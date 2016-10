Was ist das Wichtigste, was Sie über Martin Luther herausgefunden haben?

Heiner Geißler: Die Parallelen zu Papst Franziskus, der jegliches Brimborium ablehnt. Bei seiner Amtseinführung etwa entschied er sich gegen die mit Hermelinfell besetzte traditionelle Mozetta aus rotem Samt und das mit Juwelen besetzte goldene Pektoralkreuz. Er wählte stattdessen eine Mitra und ein Messgewand, das er aus Buenos Aires mitgebracht hatte. Luther hätte das gefallen. Er schrieb an den christlichen Adel deutscher Nation: "… ist’s gräulich und erschrecklich anzusehen, dass der Oberste in der Christenheit … so weltlich und prächtig fährt".

Maja Nielsen: Margot Käßmann erzählte, dass Luther anscheinend eine wenig kraftvolle, hohe Fistelstimme besaß. Das verblüffte mich. Ansonsten ist es für eine Kinderbuchautorin schwierig, wirklich Neues zu entdecken.

Norbert Bolz: Über Luther kann man nichts wesentlich Neues mehr herausfinden. Aber was man weiß, kann man gut und verständlich formulieren.

Lyndal Roper: Neues habe ich sicher nicht gefunden, aber mich hat überrascht, dass Luther so sehr auf der Realpräsenz Christi beim Abendmahl bestanden hat. Keinem anderen Thema widmete er so viel Zeit.

Thomas Kaufmann: Die Lutherliteratur und die vielen Lutherausgaben zu kennen bewahrt vor manchen "Neuentdeckungen". Meine wichtigsten Forschungen beziehen sich vor allem auf Luthers publizistische Strategien, seine Benutzung fingierter Adressaten, seinen sehr reflektierten Umgang mit Druckern und sein kompliziertes Verhältnis zu Fragebögen.

Joachim Köhler: Dass er, was Derbheit, Witz und Lust am Paradoxen betraf, viel Ähnlichkeit mit Eulenspiegel hatte, den man nicht zufällig den "Lutherschen Heiligen" nannte. Der Reformator selbst hielt ihn für die "beste Arznei wider die Anfechtung".

Athina Lexutt: Der Lebensbegriff in der Habakuk-Stelle, die Luther laut Selbstzeugnis zu seinem reformatorischen Durchbruch verhalf, ist von mir ebenso starkgemacht worden wie die Anfechtung. Das beides sah man sicher auch vorher – aber nicht so klar.

Uwe Siemon-Netto: Erstens: Luthers Ruf als "Fürstenknecht" ist falsch. Er lehrte präzise, wie Despoten zu entmachten seien: immer ohne Insurrektion, weil diese zur Herrschaft des Pöbels führe, der ja "keinen Verstand" habe. In der NS-Zeit handelten Carl Goerdeler und Dietrich Bonhoeffer nach lutherischen Widerstandslehren. Zweitens: Als Journalist bin ich ein Priester. Luther sagte, wer seinen Beruf aus Liebe zum Nächsten ausübe, der verrichte den höchsten Gottesdienst. Diese befreiende Doktrin orientiert den Blick des Menschen um – weg von sich selbst und hin zum Mitmenschen. Dies ist das wirksamste Antidot gegen die weltweite Narzissmus-Epidemie.

Heinz Schilling: Die Einbettung des Reformators in eine Zeit des Umbruchs, deren menschliche und existenzielle Probleme denjenigen unserer Gegenwart in manchem sehr ähnlich waren. Dadurch gewinnen auch die "Mit- und Gegenspieler" eigenes Profil und Gewicht. So Papst Leo X. und vor allem Kaiser Karl V., der traditionell als dem Reformator religiös unterlegen dargestellt wird.

Volker Reinhardt: Was nicht genügend hervorgehoben wurde: Luther, der Meisterregisseur seiner selbst, das Mediengenie, der große Kommunikator.

