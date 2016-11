Als der Gin schon längst in "Spirituosen-Manufakturen" zur Delikatesse veredelt und der Whisky von Investoren als Wertanlage entdeckt worden war, da blieb der Korn ein Schnaps der kleinen Leute. Oberschüler bestellten ihn in norddeutschen Dorfdiscos mit Fanta versetzt. Fortgeschrittene Trinker bevorzugten ihn pur, weil er günstig war, wärmte und den Mundraum desinfizierte. Korn war denen vorbehalten, die Alkohol noch als Nervengift schätzten und nicht als Genussmittel. Das ist jetzt vorbei.

Inzwischen hat auch der Korn, oder genauer: der noch etwas stärkere Doppelkorn, seinen Veredler gefunden. Christian Gummig heißt er und lebt als gebürtiger Rheinländer in Hamburg. Gummig ist ein Mann mit zupackender Art und Häkelblume am Jackettrevers. Im Hauptjob arbeitet er als Werber, zu seinen Kunden zählen die niedersächsische CDU und die Betreiber des Atomkraftwerks Krümmel. Dass Gummig zusätzlich noch die Ehrenrettung des Korns zu seinem Anliegen machte, begann mit einem Selbstbetrug.

"Ich habe eine Ausrede gesucht, mehr Zeit in Ostholstein zu verbringen", sagt er. Im dortigen Lütjenburg hat Gummig seit vielen Jahren ein Häuschen. Doch die Arbeit hielt den Agenturchef in der Stadt. Sein Trick war also, sich auch auf dem Land ein Projekt zu schaffen. Gummig kam ins Grübeln: "In Ostholstein gibt es nicht viel, ein bisschen Tourismus, ein bisschen Landwirtschaft ..." – und eine Schnapsbrennerei. Seit 2013 lässt Christian Gummig dort, bei D. H. Boll, seinen Korn herstellen. Name: The Ostholsteiner.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 43 vom 13.10.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Es handelt sich um einen "Premium-Doppelkorn" aus "bestem Weizenfeindestillat", "9-fach filtriert", "handabgefüllt". So steht es in der Begleitbroschüre zur Spirituose, die auch Musik- und Bekleidungstipps bereithält (Jazz von Gregory Porter, keine Flip-Flops!). Das ist etwas übergriffig, doch der Doppelkorn schmeckt. Er ist so mild, dass er fast unbemerkt den Gaumen herunterläuft.

Um davon auch Zweifler zu überzeugen, hat sich Gummig jetzt mit dem Underground-Künstler 4000 zusammengetan. Der malte bisher eher Bierdosen als Flaschen für Edelspirituosen. Außerdem Kartoffelmännchen und St.-Pauli-Szenen mit grobem Pinselstrich und Witz, irgendwo zwischen dem Neo-Expressionismus von Basquiat und den T-Shirt-Aufdrucken von Cleptomanicx.

In den 1990er Jahren trat 4000 als Verfechter der Cheap Art auf, die schnell gemalt und schnell verkauft wurde. Die billigsten Originale gab es ab zehn Mark. Diesen Sommer feierte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum. In der Festschrift seiner Galerie Feinkunst Krüger finden sich prominente Gratulanten: Ärzte-Sänger Bela B. outet sich als Fan, und Sven Regener gesteht, mit seiner Band Element of Crime die Idee zum Song Euro und Markstück bei 4000 geklaut zu haben. Auch Benjamin von Stuckrad-Barre schätzt den Künstler und ließ ihn seinen neuen Buchtitel malen: Nüchtern am Weltnichtrauchertag.

Den Korn als Genussmittel und den Maler 4000 kann man jetzt entdecken: In einer eigens gestalteten, handsignierten und auf 400 Flaschen limitierten Edition von The Ostholsteiner. Wer sich daran gewöhnen muss, nun zu den Korntrinkern zu zählen, stellt sich die Flasche erst mal nur so ins Regal. Als skulpturales Objekt. Manchmal fangen gute Geschichten mit einem Selbstbetrug an.

Halbliterflasche für 39,90 Euro, etwa bei Weinhaus Gröhl (Eppendorfer Baum 7), Weinquelle Lühmann (Lübecker Str. 145) oder www.the-ostholsteiner.de