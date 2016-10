Alarmliteratur gibt es wirklich genug. Bücher, die ein einziges schrilles Läuten sind, vom Titel bis zur letzten Seite. Bücher, in denen es lärmt und quäkt: Wenn wir nicht sofort ..., sind wir verloren, arm – oder beides zusammen. Davon hebt sich Christoph Keeses neues Buch Silicon Germany angenehm ab, es ist eines von gleich mehreren Büchern, die in diesem Herbst zum Thema Digitalisierung der deutschen Industrie erscheinen.

Natürlich haut auch Keese erst mal auf den Alarmknopf: Er listet auf, dass viele der wertvollsten Unternehmen der Welt inzwischen Digitalkonzerne aus Kalifornien sind, dass die deutschen Großkonzerne in den globalen Ranglisten abrutschen, dass die hiesige Industrie viel weniger in Digitalisierung investiert als Amerikaner und Briten. Aber, so Keese, es sei noch nicht zu spät, Jobs und Zukunft seien nicht verloren. Von diesem Moment an könnte das Buch ziemlich langweilig werden – aber das Gegenteil tritt ein, es wird unterhaltsam.

Denn Keese nimmt den Leser in seinen Garten mit, wo der Autor auf Knien herumrutscht, um einen Roboterrasenmäher von Bosch in Gang zu bekommen. Er erzählt, wie er Drähte vergräbt und Lüsterklemmen nachbessert. Weitere Details werden hier nicht verraten. Sie sind herrlich. Und sie erzählen viel über den Unterschied zwischen Kalifornien und Stuttgart, zwischen Apple und Bosch. Lesenswert bleibt Keeses Buch auch deshalb, weil er im weiteren Verlauf nicht vom Garten an seinen Schreibtisch zurückkehrt, sondern losfährt, unter anderem zur Fabrik, in der Bosch diesen Mäher fertigt. Dort lässt sich Keese erklären, wieso das Gerät seine Arbeit so schlecht verrichtet, und eine der überraschenden Antworten lautet: Die Nachfrage des Handels, allen voran der Baumärkte, nach immer neuen, leicht abgewandelten Produkten führt dazu, dass die Stückzahlen zu klein sind, um wirklich leistungsfähige Chips einzubauen und entsprechende Software für den Mäher zu entwickeln. Es lohnt sich für Bosch also nicht, bei Roborasenmähern das Beste vom Besten herzustellen. Und so ist es auch bei vielen anderen Haushaltsgeräten.

Lernen durch Erleben. Das zeichnet Keeses Buch im ersten Drittel aus. Einblicke in den Axel Springer Verlag in Berlin, für den er arbeitet, gehören dazu. Keese war Journalist und ist Verlagsmanager, erfährt den digitalen Wandel also seit Langem; zudem hat er Zeit im kalifornischen Silicon Valley verbracht. Er kennt die Konkurrenz der deutschen Industrie nicht bloß aus der Ferne.

Den Rest seines Buches widmet der Autor der Frage, wie gewachsene, alte deutsche Unternehmen auf die Digitalisierung reagieren können – und welche politische Unterstützung sie brauchen. Von hier an wird das Buch eher konventionell, die Frage wurde schon oft gestellt und beantwortet. Den originellen Einblicken folgt ein solides Kompendium des Changemanagements.

Einziger Schwachpunkt ist, dass Keese so wenig über die Erfolge deutscher Start-ups schreibt. Berlin ist eines der begehrtesten, wenn nicht das begehrteste Zentrum für Gründer und Investoren in Europa geworden. Mehrere junge Firmen sind mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Tendenz steigend. Ihr Gewicht in Silicon Germany: nahe null.

Während sich Keese in Stil und Sprache an ein breites Publikum wendet, eigentlich an jeden Arbeitnehmer, wollen Tobias Kollmann, ein Professor von der Universität Duisburg-Essen, und der Journalist Holger Schmidt eher die Fachleute erreichen. Deutschland 4.0. Wie die Digitale Transformation gelingt heißt ihr Buch. Die Autoren liefern Fakten für Macher, für eilige Macher wohlgemerkt, deshalb haben sie ihre wichtigsten Erkenntnisse grau unterlegt. Man kann das Buch auf diese Weise gezielt querlesen und jeweils tiefer einsteigen, was viel effizienter ist, als sich durch Überschriften leiten zu lassen. Hervorzuheben ist, dass sie einen erheblichen Teil ihres Buches darauf verwenden, die Bedeutung von sogenannten Plattformen herauszuarbeiten. Diese stehen im Zentrum vieler digitaler Wertschöpfungsketten, sie setzen, Beispiel Google, die Regeln für alle anderen, die auf der Google-Plattform ihren Geschäften nachgehen, und ziehen enorme Gewinne aus dieser Stellung. Kollmann und Schmidt diskutieren, wo solche Plattformen entstehen, die der deutschen Industrie gefährlich werden können: im Maschinen- und Automobilbau, in der Gesundheitswirtschaft und der Finanzbranche.

Ganz anders als Kollmann und Schmidt will das dritte Buch zum Thema die Digitalisierung wieder leicht verdaulich aufbereiten. Deutschland digital lebt von Anekdoten und Begegnungen der Autoren Marc Beise und Ulrich Schäfer, beide sind Journalisten. Aber über die vielen Orte und Menschen, die sie einführen, geht ein wenig die Linie verloren. Auch die Überschriften der Kapitel helfen nicht sehr bei der Orientierung. So bleibt es dem Leser überlassen, hier und da einzutauchen, wobei die Passagen über Deutschland überraschender und aufschlussreicher sind als die über das kalifornische Silicon Valley.



Christoph Keese: Silicon Germany – Wie wir die digitale Transformation schaffen; Knaus Verlag, 320 Seiten, 22,99 Euro



Tobias Kollmann/Holger Schmidt: Deutschland 4.0. Wie die Digitale Transformation gelingt; Springer Gabler, 186 Seiten, 24,99 Euro



Marc Beise/Ulrich Schäfer: Deutschland digital; Campus, 255 Seiten, 19,95 Euro