Auf elf Teile ist das autobiografische Romanprojekt von Andreas Maier angelegt, und wer die ersten vier Romane gelesen hat, wurde Zeuge der stetigen Erweiterung des Horizonts des in der hessischen Wetterau heranwachsenden Ich-Erzählers. Auf Das Zimmer (2010) folgten Das Haus (2011), Die Straße (2013) und im vergangenen Jahr schließlich Der Ort.

Aber das Leben ist eben keine derart kontinuierliche Angelegenheit, und schon gar nicht lässt es sich entlang eines einfachen Zeitstrahls abbilden. Deshalb schlägt Andreas Maier in dem nun erschienenen fünften Teil des Zyklus, Der Kreis, eine Volte und kehrt zu Lebensabschnitten zurück, die er in den vorangegangenen Romanen schon hinter sich gelassen hatte, um eine wesentliche Facette seiner Biografie zu erzählen: seine Initiation zum Künstler. Ein Weg, der über die Rolle des heimlichen Beobachters seinen Ausgang nimmt.

Zunächst ist da der Grundschüler, der in dem kleinen, etwas euphemistisch "Bibliothek" genannten Zimmer der Mutter herumstöbert, ohne wirklich zu verstehen, was die Mutter in ihrer winzigen, wellenförmigen Handschrift notiert oder was für Bücher in den Regalen stehen: Titel mit fremden Wörtern, die allesamt auf "-ismus" und "-logie" enden. Und immer wieder taucht ein rätselhafter Name auf: Teilhard de Chardin, den der Junge freilich deutsch ausspricht, weshalb er gar nicht auf die Idee verfällt, dieser Mensch könnte etwas mit jenem "Theo Düschadéng" zu tun haben, den die Mutter hin und wieder erwähnt.

Im darauffolgenden Kapitel, Die Unterstufe, ist der Zwölf-, bald Dreizehnjährige zu einem begeisterten Schallplattenhörer geworden. Nur allzu typisch das Bild, wie er nachmittagelang, mal mit, mal ohne Kopfhörer, auf dem Bett liegt und sich wegträumt. Nicht ganz so typisch vielleicht, dass er sogar das Glück hat, vom älteren Bruder mit auf ein Heavy-Metal-Konzert genommen zu werden, wo ihm dank seiner stattlichen Körpergröße noch nicht einmal das Bier verwehrt wird.

Und schließlich ist da der jugendliche Besucher einer Schultheateraufführung, der mit Erstaunen begreift: Es ist gerade die unmögliche, die querschlagende, die aus allen Konventionen herausfallende Figur, mit der nicht nur er sich identifiziert, sondern der auch die Sympathien des Publikums gehören.

An der Konjunktur der akribischen Nacherzählung der eigenen Biografie in all ihren nebensächlichen Verzweigungen, diesem wohl demnächst zum Genre avancierten Knausgårdismus, scheiden sich die Geister. Nun wäre es ganz sicher unverhältnismäßig, das Für und Wider allein an dem schmalen Band Der Kreis zu diskutieren. Naheliegend ist es dennoch, weil Maiers Roman deutlich zerbricht: in einen hochkomischen und zugleich zeitdiagnostischen ersten Teil und einen zweiten, der dem gegenüber auf nachgerade ernüchternde Weise abfällt.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Teilen lässt sich einfach benennen: Im Bibliotheks-Kapitel steht eine Figur im Zentrum, die zum Objekt der erzählerischen Fantasie wird – es ist die Mutter. Der Ich-Erzähler in den Konzert- und Theaterkapiteln kreist hingegen ausschließlich um sich selbst.

Diese Figur, die immer nur mittelbar in Erscheinung tritt, ist jene nicht nur für diese späten siebziger Jahre so symptomatische, im Grunde beinahe tragische Mutter, eine Frau kurz vor der Schwelle zur Emanzipation, die in einer Einfamilienhaus-Idylle in der Provinz lebt, eingerahmt von schönen Gardinen, aber deren Ambitionen doch so viel größer sind. Deshalb verteidigt sie das Bücherzimmer, ihr Refugium, so vehement gegen die Banalität des Familienlebens, mit Stolz, immer wieder auch mit Wut gegen ihren Ehemann, der natürlich in ihren Augen viel zu beschränkt ist, um mit ihren "-ismen" und "-logien" etwas anfangen zu können.

Warum die Mutter tatsächlich immer wieder – unter größter, auch ein wenig zelebrierter Anstrengung – Korrespondenzen mit Fritz Usinger führt, dem mittlerweile nahezu vergessenen Dichter und Essayisten, immerhin Büchnerpreisträger des Jahres 1946, der wenige Kilometer entfernt auf der Friedberger Burg lebt, warum sie ihn sogar hin und wieder besucht, was sie mit schier unerträglichem Lampenfieber erfüllt – das alles versteht der Sohn genauso wenig wie die spirituellen Lehren Teilhard de Chardins oder dieses verzwickte Geist-Materie-Dings, von dem immerzu die Rede ist. Vorerst genügt ihm denn auch die Einsicht, dass auf der Welt nur diejenigen Dinge und Personen existieren, die im Lingen Lexikon verzeichnet sind, das selbstverständlich ebenfalls in der Bibliothek seinen Platz hat.

Was der Junge aber natürlich sehr wohl bemerkt, ist das Entflammtsein der Mutter, die ungeheure Wichtigkeit, die ihre Lektüre- und Schreibstunden für sie haben. Und was er auch begreift: Die Bücher sind all das, was der Alltag nicht ist.

Womöglich ist es genau dieser Glutkern, der genügt, um die Leidenschaft für das eigene Schreiben ein Leben lang zu befeuern. Dass Maier sie mit dieser herrlich absurden Komik versieht, dass diese Komik nicht zuletzt durch den Hang der Mutter zu den ganz großen Fragen, denen ausgerechnet mit dem Spirituellen und Kosmologischen begegnet wird, noch einmal verstärkt wird, macht diese Initiation keinesfalls unbedeutender. Im Gegenteil.

Andreas Maier: Der Kreis. Roman; Suhrkamp, Berlin 2016; 149 S., 20,– €, als E-Book 16,99 €