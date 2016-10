Das Farbadjektiv pink gibt es im Deutschen noch nicht lange. Es kommt aus dem Englischen, Wörterbücher verzeichnen es seit den 1980er Jahren. Es ist nicht gleichbedeutend mit dem deutschen Wort rosa.



Wie findet man heraus, welche Farbtöne mit einem Wort bezeichnet werden? Man könnte Testpersonen Farbfelder in verschiedenen Schattierungen zeigen und auswerten, welche Bedeutung die Begriffe Rosa und Pink haben. Oder man wählt eine Methode, die die Münchner Linguistin Caroline Kaufmann 2006 in ihrer Doktorarbeit benutzte: Sie suchte im Institut für Deutsche Sprache vor allem nach Zeitungsartikeln, in denen die Wörter rosa, pink und rot verwendet wurden und wertete aus, was für Objekte das jeweilige Farbattribut bekommen hatten. Eine große Fleißarbeit.



Kaufmann kam zum Schluss, dass pink ein "klares Hyponym zu rosa" sei: Alles, was wir pink nennen, ist auch rosa – aber umgekehrt nicht. Mit Pink bezeichnen wir "einen relativ kräftigen, grellen Farbton, der in der Natur eher selten vorkommt". Jene schreiende Mädchenzimmer-Farbe also. Das Spektrum vom englischen pink dagegen ist ähnlich weit wie unser Rosa, es umfasst alles vom zarten Hautton der Schweine über fast braune Schattierungen bis zu jenem kreischenden "deutschen" Pink.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg oder stimmts@zeit.de.’’

Das "Stimmt’s?"-Archiv: www.zeit.de/stimmts’’

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio