Grau meliert, kurz geschnitten und vor allem ziemlich dicht: Thomas Kogler hat Glück, dass seine Erbanlage zumindest in Sachen Kopfhaar vorläufig nicht zum Vorschein kommt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der 48-jährige IT-Manager, ein smarter Typ in gut geschnittenem weißen Hemd und Lederjacke, dereinst eine Glatze bekommt, ist hoch. Das lässt zumindest die DNA des Wahl-Wieners vermuten, die vollständig entschlüsselt vor ihm am Bildschirm seines Laptops flimmert. Außerdem, so interpretieren Experten die schier endlosen Zahlen- und Buchstabenkombinationen, trägt Kogler ein höheres Risiko für Altersblindheit und für Diabetes in sich, dazu ein sogar stark erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen, sollte er zu einem Epilepsie-Medikament greifen müssen. Andererseits: Ein Herzinfarkt ist weniger wahrscheinlich, und gegen das Novovirus, das den Magen-Darm-Trakt befällt, ist Kogler überhaupt resistent.

Es reichen ein paar Mausklicks, um das und noch viel mehr über Thomas Kogler herauszufinden. Seine Erbsubstanz steht im Internet, abrufbar als nahezu endloser Datensatz, als grafische Darstellung, und für Nichtexperten komplettiert eine medizinische Interpretation inklusive Verweis auf die entsprechenden Studien den Genom-Strip. Als einer der ersten Freiwilligen hat Kogler seine komplette DNA vom Wiener Forschungszentrum für Molekulare Medizin CeMM sequenzieren und die Ergebnisse veröffentlichen lassen. Nach den USA, Kanada und Großbritannien ist Österreich erst das vierte Land, in dem eine vergleichbare wissenschaftliche Vermessung der Bevölkerung gestartet wurde – damit soll die öffentliche Debatte zu einem heiklen Thema angestoßen werden.

Maßgeschneiderte Arzneimittel und Therapien, die auf das individuelle Erbgut zugeschnitten sind: Das Wissen über die persönlichen Gene verheißt eine völlig neue, eine bessere Medizin. Unnötige Nebenwirkungen sollen den Patienten erspart bleiben – und damit auch unnötige Kosten im Gesundheitssystem vermieden werden.

Auf der anderen Seite steht die Warnung vor Menschen-Design und einer neuen Form der Eugenik – nicht erst seit dem Durchbruch von Crispr ( ZEIT Nr. 27/16 ), einer Art Genschere, mit der sich die DNA fast beliebig verändern lässt.

Sucht man sich Partner bald nach dem Erbgut aus? Werden Kinder nach Wunsch gebaut, und selbst wenn nicht: Wie viel Druck üben Eltern aus, wenn dem Neugeborenen musikalisches Talent oder muskuläre Ausdauer in den Genen geschrieben steht?

Bei der Genanalyse für alle geht es aber auch um andere heikle Fragen. Will man überhaupt wissen, woran man vermutlich einmal leiden oder sterben wird? Und was passiert mit den sensiblen Daten des Einzelnen? Werden sich Arbeitgeber den genetisch fittesten Bewerber aussuchen? Heben Versicherungen bei Risikopatienten die Prämie an, werden Hacker, Erpresser, Kriminelle die Gesundheit wie Kreditkarteninformationen für ihre Zwecke nutzen?

"In zwanzig Jahren gehört eine Gensequenzierung für Menschen in Österreich zur Routine wie heute die Blutabnahme bei der Gesundenuntersuchung", glaubt der Genforscher Christoph Bock, der das "Genom Austria"-Projekt am Wiener CeMM leitet. Naheliegend sei etwa eine Art Chipkarte mit den genetischen Daten, die man bei jedem Gang in die Apotheke zückt, damit man nie mehr Medikamente erhält, die entweder nicht wirken oder lebensgefährlich sind.

Technologisch ist aber noch weit mehr möglich. Bock denkt auch an Sequenzierer in Mikrogröße, die Tumorpatienten implantiert werden und sofort Alarm schlagen, wenn neue Krebszellen in der Blutbahn auftauchen.

Im medizinischen Alltag ist die Genanalyse längst angekommen. Etwa bei Krebspatienten, bei denen der Blick auf möglicherweise verantwortliche Mutationen in vielen Fällen Standard ist, um die entsprechende Behandlung zu wählen. Aber auch Gesunde lassen immer öfter ihre DNA komplett vermessen. Konzerne wie der von Google unterstützte Marktführer aus den USA, 23andMe, liefern für wenige Hundert Euro und etwas Speichel in kurzer Zeit den eigenen genetischen Fingerabdruck ins Haus. Der globale Genom-Markt wird auf 12,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, 2020 sollen es bereits knapp 20 Milliarden sein.

Ob der Tumor je ausgebrochen wäre, blieb nach der Brustamputation offen

Christoph Bock, der viele Jahre an jenem Institut an der Harvard Medical University geforscht hat, an dem der prominente Genetiker George Church das erste Personal Genome Project initiiert hatte, ist zwar überzeugt, dass der Nutzen die Risiken bei Weitem übersteige. Aber die Gene der Österreicher in Privathände legen? In den USA engagiert sich bereits der Rüstungskonzern Lockheed Martin in einem großen nationalen Genprogramm. "In Österreich würde das wohl einen Aufschrei erzeugen", glaubt Bock. Zu den Wertvorstellungen vieler Menschen hier passe es nicht, daher müsse nach regionalen Lösungen gesucht werden. Als Citizen-Science-Projekt geht es bei Genom Austria deshalb noch nicht um möglichst viele Genanalysen. Bislang beschränken sich die Forscher auf 20 Teilnehmer, deren Erbgut durch die Zurschaustellung im Netz die Diskussion anfachen soll.