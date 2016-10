Obwohl es nieselt, lehnt Jürgen Blin, 73, mit Sonnenbrille an seinem Geländewagen vor seinem Haus in Hamburgs Südosten. Sein Händedruck ist kräftig, er geht voraus, zeigt Garten und Haus, vom Fitnessraum bis zum marmorgefliesten Badezimmer. Geschenkt hat ihm das Leben nichts, alles ist erarbeitet, erboxt, erlitten. Europameister im Schwergewicht ist er gewesen, gegen Muhammad Ali kämpfte und verlor er 1971, K. o. in der siebten Runde. Na und? Gegen Ali! Wer kann das von sich sagen?

DIE ZEIT: Herr Blin, Sie haben 180.000 Mark für den Boxkampf gegen Muhammad Ali bekommen. Leicht verdientes Geld?

Jürgen Blin: Was heißt leicht verdientes Geld? Gegen Ali zu boxen war schwer, aber andere Kämpfe waren schwerer. Die Europameisterschaft 1970 gegen den Spanier Urtain in der Stierkampfarena in Barcelona. Oder die vier Kämpfe gegen Gerhard Zech, zwei Meter groß, 110 Kilo schwer. Das waren Brocken.

ZEIT: Wie war Ali?

Blin: Er war nicht so brutal. Ali war kein Schläger, er war ein Boxer. Der konnte präzise schlagen. Ali wusste, dass er mich schlägt. Er hat vorm Kampf getönt: Hi-ha-ho, den Blin hau’ ich k. o. Im Grunde konnte ich mich nicht mit ihm messen. Ich war der Neuzugang, er war stärker.

ZEIT: Hatten Sie Angst?

Blin: Ich war immer der Meinung, dass ich jeden Kampf gewinne. Bei Ali wusste ich: Diesen Kampf verlierst du. Ich war nicht so schlagstark, nicht so groß, ich hatte nicht das Gewicht, war nicht so gut. Wie sollte ich den schlagen? Aber es gab viel Geld, das war natürlich auch eine Motivation.

ZEIT: Schmerzt es weniger, wenn man weiß, jeder Schlag ist 1000 Mark wert?

Blin: Der Schmerz ist derselbe.

ZEIT: Wie ist es, in einen Kampf reinzugehen, wenn man weiß, dass man verliert?

Blin: Ich war immer hundertprozentig austrainiert, habe nie gedacht, das gibt Schmerzen, sondern war immer bereit, bis zum Ende zu gehen. Ob der andere besser war, war nicht entscheidend.

ZEIT: Hat Ihr Trainer jemals das Handtuch für Sie geworfen?

Blin: Nee, nie. Das gab es gar nicht. Du musst da mit aller Gewalt durch, egal, was passiert. Wäre ich ausgestiegen, hätten die gesagt: Was ist mit dem los? So ein Weichei beschäftigen wir nicht mehr. Es geht um Geld.

ZEIT: Haben Sie immer für Geld geboxt? Oder gab es noch eine andere Motivation?

Blin: Teils, teils. Ein bisschen Sport war dabei, aber hauptsächlich ging es um das Geld. Ich war bitterarm. Ich wollte unbedingt raus aus dem Dreck. Ich kam vom Lande, war verstört, ein Geprügelter.

ZEIT: Haben Sie als Kind gehungert?

Blin: Nein, wir lebten auf Bauernhöfen, Milch gab es immer. Trotzdem waren wir in jeder Beziehung arm. Mein Vater war Alkoholiker, zu Weihnachten hat er mir einmal einen Ziegelstein überreicht und gesagt: Hier, das ist dein Spielzeugauto. Ich hätte fast geheult. Ich kann heute noch darüber heulen, wenn ich darüber nachdenke. Stellen Sie sich das mal vor! Der Alte war immer besoffen, an Weihnachten sowieso. Ich habe damals keinen Satz rausgekriegt. Das war nur Druck. Wenn er zu betrunken war, musste ich morgens früh in den Stall, Kühe melken. In der Schule wurde ich veräppelt, die Kinder waren grausam zu mir. "Du stinkst nach Kuhscheiße" und so Sachen. Das war ’ne schlimme Zeit. Wenn du immer was in den Nacken kriegst, bekommst du kein Selbstvertrauen.

ZEIT: Wie sind Sie da rausgekommen?

Blin: Mit 14 hatte ich die Hauptschule hinter mir, bin zur See gefahren, Monrovia, Kanada, Norwegen. Zurück in Hamburg, habe ich einen Fleischer aus Norderstedt kennengelernt, das war Glückssache. Er sagte: Lern doch bei mir, dann haste einen Beruf, kannst bei mir wohnen. Das war meine Rettung. Gegenüber der Fleischerei war der Boxverein. Da habe ich zum ersten Mal Selbstvertrauen bekommen, habe gemerkt: Mensch, du kannst ja doch was. Schon damals habe ich gewusst, dass ich Profi werden und Geld verdienen will. Da hätte mich keiner aufhalten können.