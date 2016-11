Fragil, eher noch: bewusst fadenscheinig sind die Motivverknüpfungen, durch die Terézia Mora Verbindungen stiftet zwischen den elf Erzählungen in dem Band Die Liebe unter Aliens. Das Laufen ist so ein Motiv: In der ersten Geschichte rennt ein einsamer, älterer Mann dem jugendlichen Dieb hinterher, der seinen Geldbeutel und Schlüssel gestohlen hat. In einer anderen Geschichte läuft in immer länger werdenden Spaziergängen eine junge Wissenschaftlerin vor dem Schmerz davon, den eine gescheiterte Liebe ihr bereitet hat. Auch der Tango taucht in verschiedenen Geschichten auf. Einmal als Zauber einer beginnenden Liebe und mittlerweile Jahrzehnte währenden Ehe, einmal als der Moment, in dem eine noch nicht wirklich ins Fahrwasser gelangte Beziehung endgültig scheitert.

Aber gibt es diese Verbindungen zwischen den Erzählungen wirklich? Oder bildet sie sich der Leser nur ein, um nicht vollends hineinzustürzen in den Fatalismus, der Moras Erzählungen grundiert und den sie auf eine Alltäglichkeit heruntergebrochen hat, die nachgerade perfide ist, weil sie das Unglück beinahe unsichtbar macht in seiner Beiläufigkeit?

Jede der Figuren Moras ist auf eine Verlorenheit zurückgeworfen, die durch die äußeren Umstände mal mehr, mal weniger offenkundig wird. Bei dem alten Mann, der trotz guter Kondition den Dieb nicht erwischen wird, oder bei dem Mann, der allein in seiner Wohnung beinahe verblutet, mag die Trostlosigkeit offen zutage liegen. Oder bei dem jungen Hotelrezeptionisten, der seine Halbschwester nur heimlich treffen kann, einmal im Jahr, weil er sich über das von den Eltern verordnete Kontaktverbot nicht hinwegzusetzen getraut. Genauso wie er es nicht schafft, seine Zuneigung zu der wenige Jahre Älteren zu formulieren. Nur der Blick auf ihre Strumpfhose und die hochhackigen Sandalen verrät sein heimliches und irgendwie auch verrutschtes Begehren.

Aber auch die, die in Beziehungen leben, sind kaum aufgehobener. Die Köchin etwa, die der strikten Ablehnung eigener Kinder, die ihr Mann vorgibt, nur mit Stummheit begegnet und halb melancholisch, halb eifersüchtig auf ihren händchenhaltenden Lehrling und dessen Freundin blickt.

Schartig ist der Ton, in dem Terézia Mora über Menschen erzählt, die vielleicht noch nicht einmal gemerkt haben, dass ihnen längst das Herz gebrochen worden ist. Immer wieder protokollartig werden die Biografien, die Lebensumstände dieser Menschen angerissen, von denen man nicht recht weiß: Hat das Dasein sie niedergedrückt, oder haben sie sich verkrochen, bevor überhaupt etwas hätte losgehen können?

Mit Das Ungeheuer hat Terézia Mora im Jahr 2013 einen großen, unbändigen Roman über eine Depression geschrieben, die ein Leben verunmöglicht. Die Liebe unter Aliens erzählt über eine weitaus weniger wuchtige Depression. Vielmehr fängt Mora in ihren Erzählungen die Verfasstheit einer Gesellschaft ein, deren schleichendes Unglück darin besteht, dass sich eine Glocke der Gleichgültigkeit über den Einzelnen gelegt hat. Gleichgültigkeit nicht nur den anderen gegenüber, sondern auch den eigenen Bedürfnissen. Joseph Roth hat über das soziale Klima seiner Zeit geschrieben, es sei, als hätte der Einzelne riesige Berge aus Eis um sich getürmt, deshalb zerfalle die Gesellschaft in lauter Singulare. Auch Moras Erzählungen sezieren nicht nur Beziehungen, man kann sie durchaus als resignative Mentalitätsstudien unserer Zeit lesen. Vielleicht ist es kein Eis mehr, das den Einzelnen umgibt, ganz sicher aber Taubheit.

Den einzig denkbaren Ausweg, nämlich das Verschüttete zu benennen, versperrt Mora. Eine der Figuren, die junge Wissenschaftlerin, hat genau das gewagt. Nach acht gemeinsamen Jahren offenbarte sie ihrem Freund, dass er ihr Leben sei. Das war das Ende. Er verließ sie. Ihre Freunde sind sich einig: Allein ihre Unverhältnismäßigkeit sei schuld am Scheitern der Beziehung. Ein Bekenntnis zur Liebe? Um Himmels willen, was für eine Zumutung!

