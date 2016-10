"Brüssel ist das Labor für den Untergang des alten Europa"

Stefan Hertmans

Als der Schrecken langsam nachlässt, verabreden sich die Menschen zum Singen. Anfangs sind es nur ein paar Dutzend, die auf den Stufen vor der alten Börse Bruxelles, den alten Chanson von Jacques Brel, anstimmen. Der große Sänger stammte aus Schaerbeek, einem der vielen bunt gemischten Stadtteile von Brüssel. In Schaerbeek wohnten auch einige Attentäter des 22. März. In einer kleinen Wohnung nicht weit vom Bahnhof präparierten sie, wie man heute weiß, unbehelligt ihre Sprengsätze.

Bruxelles beschwört die roaring twenties. Die Zeit, in der die Männer Zylinder und die Frauen Reifröcke trugen, Omnibusse über das Pflaster tanzten und der nächste Krieg nicht weit war. "Das war die Zeit, in der Brüssel brüsselte" – auf dieser Zeile endet das Lied. Die Melodie ist nicht einfach, doch immer mehr Menschen bleiben an diesem Frühlingstag stehen, hören zu oder singen mit. Zwei Wochen nach den Attentaten klingt Brels Hommage an seine Heimatstadt wie eine trotzige Selbstbehauptung. "Das war die Zeit, in der Brüssel brüsselte." 35 Menschen sind tot.

Brüssel, die kleine, große Metropole, trägt schwer an ihrem Ruf. "Brüssel" hat dieses beschlossen und jenes blockiert, keine europäische Stadt wird häufiger in den Nachrichten genannt. Doch für die meisten Europäer existiert Brüssel nur als Chiffre: ein Unort, ein Reizwort – die ungeliebte Kapitale einer unmöglichen Union.

Ich habe fünf Jahre lang in Brüssel gelebt und über "Brüssel" berichtet. In dieser Zeit habe ich unzählige EU-Gipfel verfolgt, Sondertreffen, Krisenräte, mal ging es um Griechenland, mal um Russland und die Ukraine, zuletzt meistens um Flüchtlinge. Und nun steht auch noch der Brexit auf der Tagesordnung. Mit jedem neuen Treffen und mit jeder neuen Krise verfestigte sich bei vielen Menschen der Eindruck, dass "dort in Brüssel" etwas gewaltig schiefläuft. Scheitert Europa? – Die Frage hat mich fünf Jahre lang begleitet.

Am 22. März dieses Jahres wollte ich gerade in die U-Bahn steigen, als mich ein Kollege anrief: Ein Attentat am Flughafen, ob ich schon davon gehört hätte. Nein, hatte ich nicht. "Aber ich fahre gerade ins Büro", antwortete ich. Um kurz nach neun bin ich an der Station Schuman aus der U-Bahn ausgestiegen. Um 9.11 Uhr zündete der IS-Kämpfer Khalid El Bakraoui nur eine Station weiter, in Maelbeek, eine weitere Bombe.

Wieder, wie schon nach den Pariser Attentaten im November 2015, führten die Spuren nach Molenbeek, in einen Stadtteil, in dem viele Muslime leben. Und neben die eine Chiffre trat eine zweite: Brüssel, das Terrornest.

Man kann in Brüssel tatsächlich viel über Europa lernen. Nur muss man dafür das Europaviertel mit seinen sterilen Bürofluchten verlassen und sich der heillos verwinkelten, herrlich chaotischen Stadt zuwenden.