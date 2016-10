Amy Schumer ist ein Superstar der amerikanischen Comedyszene. Ihre genial-dreiste Fernsehserie Inside Amy Schumer parodiert Frauenrollen so originell, dass man Schumer die Produktion eines Kinofilms anbot, er wurde ein Kassenschlager. Als Kostprobe sei auf YouTube die unglaublich lustige Verhandlung zwischen dem Allmächtigem und Amy empfohlen, in der sie als egozentrisches Mittelschichtsgör Gott unter den Tisch verhandelt, damit er sie von ihrem Herpes befreit. Nun hat Schumer ein Buch geschrieben. Damit stellt sie sich in die Reihe berühmter weiblicher Comedians wie Lena Dunham oder Tina Fey und deren autobiographical comedy books.

Auch Schumers Buch ist wie die Vorläufer entlang einer Kunstfigur entworfen, aber persönlich geschrieben. Denn Inside Amy Schumer. Aus meinem Leben handelt vom schmerzhaften Heranwachsen. Schumer, nun Mitte dreißig, schreibt über missbräuchliche Liebesbeziehungen, verfehlte Körperideale, den Bankrott der Eltern. Das Buch erzählt in kurzen Kapiteln vom harten Aufstieg in den Comedy-Olymp, von schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs, von sexuellen Erfahrungen. Es liest sich schnell. Der Wechsel der Textgattungen macht Spaß, der Offene Brief an meine Vagina steht neben Dingen, die mich rasend machen. Höhepunkte sind die mit Fußnoten gespickten Tagebucheinträge der jungen Amy. Mal sarkastisch, mal ernst, meist selbstironisch kommentiert Schumer ihre Selbstbespiegelungen und verflossenen Träume.

Der Text will keine Autobiografie sein, aber er ist voller klassischer autobiografischer Merkmale, wie Kindheitsfotos oder emanzipatorischer Schlüsselmomente. Leider zwingt dieses Genre Schumer, braver zu schreiben, als wir die Bühnenfigur kennen. Kaufhausdiebstähle, fragwürdige Liebschaften und Alkoholexzesse geraten zu überwundenen Stadien einer Erfolgsbiografie, stets wird die Moral zu den gelernten Lebenslektionen sentenzhaft festgehalten. Kurz, Schumer schreibt, und das ist im langweiligen Sinn klassisch autobiografisch, wie sie die wurde, die sie ist.

Ausgerechnet Amy Schumer entzaubert durch die harmonisierenden Erklärungen ihre frivole Bühnenfigur. Im mündlichen Stand-up-Format zündet die Pointe häufig im Rücken des Publikums, frei übersetzt etwa so: "Keine Sorge, ich bin keine Trinkerin, ich trinke nicht einfach so. Ich trinke gerade für zwei." Dem Publikum dämmert, Schumer legt nahe, sie sei schwanger, und jault auf. Schumer, unschuldig lächelnd: "Nein! Keine Sorge! Nicht mehr lange." Im Buch fehlt Schumer der Mut, die hinter sich zu lassen, denen sich ihre Satire nicht erklärt. Etwa, wenn Schumer bieder versichert, im Gegensatz zu ihrer Bühnenfigur keineswegs ständig One-Night-Stands zu haben, sondern nur diesen einen, in dieser "reinsten Nacht meines Lebens". Wirklich?

Die literarischen Schwächen des Originaltexts verschärfen sich in der deutschen Ausgabe. Am deutlichsten lässt sich das am missglückten Titel und der Buchgestaltung zeigen. Im Original liefert das Buchcover von The Girl With The Lower Back Tattoo Schumers nackten Rücken samt Tattoo und damit die Pointe zum Titel. Dieses Tattoo, das Schumer als Symbol des white trash bezeichnet, setzt das prekäre Erwachsenwerden in Szene, von dem das Buch erzählt. Nichts davon lässt die deutsche Ausgabe erahnen. Eine adäquate Übersetzung von Schumers Sound wäre gewesen: "Das Mädchen mit dem Arschgeweih". Das kreuzbrave Inside Amy Schumer. Aus meinem Leben lässt dagegen eine verschmunzelte Erzählung erwarten. Die deutsche Ausgabe simuliert mit rosafarbenem Einband genau den Typ Frauenbuch, der jene weibliche Angepasstheit predigt, die Amy Schumer so gerne bloßstellt. Damit verschwindet die selbstironische Pointe, die Schumers Spitzendisziplin ist.



Amy Schumer: Inside Amy Schumer. Aus meinem Leben; a. d. Engl. v. Wibke Kuhn; Verlag Piper, München 2016; 336 S., 15,– €, als E-Book 12,99 €