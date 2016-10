Gegen Ende ihrer Karriere werden Menschen häufig gelöster und unabhängiger. Das gilt auch für Hans Unterhuber, einen Krankenkassenmanager aus München. Er ist seit 14 Jahren Vorstandschef der Siemens BKK, wurde gerade im Amt bestätigt und hat bis zur Rente keine Wiederwahl mehr vor sich. Deshalb traut er sich mehr als viele Kollegen. "Mich hält niemand davon ab, auszusprechen, was ich denke", sagt er selbstbewusst.

Sein aktuelles Lieblingsthema sind die Abrechnungsmethoden in Arztpraxen. Stellen niedergelassene Ärzte ihren Patienten massenhaft falsche Diagnosen aus, weil sie von den Krankenkassen dafür bezahlt werden? Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, hatte diesen Vorwurf vor Kurzem erhoben. Unterhuber gibt ihm recht: "Der Vorwurf ist korrekt. Unser Abrechnungssystem lädt zur Manipulation geradezu ein. Alle Insider wissen das seit Jahren."

Es geht um ein Milliardengeschäft. Im internen Finanzausgleich der Krankenkassen, dem sogenannten Risikostrukturausgleich, werden jedes Jahr mehr als 200 Milliarden Euro umverteilt. Das ist nur ein Drittel weniger, als alle Bundesministerien zusammen jährlich ausgeben. Nur interessieren sich für Kassenfinanzen weniger Beobachter und Kontrolleure. Das erleichtert Tricksern ihr Geschäft.

Im Jahr 2011 hatten die Gesundheitspolitiker die Geldströme radikal verändert. Vorher waren Kassen mit vielen gesunden, jungen Versicherten im Vorteil. Dazu gehörten auch die Organisationen von Baas und Unterhuber, die manchmal "Ingenieurskassen" genannt werden, weil sie traditionell viele Männer mit gut bezahlten technischen Berufen absichern. Teure Patienten mit vielen schweren Krankheiten waren zur Zeit der Reform eher Mitglied in einer AOK. Die Gesundheitspolitiker wollten verhindern, dass Kassen um preiswerte Patienten wetteiferten, statt um die beste Versorgung ihrer Kranken. So entstand ein Ausgleichssystem, in dem Kassen für Patienten mit schweren Krankheiten mehr Geld bekamen.

Dieser Mechanismus hat offenbar einen ganz neuen Beruf hervorgebracht: den Codierberater. Er schaut im Auftrag einer Krankenkasse bei niedergelassenen Ärzten vorbei, empfiehlt einen bestimmten Typ von Abrechnungssoftware und gibt Tipps für die Kennzeichnung von Krankheiten beim Schriftverkehr mit der Kasse, dem Codieren. Die Umfrage eines Branchendienstes bei niedergelassenen Ärzten ergab: Mehr als die Hälfte hatte schon Kontakt mit solchen Beratern. Kein Wunder: Viele Kassen zahlen Prämien. Unterhuber berichtet von Honoraren von bis zu zehn Euro pro Diagnose und Patient. Behandle ein Arzt etwa einen Patienten mit Bluthochdruck, könne seine Praxissoftware ihm nahelegen, ein bestimmtes Medikament in zwei Quartalen nacheinander zu verordnen. Damit seien dann formal die Voraussetzungen dafür erfüllt, dass der Patient als Chroniker gelte. Dafür bekomme die Kasse zusätzliches Geld.