haben dürfte. Dort wurde er für seinen rüden Ton berühmt: Gewerkschaften hielt er für "das größte Verbrechen an der Wirtschaft". Das freundlichste Kabinenpersonal, so wusste Hunold, gebe es in Asien, "wo den Frauen die Demut noch in die Wiege gelegt wird". Und Flugzeuge der Konkurrenten bezeichnete Hunold als "alte Möhren".