Vor wenigen Monate noch galt der Stromriese RWE als Pleitekandidat. Milliardenabschreibungen auf alte Kraftwerke ließen das Eigenkapital schmelzen, ungeklärte Kosten für den Atomausstieg bedrohten den Konzern, Großhandelsstrompreise und der RWE-Aktienkurs fielen. Doch an diesem Freitag werden sie lachen, jubilieren, feiern in der Essener Firmenzentrale. Gerade hat RWE seine Tochter Innogy an die Börse gebracht. Es wird der größte Zahltag der Konzerngeschichte.

Fünf Milliarden Euro hat RWE mit dem Verkauf von maximal 25 Prozent der Innogy-Anteile erlöst. Innogy ist Deutschlands größter Börsengang seit 2000; die Tochter ist auf dem Kapitalmarkt schlagartig doppelt so viel wert, wie es die Mutter RWE Ende 2015 selbst war. Damals beschloss Konzernchef Peter Terium die Teilabspaltung und den Börsengang.

Es war ein genialer Schachzug: Die Nachfrage der Anleger nach Innogy-Aktien hat das Angebot bei weitem überstiegen; allein der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock kaufte für 940 Millionen Euro Innogy-Anteile. Schließlich verspricht die RWE-Tochter den Geldgebern satte, dauerhaft gesicherte Dividenden. Und wer zahlt sie? Die Stromkunden.

"Rheinland wird Reinland.", "Arm, aber sexy wird grün, aber geil.", "Energy wird Innogy." So steht es auf den riesigen Postern, welche die Tochter des Braunkohlekonzerns landauf, landab plakatiert. Es klingt, als wäre Innogy ein reiner Grünstromerzeuger: Teil einer "besseren Welt" voller erneuerbarer Energien und Elektroautos, die Innogy in bunten Werbevideos ausmalt.

Dem Großkapital wiederum preisen die Innogy-Manager die wahre Stärke des Unternehmens an: 2,9 Milliarden Euro Profit vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen aus dem Betrieb von Netzen und Infrastruktur. So viel hätte Innogy vergangenes Jahr mit dieser Sparte erwirtschaftet, wäre es da schon selbstständig gewesen. Regenerative Energien brachten gerade mal 0,8 Milliarden Euro ein. Und auch Innogys Zukunft sehen die Manager im Netzbetrieb: Gut drei Fünftel der geplanten Investitionen bis 2018 sollen in diesen Bereich fließen, nur ein Fünftel in Erneuerbare. Ein "hochattraktives Business" nennt Lüder Schumacher, Analyst der Großbank Société Générale, den Netzbetrieb.

Die Netzentgelte sind das Rückgrat für das Börsenwunder. Erst sie machen möglich, dass Innogy künftigen Aktionären versprechen kann, zwischen 70 und 80 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Nettogewinns als Dividende auszuschütten. Schließlich ist ein Großteil der Netzerlöse staatlich reguliert – und langfristig vorhersagbar.