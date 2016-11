Sechsgeschossige Bauten, dunkler Klinker, kleine Vorgärten. Am einen Ende des Viertels eine Kita, am anderen ein Discounter, eine Apotheke und eine Drogerie: Das ist das neue Wohnquartier Othmarscher Höfe, in das demnächst 3000 Menschen einziehen werden, meist Familien mit kleinen Kindern. Es ist eines von vielen Quartieren, die gerade in Hamburg entstehen und das neue Wohnen in der Stadt prägen werden. Die Gebäude hier sind nicht so spektakulär wie auf der Internationalen Bauausstellung in Wilhelmsburg, die Wohnungen sind nicht so exklusiv wie in der HafenCity, und die Fläche ist nicht so groß wie die der Neuen Mitte Altona. Quartiere wie die Othmarscher Höfe widersprechen allem, was Stadtplaner suchen und Stadtvermarkter propagieren, die sich nach Urbanität und Leben sehnen. Hier herrscht gepflegte Langweile – und das ist gut so.

Vor fünfzig Jahren begannen Stadtplaner das Ideal des "Urbanen" zu beschwören. Damals wurde in Hamburg die "tote" Innenstadt beklagt. Abends gab es dort keine geöffneten Restaurants, und spätestens wenn im Kino oder in der Oper die letzte Vorführung zu Ende war, sah man keine Menschen mehr auf der Straße. Wieso auch, hätte man fragen können, schließlich wohnte dort niemand. Aber das fragte man nicht. Stattdessen wurde versucht, die Innenstadt durch Groß-Events und Kulturveranstaltungen zwanghaft zu beleben.

Inzwischen kann man sich vor lauter Belebung kaum retten: Es geht von den Norddeutschen Apfeltagen über das Stuttgarter Weindorf bis zum Oktoberfest Hamburg, vom Elbfest über das Elbjazz Festival bis zum Elb-Riot. Dazu kommen Harley Days, Schlagermove, Christopher Street Day und unzählige Sportveranstaltungen. Jeder Stadtteil hat heute sein eigenes Straßenfest, mit Flohmarkt und Grillwurst, mit Hüpfburg für die Kleinen und NDR-90,3-Bühne für die Senioren.

Urbanität, das scheint für Stadtplaner und Stadtpolitiker vor allem eines zu bedeuten: viele Menschen auf den Straßen. Offenbar spuken in ihren Köpfen immer noch die schwarz-weißen Fotos vom Anfang des 20. Jahrhunderts herum, die dicht gedrängte Fußgängermassen auf den Straßen von Paris, Berlin oder Hamburg zeigen. Diese Fotos kann man aber auch anders deuten. Die Lebensbedingungen innerhalb der Wohnungen waren damals schwer erträglich – es war zu eng, zu laut, zu dunkel, zu feucht. In Hamburg musste die Hälfte der Einwohner zu Fuß oder per Fahrrad zur Arbeit im Hafen gelangen. Und die Milch für die vielen Kinder musste mangels Kühlschrank täglich besorgt werden. Die Menschen damals empfanden das Gedrängel auf den Straßen sicherlich nicht als erstrebenswert und urban. Sondern als Gedrängel.

Schon die Siedlungen der 1920er Jahre, mit denen Fritz Schumacher Hamburg prägte, waren gegen die engen Gründerzeitviertel gerichtet, die heute romantisiert werden. Schumacher hatte die damalige Enge von Stadtvierteln wie Eimsbüttel, St. Pauli oder Hammerbrook vor Augen und baute genau deshalb anders. Die Realität aus Überbelegung, Lärm, Schmutz und den daraus resultierenden Krankheiten wollte man schon in den 1920ern nicht mehr – um sie später, ab den 1960ern, als Urbanität zu verklären.

Die Stadt der Gründerzeit kann uns jedoch nicht als Vorbild dienen in unserer Zeit, in der es keine Schuster mehr in den Kellern gibt und in denen der kleine Milchladen an der Ecke zum Paketverteilungsposten für den Onlinehandel geworden ist. Die künstliche Belebung mit Events zu jeder Gelegenheit dient eher der Grillwurst-Industrie als den Bewohnern der Stadt. Menschen, die einst an den Stadtrand ins Reihenhäuschen zogen, taten das nicht nur, weil es dort den preiswerteren Wohnraum gab. Sondern auch, weil sie ihre Ruhe wollten. Und wenn sie jetzt wieder in die Stadt ziehen, dann sicher nicht auf der Suche nach Unruhe.

Und die neuen Stadtquartiere? Mit 6000 Wohnungen pro Jahr, ein Drittel davon für 15 Jahre mit subventionierten Mieten, fing Olaf Scholz an. 2016 forderte er 10 000 Wohnungen, wobei die "Expresswohnungen" für Flüchtlinge noch nicht eingerechnet sind. Wenn man sich diese neuen Wohnquartiere ansieht, stellt man fest: Sie sind gar nicht so hässlich, wie eine pauschale Kritik an "moderner" Architektur und Städtebau gern behauptet.

Am Alten Güterbahnhof in Barmbek mit 1200 Wohnungen teilt eine Straße zwei Reihen von vier- bis fünfgeschossigen Blocks, in den Höfen liegen Kinderspielplätze, in der Mitte öffnet sich ein etwas verloren wirkender Platz zum Barmbeker Stichkanal, auf der anderen Seite liegt der Stadtpark. So einfach kann Städtebau sein, wenn man nicht das Bild der ständig belebten Stadt als Sehnsuchtsort vor Augen hat. Tagsüber ist auf den Straßen nicht viel los, aber das ist keine Überraschung: Die meisten Menschen arbeiten tagsüber. Deshalb gibt es Kindergärten. Und sonst wenig außerhalb der Wohnung, weil wenig gebraucht wird, schließlich gibt es den Onlinehandel, Spotify und Netflix. Das Einkaufs- und Unterhaltungsprogramm findet heute oft in den Wohnungen statt.

Wer Städte wie früher will, mit Gedränge auf den Straßen und viel Leben, der sollte den Onlinehandel und die Discounter abschaffen und die Wohnungen mit viermal so vielen Menschen belegen. So würde man die Bewohner auf die Straßen treiben. Wer sich vorher noch einmal daran erinnern will, was Urbanität und Belebung bedeuten, kann das leicht haben: samstagabends auf der Reeperbahn.