Infobox Luther Biografen Luthers Biografen Norbert Bolz, geboren 1953 in Ludwigshafen am Rhein, lehrt als Professor für Medienwissenschaften an der TU Berlin. 1996 erregte er mit der These Aufmerksamkeit, dass Kommunikation die neue Religion des 21. Jahrhunderts sein werde. Zurück zu Luther. Wilhelm Fink Verlag, Paderborn 2016, 19,90 Euro. Heiner Geißler wurde 1930 in Oberndorf am Neckar geboren. Mit 19 Jahren trat er als Novize dem Jesuitenorden bei. Von 1977 bis 1989 war er Generalsekretär der CDU. Im Jahr 2010 vermittelte er bei dem Streit um das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Was müsste Luther heute sagen? Ullstein Verlag, Berlin 2015, 20,00 Euro. Athina Lexutt wurde 1966 in Worms geboren. Die evangelische Theologin ist Professorin für Kirchengeschichte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. A Year with Luther. ATF Press, Hindmarsh 2016. Uwe Siemon-Netto wurde 1936 in Leipzig geboren. Er war Kriegsreporter in Vietnam und stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, bevor er 1986 für ein Theologiestudium nach Chicago zog. Luther. Lehrmeister des Widerstands. Fontis/Brunnen, Basel 2016, 15,99 Euro. Lyndal Roper, 60 Jahre, lebt und lehrt als Historikerin in Oxford, kommt aber aus Australien. Sie hat über die Reformation im Allgemeinen, Luther im Speziellen und auch noch über den europäischen Hexenwahn publiziert. Luther. Der Mensch Martin Luther. Die Biographie. S. Fischer Verlag. Frankfurt 2016, 28,00 Euro. Fortsetzung Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann lehrt in Göttingen und erforschte unter anderem Luthers Judenfeindschaft. Er legte mehrere Bände zur Reformation vor. Sein neuestes Buch: Martin Luther. Beck’sche Reihe Wissen, München 2015, 8,95 Euro. Heinz Schilling, geboren 1942 in Bergneustadt, lehrte bis 2010 als Professor Geschichte der Frühen Neuzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs. C. H. Beck Verlag, München 2014, 29,95 Euro. Volker Reinhardt, geboren 1954 in Rendsburg, lehrt als Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg. Luther, der Ketzer: Rom und die Reformation. C. H. Beck Verlag, München 2016, 24,95 Euro. Maja Nielsen, 52 Jahre, wohnt in Hessen und schreibt in ihrer Reihe Abenteuer! Maja Nielsen erzählt über Wissenschaft und historische Figuren – und über Fußball. Martin Luther. Glaube versetzt Berge. Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2016, 12,95 Euro. Joachim Köhler, Jahrgang 1952, widmet sich in seinen Biografien den großen Titanen der Zeitgeschichte: Richard Wagner, Friedrich Nietzsche und nun Martin Luther. Der Autor lebt in Hamburg. Luther! Biografie eines Befreiten. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2016, 22,90 Euro.

Was müsste über Martin Luther noch herausgefunden werden?

Heiner Geißler: Ob er auf dem Sterbebett die Letzte Ölung bekommen hat.

Maja Nielsen: Warum sich seine Einstellung zu den Juden so radikal änderte.

Norbert Bolz : Die Psychoanalyse Luthers ist seit Erikson keinen Schritt vorangekommen. Hier müsste man ansetzen.

Lyndal Roper: Wichtiger, als noch mehr über Luther herauszufinden, wäre die Erforschung der soziale und kulturelle Geschichte der Regionen, in denen die Reformation zuerst Fuß fasste. So könnte man besser verstehen, was seine Reformation in der damaligen Zeit bedeutete.

Thomas Kaufmann: Warum seine revolutionäre Offenheit gegenüber Neuerungen (freie Pfarrerwahl; Duldung der Juden; keine Ketzerverfolgung, allgemeines Priestertum etc.), die er in den frühen 1520er-Jahren an den Tag legte, nach dem Drama des Bauernkriegs einem engstirnig-engherzigen, landesherrlich diktierten Kirchenregiment wich. Warum er das Angebot auf einen Kardinalshut ausgeschlagen hat. Warum es keine hübschen Altersbilder von ihm gibt.

Joachim Köhler: Warum er statt der von ihm angebeteten Ex-Nonne Ave von Schönfeld ausgerechnet deren "arrogante" Kollegin Katharina von Bora heimführte. Lag es daran, dass beide zur gleichen Zeit an Liebeskummer litten – er wegen der schönen Ave, die einen Apothekergehilfen nahm; sie, weil ihr Erwählter, Dürerfreund Hieronymus Baumgartner, sie sitzen gelassen hatte?

Athina Lexutt: Biografisch reicht’s, meine ich. Ich würde gerne theologisch noch mehr über Luthers Kirchenbegriff und sein Verständnis von Trost herausbekommen.

Uwe Siemon-Netto: Es gibt wohl nichts Faktisches, das nicht jemand in den 80.000 Seiten seiner Werke entdeckt hätte. Gedankenspiel: Was wäre aus Europa geworden, wenn der markige Luther nach Paris gekommen und zusammen mit dem kernigen Rabelais die Neuzeit geprägt hätte? Ein schmunzelnder Kontinent?

Heinz Schilling: Er müsste in den Kontext der außereuropäischen Weltgeschichte gestellt werden. Der lange vertretene protestantische Anspruch, mit Luther und der Reformation sei der universalgeschichtliche Weg in Neuzeit und Moderne gebahnt worden, relativiert sich damit entschieden. Das zeigt sich besonders klar, wenn man das Jahr 1517 globalgeschichtlich unter die Lupe nimmt.

Volker Reinhardt: Trotz dürftiger Quellenlage: Entsprechen die von ihm überlieferten Mythen seiner Vita eigentlich den Tatsachen? Und: In welchem Maße war er in der Lage, seine eigenen Thesen und Gemeinplätze zu hinterfragen?