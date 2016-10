Auf den ersten Blick ist es ein alltäglicher Vorgang. Ein deutsches Stahlbau-Unternehmen will expandieren und braucht einen Kredit. Mit ihrem Darlehensgesuch hat sich die Firma – die ungenannt bleiben will – darum an die Commerzbank gewandt, den größten Mittelstandsfinanzierer hierzulande. Momentan prüft das Frankfurter Geldhaus den Antrag. Ist alles in Ordnung, könnte das Geld in wenigen Wochen fließen. Business as usual – so scheint es.

In Wirklichkeit ist nichts alltäglich an dem Fall. Denn wenn der Kredit tatsächlich ausgezahlt werden sollte, wird das Geld nicht von der Commerzbank kommen – und auch von keiner anderen Bank. Es kommt stattdessen von einem Hedgefonds, einer Pensionskasse oder irgendeinem anderen institutionellen Investor. "Main Funders" nennt sich das Konstrukt in zeitgemäßem Denglisch. Es ist ein Experiment, von dem bislang niemand weiß, ob es funktioniert. Aber wenn, dann würde es die Mittelstandsfinanzierung in Deutschland um eine völlig neue Option erweitern und eine kleine Revolution einläuten.

Main Funders ist eine sogenannte P2P-Lending-Plattform. P2P steht für "peer to peer", es geht also um Kredite von "gleich zu gleich", die über das Internet vergeben werden. Die Idee als solche ist noch jung, hat aber in den USA, wo sie entstand, zuletzt für Aufsehen gesorgt. Über den Marktführer Lending Club wurden seit 2009 P2P-Darlehen im Umfang von umgerechnet gut 20 Milliarden Euro ausgereicht. Anfangs kam das meiste Geld von Privatleuten, inzwischen geben professionelle Investoren den Ton an. Genauso soll es bei der Commerzbank sein: "Unser Angebot wendet sich ganz bewusst nicht an Kleinanleger", sagt Christian Hoppe. "Wir wollen die Institutionellen ansprechen."

Christian Hoppe, 39 Jahre, Geschäftsführer der Commerzbank-Digitaltochter Main Incubator, ist so etwas wie das neue Gesicht der Commerzbank – ein Gesicht, das auch von den schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen ablenken soll. Bekanntlich steckt die Commerzbank in Schwierigkeiten. Das Zinstief frisst sich in die Erträge, die Kosten sind viel zu hoch. Darum sollen bis 2020 fast 10.000 Stellen abgebaut werden, hat Vorstandschef Martin Zielke unlängst verkündet. Zugleich werden allerdings 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Aber nicht für klassische Banker, sondern für Leute wie Hoppe: Banker, die Banking neu denken. Zielke will nämlich, dass aus der Commerzbank ein "digitales Technologieunternehmen" wird.

Das Vorurteil: Die Bank will nur bonitätsschwache Kunden loswerden

Am letzten Mittwoch im September, zwei Tage bevor Zielke bei einer Pressekonferenz in Frankfurt den historischen Jobabbau verkünden wird, sitzt Christian Hoppe in der Lobby des Radisson-Blu-Hotels in Berlin-Mitte. Eine Stunde Zeit habe er, mehr leider nicht, sagt der Manager – schließlich findet in dem Hotel gerade eine wichtige Branchenkonferenz statt, der TSI Congress 2016. Da darf Hoppe nicht zu lange fehlen. Es ist eine Art Stelldichein der Finanzwelt: Banker, Fondsmanager, Anwälte, Consultants, Wirtschaftsprüfer, Rating-Menschen, Aufseher – alle sind da. Für Hoppe ist es die Gelegenheit, um für Main Funders zu werben und Vorurteile abzubauen. Denn die gibt es natürlich. Das beliebteste lautet: Die Commerzbank hat die Plattform nur gegründet, um bonitätsschwache Kunden auf elegante Weise loszuwerden.

Das Thema hat durchaus Brisanz. Dass Banken einen Teil ihrer Kredite weiterreichen, ist kein neues Phänomen. In der US-Immobilienfinanzierung wurde das Spielchen während der nuller Jahre derart exzessiv betrieben, dass aus den berüchtigten Subprime-Krediten am Ende die globale Finanzkrise erwuchs. Es macht zwar einen Unterschied, ob Banken die Hypothekenkredite überschuldeter Häuslebauer oder die Darlehen solider Mittelständler zum Verkauf stellen. Das Prinzip aber ist das gleiche. "Verbriefung" heißt es im Fachjargon.