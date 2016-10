Andächtig steht VW-Markenvorstand Herbert Diess auf der Bühne der Pariser Automesse, als der neueste Volkswagen enthüllt wird. Der Volkswagen I.D., ein Elektroauto mit 600 Kilometer Reichweite, soll 2020 auf den Markt kommen, "der Golf der Zukunft", wie Diess ihn nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen seiner Massentauglichkeit nennt. Aber ob er ein Erfolg wird?

Die großen Autobauer waren schon immer groß darin, Großes zu verkünden – und dann ziemliche Flops zu landen. Großes Tamtam war auch angesagt, als im Jahr 2001 der VW Phaeton in Serie ging, der erste Luxusschlitten der Marke Volkswagen. Vor mehreren Hundert Gästen in der gläsernen Manufaktur spielte die Staatskapelle Dresden. Stolz erzählte Bundeskanzler Gerhard Schröder, dass er als früherer Aufsichtsrat zu den Vätern des Phaeton zähle: "Ich habe zu denen gehört, die von der Konzeption überzeugt worden sind, und das hat sich auch nicht geändert."

Doch wer heute seine Nase an den Fenstern der gläsernen Manufaktur platt drückt, um den Bau des Phaeton zu erleben, starrt ins Leere – seit März ist die Produktion eingestellt. Der Phaeton, benannt nach einem Sohn des griechischen Sonnengotts Helios, reiht sich ein in die lange Liste der Flops der Autogeschichte. Größenwahn, skurrile technische Ideen, missratenes Design – es gibt viele Gründe dafür, dass auch erfahrene Autohersteller manchmal voll danebenliegen.

Der Phaeton war schwer verkäuflich. Analysten schätzten, dass VW pro Auto 28.000 Euro zubuttern musste – bei einem durchschnittlichen Neupreis von 75.000 Euro ohne Sonderausstattung. VW wollte damals den Luxuswagenmarkt aufmischen und Besitzer der Mercedes S-Klasse wie auch des 7er BMW zum Umsteigen reizen. General Motors (GM) hingegen hatte mehr als 50 Jahre vorher weit Größeres im Sinn, als 1958 im Waldorf Astoria Hotel in New York mordsmäßig auf dicke Hose gemacht wurde. Es sollte gleich der gesamte Autobau revolutioniert werden. Ein Hauch von Hollywood umwehte die Szenerie. Gleißende Scheinwerfer, sphärische Klänge und eine Tanzcombo bildeten den Rahmen für die Präsentation des Firebird III, einer Art Raumschiff auf Rädern.

Chefdesigner Harley Earl, ein Zwei-Meter-Hüne, sagte bei der Präsentation: "Das ist das Auto, mit dem Sie eines Tages zum Astroport fahren werden, wenn Sie Ihren Trip zum Mond antreten." Eines mit drei riesigen Leitwerken hinten, vier weiteren Stummelflügeln drum herum sowie zwei Plexiglaskuppeln für je einen Reisenden. Unter der imposanten Hülle steckte eine 225-PS-Gasturbine, anstelle eines Lenkrads gab es einen Steuerknüppel. Dass der markige Satz des Chefdesigners nicht über den Stellenwert eines Horoskops hinausgekommen ist, verwundert nicht weiter. War doch die spinnerte Straßenrakete einfach viel zu weit weg von den Bedürfnissen der Autofahrernation USA. Aber wenigstens fand der Name 1967 Eingang in das Modell-Universum von GM – als Pontiac Firebird.

In der Geschichte des Autos gab es jede Menge verheißungsvoller Ankündigungen. Eine der berühmtesten war der Fall des Ford Edsel, der im August 1957 auf den Markt kam und schon bald einen Ehrenplatz auf dem Pannenstreifen der Erinnerung eingenommen hat. Die Limousine schaukelte nur etwas mehr als zwei Jahre über die Highways. Bis zum Produktionsende im November 1959 fand der Ford lediglich 110.000 Kunden. Das entsprach damals weniger als einem Prozent aller US-Autoverkäufe.

Die miesen Zahlen lagen auch an der katastrophalen Qualität. So verfielen manche Edsel bei Kälte in eine merkwürdige Starre. Ursache waren die bei Minustemperaturen verhärteten Schaltseile im Automatikgetriebe. Der wesentliche Grund jedoch, weswegen der Edsel zum Ladenhüter wurde, war sein senkrecht stehender Kühlergrill, der manche an eine Vagina erinnerte. Angestachelt von Hausfrauenverbänden, protestierten viele Damen vor Ford-Händlern gegen dieses Auto. Damit war die Luft aus den Reifen.