Das könnte perfektes Timing sein. Ein paar Tage bevor das notorische Wahlkampftheater in den USA sein Ende finden wird, erscheint das neue Lambchop-Album FLOTUS. Ein Titel, der auch für First Lady Of The United States stehen könnte. Nun ist Lambchop-Chef und Alt-Country-Doyen Kurt Wagner kein Propagandist des Polit-Pop, aber ein freundlicher Wink an die Adresse seiner Frau wäre ihm schon zuzutrauen. Mary Mancini bekleidet das Amt der Vorsitzenden der Demokratischen Partei in Tennessee.

Wir wissen nicht, was im politischen Mikrokosmos Wagner-Mancini alles vor sich geht, Einblicke in seinen musikalischen Haushalt gibt Wagner aber seit mehr als 20 Jahren mit der Leidenschaft eines Tagebuchschreibers. Auf den Alben seines Miniorchesters Lambchop verwandelte sich das rotnackige Nashville in eine Philharmonie für Feingeister. Lambchop spielten Countrysongs für ein Publikum, das Countrymusik eigentlich verabscheute. Auf FLOTUS hat der 57-Jährige seinen Fokus im selben Moment erweitert und verengt. Er studiert Musik als den stark gefilterten Klangalltag, den jeder kennt: verzerrte Sounds aus dem Nachbarschaftsradio, dem Walmart-Lautsprecher oder irgendeiner scheppernden digitalen Büchse.

Hier kommt Auto-Tune ins Spiel. Wagner nutzt die allgegenwärtige Effektsoftware nicht zur Vorteilsnahme im digitalen Popwettbewerb. Er sucht in der elektronischen Manipulation der Stimme nach Möglichkeiten der Dekonstruktion. Aus dem Sänger Kurt wird ein metrosexueller, vornamenloser Stimmgeber. Und aus seinem Gesang ein Rohstoff, eine Musik, die überall dort gespielt werden kann, wo Musik so nebenher spielt. Das mag ein Statement zur Rolle des Pop in Zeiten der Digitalisierung sein, versendet sich hin und wieder trotzdem in elektronische Schläfrigkeit. Wenn Wagner aber einen seiner zahlreichen guten Momente erwischt, klingt die Musik wie ein schneeweißes Remake des klassischen Bedroom Soul, eine transzendentale Meditation von überbordender Unaufgeregtheit. Der Blick in die Zukunft, den er im 18-Minüter The Hustle wagt, ist mit einem Bild aus dem Hier und Jetzt verlinkt – "with you sleeping in the morning".

Eine Aufnahme durchs Schlüsselloch, wenn man so will. Was dahinter zu hören ist, könnte ein kollektives Lockerungsprogramm für den Fall sein, dass die Vereinigten Staaten noch einmal an einem Wahlsieger Trump vorbeischrammen.

Lambchop: FLOTUS (City Slang/Universal)